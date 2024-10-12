Бышовец: «Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты»

Тренер высказался о зарплатах футболистов в прошлом и на данный момент.

Как пенсионер, я получаю порядка 25 тысяч рублей в месяц. Но будучи игроком, имея контракты с «Адидасом», участвуя в чемпионате мира и в чемпионате Европы, а также выступая за киевское «Динамо», понятно, что у меня были большие возможности. То же самое касается и тренерской карьеры. Работая за рубежом, в Южной Корее, Шотландии, Португалии и Кипре, у меня были хорошие контракты. Я уже не говорю о работе в «Зените», «Локомотиве» и донецком «Шахтёре».

Конечно, те цифры существенно отличаются от сегодняшних. Но зарплаты в то время, когда я играл, несмотря на то, что сначала это был любительский футбол и лишь затем профессиональный, были достаточно хорошими. Но проблема не в количестве денег, а в том, как ими распоряжаться. Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты. Потому что мои потребности и потребности моей семьи дают мне основание чувствовать себя обеспеченным человеком. Я не изменял себе, ни будучи игроком, ни работая тренером. Это вопросы благотворительности и денежной помощи. Во всех командах, где я был, проводились такие акции.