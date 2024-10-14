«Химки» в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат игрокам

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вчера, 20:11

«Химки» в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат и премиальных игрокам команды.

Задержки выплат в подмосковном клубе составляют около трёх месяцев.

При этом футболисты красно-чёрных получают 300 тысяч рублей в качестве бонусов за каждую победу в Российской премьер-лиге ( РПЛ ).

Половину этой суммы игроки получают сразу, а оставшуюся половину смогут заработать в конце сезона в случае сохранения места в лиге.

«Химки» занимают 13-е место в таблице чемпионата России, набрав восемь очков в 11 матчах.