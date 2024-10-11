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«Барселона» продолжает платить Месси, Бускетсу и Альбе зарплату

вчера, 20:36

«Барселона» продолжает рассчитываться по зарплате с бывшими игроками клуба Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

У каталонцев есть задолженнность перед этими футболистами по зарплате, ее выплата была приостановлена в период пандемии коронавируса. Ожидается, что долг будет погашен к концу нынешнего сезона.

Общая сумма задолженности включена в отчетность за финансовый год 2020/21, на условия осуществления деятельности «блауграны» в нынешнем году это не влияет.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 07:50
То, что Месси выдвигал свои условии, он имеет на это право. Незачем его ругать за то, что Барселона принимала его условия. У каталонцев был шанс продать Месси в 2020, когда он сам хотел уйти. Тогда они бы сэкономили годовую зарплату и заработали бы на трансфере, но сами не пожелали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:36, ред.
Непродуманная погоня за Великим Реалом (иногда лучше сделать шаг назад чтоб потом два вперёд)....Излишняя непросчитанная щедрость в контрактах....Отсутствие финансовой подушки безопасности на период пандемии...Непрофессиональное освоение денежных средств....заставляют подчас выглядеть Барселону в нелучшем свете.....подавать на Зенит какие то смешные иски....и платить зарплату уже послекарьерным игрокам......

Понятно три трансфера дороже 100 млн оказались неокупаемыми....
Дембеле 135 млн
Коутиньо 135 млн
Гризманн 120 млн
Но кислой вишенкой на верхушку казалось бы сладкого торта оказалась продление контракта с Месси (согласно отчетам, он заработал около 550 миллионов евро за 4 года)
Бартомеу....Лапорта....сложная ситуация помноженная на большие амбиции...интересно дальнейшее развитие событий....
Большой клуб......охота пожелать удачи !!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:05
обычная и нормальная практика
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:00
Ну они ведь не судятся с клубом как криш? С голоду умирает чтобы за 10 млн судиться? Это практически цена его одного автомобиля! Позор ему!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:53
Лучше и деликатнее не скажешь.

Респект, Станичник.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
Барселона получала нехилые бабки от личных спонсорских контрактов Месси, ибо подобная хрень была прописана в его и не только его договоре(ах) + падала хренова куча процентов от медийной накрутки в период снегопада титулов как самого Месси, так и клуба, которые также оседали в копилку Барселоны...

Не помню в каком оф. издании, но довольно серьёзном, были озвучены цифры, согласно которым Лео с лихвой отработал своими трудоднями благосклонность и патронаж клуба, который действительно сделал из него лучшего из лучших и фактически дал ему путёвку в Жизнь.
Иными словами - в ситуации Лео и Барсы, думаю, что тут баш на баш (это если разговор переводить на финансовую подоплёку).
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:38
это тоже не плохо дополучить за свою работу в клубе.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:16
Месси с отцом Хорхе поставили на колени в свое время Барселону своими капризами и угрозами ухода переподписывая контракты с повышениями ЗП, даже спустя годы уже сменив 2 клуба загарая на пляжах Майами успешно продолжают это делать с Барселоной 😂 ну тут вообще красавцы семейка Месси 🔥 любовь к родному клубу - безгранична))
shur
shur
сегодня в 00:11
...мутные ведомости платежек по всем направлениям, доставляют не
мало хлопот администрации клуба, но этим парням конечно надо заплатить,голодают в прогнившей Америке...!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:49
Позор всем этим игрокам. Они что, с голоду умирают? Почему не простили долг своему родному клубу? Этим они и показывают, что они никогда не были переданы клубу, что держали там только деньги.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:09
Ну, это не через суд требовать неотработанные бабки.. Старуха знает.. ☝️.. 🤣
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:49
Что тут такого? Обычное дело. Работник работал, работодатель платит за работу зарплату. Сначала был удивлен, что до сих пор не выплатили всю зарплату, но тут дело как в ипотеке, чем больше срок, тем меньше выплаты.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:45
Барселона обделалась с Де Йонгом, Коутиньо, Дембеле и т. д., а Месси, Бускетс, Альба внесли огромный вклад в победы Барселоны. ЗП по делу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:42
какие бы финансовые трудности не имелись, но Барса выполняет свои трудовые обязательства.
респект.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:40
Не пойму только, зачем обесвечивать барсу и её косяки, ну обделались они лет на десять и ещё расхлебывать. Это нормальная практика
stanichnik
stanichnik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Доброго Здоровья клоун!
Вот тут я позволю себе не согласится с вами. Речь идёт про выплату зарплаты, и любой правозащитник вам скажет, что это является святым долгом для любого работодателя во всём мире независимо от формы собственности, тем более задолженность эта сформировалась ещё три года назад и работники согласились с задержкой её выплаты на столь долгосрочный период и не их вина, что в результате неумелого ведения финансово-хозяйственной деятельности в клубе сложилась такая ситуация, но они вошли в положение и наоборот заслуживают уважения, не только своими заслугами в клубе, но и этим поступком, кто бы что не говорил по этому поводу.
Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:15
Заслуженная пенсия ветеранам Барсы...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:14
Заставляют платить правила УЕФА.
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:10
Вот поэтому и денег у них нет, чтобы банально игроков на сезон заявить))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:04
Та дам, ну вот и сказке конец, а кто тащит барсу сегодня, обнищавшую, тот молодец
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