«Манчестер Юнайтед» сократил «многомиллионные» выплаты Фергюсону

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перестанет получать «многомиллионные» выплаты от клуба за работу в роли посла МЮ.
Оклад шотландца неизвестен, но в 2014 году «дьяволы» сообщили, что выплатили ему с момента перехода на новую должность в 2013-м 2,16 млн фунтов стерлингов.
Совладелец клуба Джим Рэтклифф сообщил об этом Фергюсону в рамках личной встречи. Данная мера принята для сокращения расходов «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что вопрос был решен мирно, Фергюсон продолжит посещать матчи команды в качестве директора клуба.
По сути, за эти 11 лет Фергюсон зарабатывал всего 200 тысяч В ГОД.
Для такого человека, для Англии, для такого клуба как МЮ, для должности директора и посла клуба (+ за 30 лет заработал себе статус мировой легенды") это вообще не деньги. С 2013 года до 2020 ковидного года так точно.
Сейчас в футболе любой мало-мальский перспективный 19-летний негритёнок будет просить минимум 150 тысяч В МЕСЯЦ.
В целом, если клуб решил сокращать расходы, то должны попасть под это все, так будет справедливо. Но делать из Фергюсона беспринципного пожирателя бюджета тоже не надо.
По сути, за эти 11 лет Фергюсон зарабатывал всего 200 тысяч В ГОД.
Для такого человека, для Англии, для такого клуба как МЮ, для должности директора и посла клуба (+ за 30 лет заработал себе статус мировой легенды") это вообще не деньги. С 2013 года до 2020 ковидного года так точно.
Сейчас в футболе любой мало-мальский перспективный 19-летний негритёнок будет просить минимум 150 тысяч В МЕСЯЦ.
В целом, если клуб решил сокращать расходы, то должны попасть под это все, так будет справедливо. Но делать из Фергюсона беспринципного пожирателя бюджета тоже не надо.