Ультрас ПСЖ пришли на обычную футбольную коробку в Лондоне

Ультрас «Пари Сен-Жермен» появились на обычной футбольной коробке в Лондоне.
Фанаты устроили файер-шоу за забором, а кто-то забрался выше и использовал мегафон. В это время на поле играли в футбол.
В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл парижан со счётом 2:0.
Не видна реакция простых людей на это.
А в остальном это круто. Я бы хотел подобное испытать.
Не видна реакция простых людей на это.
А в остальном это круто. Я бы хотел подобное испытать.
бесконечным мычанием этого стада болел,одну и ту же мелодию
тысяча раз! Не важно какой счёт, какова сама игра,всё по фиг, сплошное мычание...!!!
бесконечным мычанием этого стада болел,одну и ту же мелодию
тысяча раз! Не важно какой счёт, какова сама игра,всё по фиг, сплошное мычание...!!!