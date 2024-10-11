«Барселона» продолжает платить Месси, Бускетсу и Альбе зарплату

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вчера, 20:36

«Барселона» продолжает рассчитываться по зарплате с бывшими игроками клуба , и .

У каталонцев есть задолженнность перед этими футболистами по зарплате, ее выплата была приостановлена в период пандемии коронавируса. Ожидается, что долг будет погашен к концу нынешнего сезона.

Общая сумма задолженности включена в отчетность за финансовый год 2020/21, на условия осуществления деятельности «блауграны» в нынешнем году это не влияет.