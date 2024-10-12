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У «Реала» самые дорогие игроки в мире. В топе неожиданный лидер – теперь это фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

вчера, 19:16
Винисиус Жуниор
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник
Ямаль Ламин
Ямаль Ламин
Нападающий

Делит лидерство во всём мире с норвежским страйкером.

В топ-10 – доминация «сливочных»

На 10 позиций рейтинга от Transfermarkt – семь игроков «Реала». Просто удивительный показатель, по сути, в этом списке собралось больше половины от стартового состава мадридцев. И оценочная стоимость каждого – не меньше 100 миллионов евро. Ниже остальных располагаются французы Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени. Тут надо делать скидку на их амплуа. Оба действуют вдали от атаки. Первый занимается продвижением мяча, задаёт темп – но завершение остаётся за Беллингемом, Винисиусом, Родриго или Мбаппе (о них ещё скажем). Тчуамени же – эталонный опорник/центральный защитник. Не перетягивает одеяло на себя, атлетичный и надёжный на обеих позициях. И берёт огромный объём работы без мяча – словом, отличный разрушитель.

За Родриго обидно – он только шестой. Потому, что не такой шумный, как Винисиус, не пытается притягивать внимание – простой форвард-трудяга. К слову, этого всё равно хватает, чтобы котироваться на уровне 110 млн евро. А вот Вальверде в цене вырос – и нарастил отрыв от конкурентов по топу. Теперь его стоимость – 130 млн. Ещё выше – звёздная мадридская троица, о которой ещё пойдёт речь ниже.

Юниор погнался за лучшими

Больше всех в стоимости прибавил 17-летний воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль. Всё же вингер поразительно стабилен для своего возраста, а что ещё важнее – избегает травм. В прошлом сезоне юноша только ворвался в стартовую обойму каталонцев – и показательно, что уже на тот момент он котировался на уровне 60 млн евро. К Евро-2024 подорожал в два раза, потом стал победителем турнира с «красной фурией» (не помешали даже школьные задания, которыми приходилось заниматься параллельно).

А в новом сезоне уже тащит «блауграну». За девять матчей Ла Лиги вингер отметился четырьмя голами и пятью ассистами – с его помощью «Барса» обыграла «Атлетик», «Валенсию», «Райо Вальекано», смела «Жирону». Его вклад в текущее лидерство «сине-гранатовых» в чемпионате просто огромен. Отсюда плюс 30 млн евро к стоимости – сейчас он оценивается в 130 млн. Конечно, конкурировать с монстрами из Мадрида тяжело даже с таким прогрессом. Но для 17 лет это и так феноменальный показатель.

Самый ценный лот «Атлетико» стал дешевле

«Матрасники» сделали всё, чтобы от их игроков в топе тоже был хоть кто-то. Летом провели отличное трансферное окно – в ходе масштабной закупки подписали Конора Галлахера (плеймейкер из «Челси»), Робина Ле Нормана (столп обороны «Сосьедада»), Александра Сёрлота (страйкер из «Вильярреала» и второй бомбардир прошлого чемпионата Испании). Но главное приобретение и по ценнику, и по статусу – Хулиан Альварес из «Ман Сити». Аргентинец навёл шороху, когда перебрался к Пепу – с ходу завоевал все возможные трофеи, попутно разрушив проклятие «Сити» в ЛЧ и сборной Аргентины на чемпионатах мира (взял оба трофея). Логично, что на подобной волне его стали воспринимать как потенциального лидера «горожан». Только вот Гвардиола всё ещё выстраивал игру в атаке, опираясь на Холанда в роли форварда. Альварес же был лишь одной из функций по дополнению плана, но не системообразующим игроком.

В Мадрид он переехал с целью стать лидером в новом коллективе. При этом ажиотаж спал, футболиста стали оценивать объективно – плюс в «Атлетико» он пока только игрок обоймы. Резюмируя, ценник справедливо пошёл вниз – теперь аргентинец оценивается в 75 млн евро. Тоже неплохо – но не уровень топ-10 среди игроков Ла Лиги. Только 11-е место.

Килиан – лишь второй

Французский форвард изначально понимал, что в «Реале» не сможет сразу замахнуться на статус лидера. Килиану как новичку звёздного клуба надо подстраиваться под других топ-игроков, каких в команде немало. Камавинга отмечает, что его соотечественник быстро вписался в раздевалку. Но на поле проходит тяжёлый процесс адаптации. Форвард не мог забить в первых турах и только перед паузой на матчи сборных выстрелил дублем. Уже после он выдал серию из четырёх игр с голами, теперь на его счету пять мячей в восьми играх Ла Лиги, при этом три из них – с пенальти.

Критиковать за это футболиста не стоит – но и ожидать другого результата в плане стоимости игрока не надо. Ранее на пару с Эрлингом Холандом был самым дорогим футболистом в мире (оба оценивались в 180 миллионов евро). Теперь Эрлинг двинулся вперёд, как и одноклубник Килиана. Оценочная стоимость самого Мбаппе осталась на том же уровне.

Намёк на развязку в гонке за «Золотой мяч»

Самый высокий ценник у одного футболиста «Реала» – он составляет 200 миллионов евро. Сразу на ум приходят два игрока: Беллингем и Винисиус. Дополнительная интрига здесь есть и потому, что именно между ними разыгрывается «Золотой мяч».

Джуду всего 21 год. Прошлым летом он только пришёл в «Реал» – и сразу занял место лидера в команде, стал тащить в атаке, пока у мадридцев не было форварда. Даже претендовал на звание лучшего бомбардира Ла Лиги-23/24. Просел во второй части сезона – с другой стороны, забивал важнейшие голы на Евро в составе невзрачной сборной Англии. Даже добрался до финала турнира.

Винисиус, наоборот, разогнался во второй части сезона – 11 из 15 голов в Ла Лиге-23/24 забил уже в 2024 году. Плюс в плей-офф ЛЧ забивал важнейшие голы «Лейпцигу» и «Баварии», приложил руку к ничьей с «Сити» в четвертьфинале. Но бесславно покинул Кубок Америки со сборной Бразилии (в четвертьфинале вылетели от Уругвая).

Абсолютно равное соперничество, в котором тяжело выявить лидера – но Transfermarkt отдал предпочтение бразильцу. Теперь его оценочная стоимость достигла 200 млн евро – столько же у Холанда. Ранее отмечалось, что Вини уже сообщили, что «Золотой мяч» достанется ему – может, это ещё одна пасхалка к развязке жаркой гонки?

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
сегодня в 11:48
Зм 2011, 2012 достоин месси, зм 2015 он же, так что не надо ляля
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 11:46
Винисиус бразилец - плюсуйте десять лямов за бренд, вини моложе рона - пятнадцать - двадцать лямов, у него лучше дриблинг - еще двадцатка. И еще лямов тридцать инфляция. Вот и двести выходит. Неймар же стоил 220, так что все ровно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 09:15
Вини точно не лучше Кри Ро. Но цены взлетели на всё. На яйца, на гречку и на игроков.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 22:51
Как может эта ОБ_____НА на что то претендовать
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:48
Если считать игры за сборную, то Месси не достоин вообще ни одного ЗМ.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:44
Трансфермаркет неприятно удивил. Какие 200 млн за Винисиуса? Они матчи сборной Бразилии совсем не смотрят? Если взять Реал, Роналду в прайме 120 млн стоил. Даже, если сделать поправку на инфляцию, то Винисиус дороже Роналду получается. Кто считает Винисиуса лучше?
Гость
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