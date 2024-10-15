«Манчестер Юнайтед» сократил «многомиллионные» выплаты Фергюсону

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вчера, 12:52

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» перестанет получать «многомиллионные» выплаты от клуба за работу в роли посла МЮ .

Оклад шотландца неизвестен, но в 2014 году «дьяволы» сообщили, что выплатили ему с момента перехода на новую должность в 2013-м 2,16 млн фунтов стерлингов.

Совладелец клуба Джим Рэтклифф сообщил об этом Фергюсону в рамках личной встречи. Данная мера принята для сокращения расходов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что вопрос был решен мирно, Фергюсон продолжит посещать матчи команды в качестве директора клуба.