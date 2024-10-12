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Бышовец: «Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты»

вчера, 17:18

Тренер Анатолий Бышовец высказался о зарплатах футболистов в прошлом и на данный момент.

Как пенсионер, я получаю порядка 25 тысяч рублей в месяц. Но будучи игроком, имея контракты с «Адидасом», участвуя в чемпионате мира и в чемпионате Европы, а также выступая за киевское «Динамо», понятно, что у меня были большие возможности. То же самое касается и тренерской карьеры. Работая за рубежом, в Южной Корее, Шотландии, Португалии и Кипре, у меня были хорошие контракты. Я уже не говорю о работе в «Зените», «Локомотиве» и донецком «Шахтёре».

Конечно, те цифры существенно отличаются от сегодняшних. Но зарплаты в то время, когда я играл, несмотря на то, что сначала это был любительский футбол и лишь затем профессиональный, были достаточно хорошими. Но проблема не в количестве денег, а в том, как ими распоряжаться. Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты. Потому что мои потребности и потребности моей семьи дают мне основание чувствовать себя обеспеченным человеком. Я не изменял себе, ни будучи игроком, ни работая тренером. Это вопросы благотворительности и денежной помощи. Во всех командах, где я был, проводились такие акции.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:29, ред.
Здоровые ценности у человека. Бабло не сделает человека счастливым, это всё фикция, главное что бы на жизнь комфортную хватало без излишеств. А вот правильный настрой и отношение к жизни как раз может осчастливить. И ведь раньше люди просто это понимали, а сейчас везде этот тренд на красивые дорогие вещи и иллюзию счастья которое они якобы дарят. Не обошёл он стороной и нынешнее поколение футболистов, смотришь видео с Хлусевичем в дорогой тачке и плеваться хочется, лучше бы своё дело любил и пытался в нём расти чтобы потом можно было себе честно, с гордостью, со спокойной совестью и без сожалений об упущенных возможностях сказать что всё что мог вложил в любимое дело.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:05
Буквально пару дней назад вспоминал об Анатолии Фёдоровиче, о том, что о нём давно ничего не слышно, Грешным делом подумал, не заболел ли. Лёгок на помине. Гол бельгийцам - супер, до сих пор в глазах "стоит". Здоровья !
rusl78
rusl78
вчера в 22:22
Очень умный Человек! Есть чем гордиться, не чета нынешним
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:52
Вечер добрый Иван! Спасибо за разъяснение. Я считал, что пенсионный фонд к этим выплатам отношения не имеет, а выплачивает их организация.
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:44
Доброго Здоровья Володя!
После твоего упрёка специально залез в Положения о доплатах за особые достижения и вот что нашёл:
Тренера, осуществляющие подготовку чемпионов Олимпийских игр, команд СССР, Российской Федерации и (или) объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств – бывших республик Союза ССР получают 250% размера социальной пенсии (7689,83 рубля), указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Бышевец подпадает под данное Положение за золото Советской Олимпийской команды по футболу на Олимпиаде в Сеуле 1988 года, так что ничего НЕ МЕШАЛ В ОДНУ КУЧУ. ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ И ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ КОПЕЕК, которые ежегодно индексируются.
Yodr
Yodr ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:20
А зачем побеждать тягу к деньгам и демонстрации роскоши, если это выбранная народом культура ценой.... очень большой ценой.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:15
Все эти надбавки, про которые вы говорите, если ему и платят, но только не пенсионный фонд, а организации в которых он это заслужил, как и московскую надбавку, которую платит мэрия Москвы. Так что это НЕ пенсия. Не надо всё мешать в одну кучу.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:11
Нет, я слышал его маты не во время игры, а на матче дублёров Динамо Киев-Динамо Москва, перед игрой основы, где Бышовец, собрал многочисленную группу своих знакомых и друзей, и в разговоре страшно матерился. Нам предстояли две игры подряд- в Киеве, а через несколько дней со Спартаком...
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:10
Вот за мат я, как раз, его не осуждаю. Порой используя крепкие словечки до людей лучше и быстрее доходит, знаю по себе. Работая в АТП приходилось сталкиваться с контингентом понимающим только специфическую лексику.))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:01
Приветище, Дружище!!!!!!!
Вот вот, как раз в этих деталях- он человек и нечестный. Но и помимо этого, знаю о нем многое другое... Но своей игрой и победой на ОИ-88, он конечно заслужил. Но я его помню еще тренером московского Динамо, видел его в Киеве. Никогда не слышал, чтобы люди так ругались матом!!! У Анатолия Фёдоровича- трёхэтажный мат, через слово!!! Околоточный Чехова- просто Спиноза, в сравнении с Бышовцем...)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:50
Доброго Здоровья Capral!
Соглашусь с тобой, что Анатолий Фёдорович нечестный человек. Даже сейчас он обманул на счёт размера своей пенсии в двадцать пять тысяч рублей. Бышевец достиг пенсионного возраста ещё восемнадцать лет назад и с учётом его заслуг перед страной, а он имеет почётное звание Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного тренера СССР, дающие право получать дополнительную надбавку к пенсии, плюс доплаты москвичам и с учётом ежегодной индексации у него как минимум должна быть пенсия в два, а то и в три раза выше. Ну да Бог с ним, что заработал, как говорится, то заработал, считать чужие деньги дело неблагодарное и пусть его лукавство остаётся на его совести.
Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:13
Бышовец играл тогда когда футбол ещё не был способом невероятного обогащения...
В нынешние времена один игрок РПЛ может получать больше чем вся высшая лига в один сезон 50 лет назад....
Почему так ??
Непонятно...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:56
Как игрок для меня Бышевец был лучший , что я видел в Союзе . А как человек я его не знаю...
Capral
Capral
вчера в 17:51, ред.
Как игрок был великолепный, техничный!!!
Насчёт зарплат, не знаю как во времена Бышовца, но позднее, в 70-х, киевляне получали премиальные в валюте.
Как человек- Бышовец не очень хороший, не очень честный. Много про него знаю... Но это не здесь, конечно.
112910415
112910415
вчера в 17:40
хорошо сказал ветеран, уважение ему !
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:36
Слова Бышовец сказал хорошие...
Правда я лично сомневаюсь, что они изменят отношение современных футболистов к деньгам. Тягу к демонстративной роскоши тяжело победить. Большинство игроков живут сегодняшним днём. Им обязательно публично иметь признаки богатства - дорогие автомобили, престижное жилье... Вон Жирков недавно хвастался расходами на антиквариат. Они другие люди.
4gwvewm5tmua
4gwvewm5tmua
вчера в 17:24
Как пел Владимир Семёныч, "но недаром клуб Фиорентины предлагал мильён за Бышовца!"
3dph2jupst6c
3dph2jupst6c
вчера в 17:20
Вот это старая школа игроков и тренеров, они с жиру не бесятся
Гость
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