«Барселона» продолжает платить Месси, Бускетсу и Альбе зарплату

«Барселона» продолжает рассчитываться по зарплате с бывшими игроками клуба Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
У каталонцев есть задолженнность перед этими футболистами по зарплате, ее выплата была приостановлена в период пандемии коронавируса. Ожидается, что долг будет погашен к концу нынешнего сезона.
Общая сумма задолженности включена в отчетность за финансовый год 2020/21, на условия осуществления деятельности «блауграны» в нынешнем году это не влияет.
Вот тут я позволю себе не согласится с вами. Речь идёт про выплату зарплаты, и любой правозащитник вам скажет, что это является святым долгом для любого работодателя во всём мире независимо от формы собственности, тем более задолженность эта сформировалась ещё три года назад и работники согласились с задержкой её выплаты на столь долгосрочный период и не их вина, что в результате неумелого ведения финансово-хозяйственной деятельности в клубе сложилась такая ситуация, но они вошли в положение и наоборот заслуживают уважения, не только своими заслугами в клубе, но и этим поступком, кто бы что не говорил по этому поводу.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вот тут я позволю себе не согласится с вами. Речь идёт про выплату зарплаты, и любой правозащитник вам скажет, что это является святым долгом для любого работодателя во всём мире независимо от формы собственности, тем более задолженность эта сформировалась ещё три года назад и работники согласились с задержкой её выплаты на столь долгосрочный период и не их вина, что в результате неумелого ведения финансово-хозяйственной деятельности в клубе сложилась такая ситуация, но они вошли в положение и наоборот заслуживают уважения, не только своими заслугами в клубе, но и этим поступком, кто бы что не говорил по этому поводу.
Болейте за своих, а не против чужих!