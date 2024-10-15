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«Манчестер Юнайтед» сократил «многомиллионные» выплаты Фергюсону

вчера, 12:52

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перестанет получать «многомиллионные» выплаты от клуба за работу в роли посла МЮ.

Оклад шотландца неизвестен, но в 2014 году «дьяволы» сообщили, что выплатили ему с момента перехода на новую должность в 2013-м 2,16 млн фунтов стерлингов.

Совладелец клуба Джим Рэтклифф сообщил об этом Фергюсону в рамках личной встречи. Данная мера принята для сокращения расходов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что вопрос был решен мирно, Фергюсон продолжит посещать матчи команды в качестве директора клуба.

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Все комментарии
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 21:38
Во скупые какие!
ariec93
ariec93 ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 20:42
Вы число 200к взяли, увидев 2.16 млн и разделили их на 11 лет? В статье четко написано, что в 14 году ему выплатили уже эти 2.16 млн с 13 года.
ssspartak
ssspartak ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 19:22
Спасибо за конструктивный комментарий. Но "не путайте мягкое с теплым". Если это, как вы говорите, "не деньги" - то плати бы и дальше, не деньги же.... Негритенок он бегает и старается, а посол что делает? Тут скорее всего причина в возрасте, ему за 80, а это уже не мало. Очень не мало!
112910415
112910415
вчера в 18:36
эта экономия позволит клубу воскреснуть ! )
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:22
Мелко как-то это всё 🤷‍♂️
shur
shur
вчера в 17:00
...ну вот старика заслуженного достали, у нас Колосков жив здоров,что то иногда высказывает, и слава Богу...!!!
Igo0rek
Igo0rek ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 16:21, ред.
Где тут идет речь о 200 тысячах? Откуда эти цифры? В статье сказано, что МЮ в 2014 году выплатили Фергюсону с момента назначения на должность в 2013 году 2,16 млн фунтов. Получается ему за год заплатили 2,16 млн фунтов.
альсато
альсато
вчера в 15:52
а с ху...ли бы.... СЭР по судам затаскает))))
mphuZ
mphuZ
вчера в 15:37
Лучше вспомните слухи о том, сколько Неймар должен был получить бабла за работу посла от Катара)))

И поймёте, что в сравнении с этим Фергюсону нынешних денег только любимую жвачку и покупать.
mphuZ
mphuZ ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 15:35
Либо вы читали только заголовок, либо чего-то не понимаете..

По сути, за эти 11 лет Фергюсон зарабатывал всего 200 тысяч В ГОД.

Для такого человека, для Англии, для такого клуба как МЮ, для должности директора и посла клуба (+ за 30 лет заработал себе статус мировой легенды") это вообще не деньги. С 2013 года до 2020 ковидного года так точно.

Сейчас в футболе любой мало-мальский перспективный 19-летний негритёнок будет просить минимум 150 тысяч В МЕСЯЦ.

В целом, если клуб решил сокращать расходы, то должны попасть под это все, так будет справедливо. Но делать из Фергюсона беспринципного пожирателя бюджета тоже не надо.
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:57
САФ заслужил это!!!!!!!!!!!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:35
Зеро Хагу платят миллионы, а САФ не хотят платить, это вызывает гнев
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:05, ред.
Никто не отрицает и не принижает успехи Алекса Фергюсона. Но я даже и знать не хочу чем он всё время занимался на этой должности за такие деньги, и какова эффективность его деятельности. Сюр какой то
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:09, ред.
Конечно, зачем столько платить легенде? Ведь он поднял Манчестер Юнайтед на небывалую высоту. Лучше отстегнуть проходимцу Тен Хагу за то, что он вернул великий клуб на землю. Теперь МЮ на уровне плинтуса. И продолжает деградировать...
Yodr
Yodr
вчера в 13:09
Соответственно за 10 лет около 200 тыс. фунтов в год. Теперь не посол. Усол.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:03, ред.
САФ думаю без них не помрет!
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