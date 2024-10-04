Ультрас ПСЖ пришли на обычную футбольную коробку в Лондоне

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вчера, 22:38

Ультрас «Пари Сен-Жермен» появились на обычной футбольной коробке в Лондоне.

Фанаты устроили файер-шоу за забором, а кто-то забрался выше и использовал мегафон. В это время на поле играли в футбол.

В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл парижан со счётом 2:0.