«Бенфика» ежегодно зарабатывает на воспитанниках сотни миллионов евро. Есть новые лоты для МЮ и «Реала»

1728673024

вчера, 21:57

«Орлы» построили самую эффективную академию.

Есть те, кто тратит сотни миллионов на усиление – а есть те, кто эти сотни миллионов зарабатывают. В основном это разовая акция – апогей работы по развитию и продвижению футболиста. Но «Бенфика» такие сделки проворачивает едва ли не ежегодно. За последние годы португальцы отправляли своих игроков в «Челси», ПСЖ – и даже в «Аль-Хиляль». На это лето лиссабонцы готовят очередную партию талантливых футболистов.

Научились вытягивать деньги из толстосумов

В марте 2022 года появился рейтинг самых прибыльных футбольных академий с 2015 года – и «Бенфика» взяла топ-1 в этом списке (379 млн евро, отрыв от идущего вторым «Реала» – 49 млн). На тот момент в клубе ещё не блеснул Энцо Фернандес, а «Челси» не выложил за него 121 миллион евро – так что можно быть уверенным, что сейчас ситуация та же.

«Орлы» умело распоряжаются своими активами. В 2019 году нажились на желании «Атлетико» найти замену Гризманну – отдали Жоау Феликса за 127,2 миллиона евро. На следующий год за Рубеном Диашом пришёл «Манчестер Сити» – с «горожан» потребовали 71,6 млн. Но самый любимый клиент «орлов» – «Челси». Когда «аристократы» пришли за Энцо Фернандесом, в клубе уже появился Тодд Боэли, который начал сорить деньгами. Лиссабонцы, которые ещё летом заработали 85 млн евро на трансфере Нуньеса в «Ливерпуль», заломили на аргентинца, выигравшего ЧМ -2022, ценник в 121 млн евро. И как бы лондонцы ни упирались, в итоге они пошли на требования «Бенфики».

Минувшим летом «орлы» расширили географию продаж. Жоао Невеша отправили в Париж к ПСЖ (до этого в аналогичном направлении отправляли Гонсалу Рамуша), Маркоса Леонардо – в Саудовскую Аравию к «Аль-Хилялю», плюс договорились с «Наполи» по Давиду Нересу. Суммарно это почти 128 миллионов евро.

Единственный провал пытается реанимировать карьеру в «Челси»

Конечно, при таком количестве дорогих сделок не избежать осечек – но это проблема скорее покупателей, чем продающих. Всё же в составе «Бенфики» они чем-то выделялись – не за красивые же глаза требовать 100 млн евро и больше. И за последние пять сезонов стопроцентным провалом можно назвать разве что переход Феликса в «Атлетико».

Всё-таки форвард стилистически не подходил «матрасникам», а Диего Симеоне – не тот тренер, который будет подстраиваться под новичка, пусть и дорогостоящего. Дальше просто наложилось возвращение Гризманна. Антуан быстро обратно встроился в команду – и Жоау перестал быть преемником француза. Надобность в нём просто исчезла, а бороться за место в старте он не смог. Дальше – разногласия с клубом, аренды в «Челси» и «Барселону».

И в конце концов переезд в Лондон. Самому футболисту статус игрока за 127 млн евро скорее навредил – только сейчас он постепенно от него абстрагируется и ищет себя в составе «синих». Но для «Бенфики» это пример эффективной работы на рынке.

«Реал» и МЮ хотят вернуть своего воспитанника

Предстоящим летом футболисты «Бенфики» снова будут фигурировать на рынке. Как минимум за одного уже ведётся борьба – европейские гранды хотят подписать крайнего защитника Альваро Каррераса. 21-летний латераль – воспитанник «Депортиво» и «Реала». «Сливочные» привели его к себе в 2017 году. После на игрока положил глаз «Манчестер Юнайтед». Испанца поступательно выводили на взрослый уровень арендами в «Престон» и «Гранаду» – а прошлой зимой на манкунианцев вышла «Бенфика». В итоге лиссабонцы договорились на полноценный трансфер летом, МЮ же получил приоритетное право выкупа.

И «красные дьяволы» продолжают следить за успехами молодого испанца – а вместе с ними следят «Реал» и «Барселона». Текущий сезон будет для Альваро первым полноценным на топ-уровне, его ценник ещё подскочит – а к лету развернётся серьёзная борьба.

Сейчас главные лоты – обидчик Англии, талантливый турок и цель МЮ , «Баварии» и ПСЖ

Свой пик по продажам лиссабонцы уже выдали минувшим летом и в сезоне-22/23, да и в 2023 году заработали 65 млн евро на Гонсалу Рамуше. Чтобы сформировать новый пул талантливой молодёжи, должно пройти время. При этом несколько интересных игроков в команде есть уже сейчас. Например, давно засматриваются на центрального защитника Антонио Силву.

Мадридцы собирались бороться за молодого центрбека ещё в январе 2024 года, поскольку тогда в лазарете оказался Давид Алаба. Помимо «сливочных» за развитием игрока следил всё тот же «Манчестер Юнайтед». Тогда с трансфером не срослось – «орлы» заломили прайс в 100 млн евро. Позднее – в мае – «красные дьяволы» вернулись к кандидатуре португальца. Также футболист был в сфере интересов «Баварии» и ПСЖ . Запросы «орлов» при этом так и не снизились.