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Ультрас ПСЖ пришли на обычную футбольную коробку в Лондоне

вчера, 22:38

Ультрас «Пари Сен-Жермен» появились на обычной футбольной коробке в Лондоне.

Фанаты устроили файер-шоу за забором, а кто-то забрался выше и использовал мегафон. В это время на поле играли в футбол.

В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл парижан со счётом 2:0.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:11
Если все было без агрессии, то здорово!! Молодцы Ангольцы!!))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:04
Кто снимал - это не твоё, не делай так больше. Не показал масштаб происходящего. Сказано, что была игра, а по сути, только вратаря видим.
Не видна реакция простых людей на это.

А в остальном это круто. Я бы хотел подобное испытать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shur (раскрыть)
сегодня в 08:09
Если вслушаться слышны крики "Арсенал - позор английского футбола"..))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:30, ред.
После такого файер-шоу местных лондонских констеблей, в чью смену это действо имело место, следует поставить буковкой Г.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:47
Молодцы ультрас ПСЖ, круто зажгли, для пацанов воспоминания на всю жизнь)
Futurista
Futurista
вчера в 22:52
Прочитал "ультрас ПСЖ"...представил картинку)...
shur
shur
вчера в 22:51
...сколько раз смотрел игры ПСЖ, всё начинается и заканчивается
бесконечным мычанием этого стада болел,одну и ту же мелодию
тысяча раз! Не важно какой счёт, какова сама игра,всё по фиг, сплошное мычание...!!!
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