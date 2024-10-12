Бышовец: «Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты»

Тренер Анатолий Бышовец высказался о зарплатах футболистов в прошлом и на данный момент.
Как пенсионер, я получаю порядка 25 тысяч рублей в месяц. Но будучи игроком, имея контракты с «Адидасом», участвуя в чемпионате мира и в чемпионате Европы, а также выступая за киевское «Динамо», понятно, что у меня были большие возможности. То же самое касается и тренерской карьеры. Работая за рубежом, в Южной Корее, Шотландии, Португалии и Кипре, у меня были хорошие контракты. Я уже не говорю о работе в «Зените», «Локомотиве» и донецком «Шахтёре».
Конечно, те цифры существенно отличаются от сегодняшних. Но зарплаты в то время, когда я играл, несмотря на то, что сначала это был любительский футбол и лишь затем профессиональный, были достаточно хорошими. Но проблема не в количестве денег, а в том, как ими распоряжаться. Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты. Потому что мои потребности и потребности моей семьи дают мне основание чувствовать себя обеспеченным человеком. Я не изменял себе, ни будучи игроком, ни работая тренером. Это вопросы благотворительности и денежной помощи. Во всех командах, где я был, проводились такие акции.
После твоего упрёка специально залез в Положения о доплатах за особые достижения и вот что нашёл:
Тренера, осуществляющие подготовку чемпионов Олимпийских игр, команд СССР, Российской Федерации и (или) объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств – бывших республик Союза ССР получают 250% размера социальной пенсии (7689,83 рубля), указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Бышевец подпадает под данное Положение за золото Советской Олимпийской команды по футболу на Олимпиаде в Сеуле 1988 года, так что ничего НЕ МЕШАЛ В ОДНУ КУЧУ. ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ И ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ КОПЕЕК, которые ежегодно индексируются.
После твоего упрёка специально залез в Положения о доплатах за особые достижения и вот что нашёл:
Тренера, осуществляющие подготовку чемпионов Олимпийских игр, команд СССР, Российской Федерации и (или) объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств – бывших республик Союза ССР получают 250% размера социальной пенсии (7689,83 рубля), указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Бышевец подпадает под данное Положение за золото Советской Олимпийской команды по футболу на Олимпиаде в Сеуле 1988 года, так что ничего НЕ МЕШАЛ В ОДНУ КУЧУ. ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ И ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ КОПЕЕК, которые ежегодно индексируются.
Вот вот, как раз в этих деталях- он человек и нечестный. Но и помимо этого, знаю о нем многое другое... Но своей игрой и победой на ОИ-88, он конечно заслужил. Но я его помню еще тренером московского Динамо, видел его в Киеве. Никогда не слышал, чтобы люди так ругались матом!!! У Анатолия Фёдоровича- трёхэтажный мат, через слово!!! Околоточный Чехова- просто Спиноза, в сравнении с Бышовцем...)))
Вот вот, как раз в этих деталях- он человек и нечестный. Но и помимо этого, знаю о нем многое другое... Но своей игрой и победой на ОИ-88, он конечно заслужил. Но я его помню еще тренером московского Динамо, видел его в Киеве. Никогда не слышал, чтобы люди так ругались матом!!! У Анатолия Фёдоровича- трёхэтажный мат, через слово!!! Околоточный Чехова- просто Спиноза, в сравнении с Бышовцем...)))
Соглашусь с тобой, что Анатолий Фёдорович нечестный человек. Даже сейчас он обманул на счёт размера своей пенсии в двадцать пять тысяч рублей. Бышевец достиг пенсионного возраста ещё восемнадцать лет назад и с учётом его заслуг перед страной, а он имеет почётное звание Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного тренера СССР, дающие право получать дополнительную надбавку к пенсии, плюс доплаты москвичам и с учётом ежегодной индексации у него как минимум должна быть пенсия в два, а то и в три раза выше. Ну да Бог с ним, что заработал, как говорится, то заработал, считать чужие деньги дело неблагодарное и пусть его лукавство остаётся на его совести.
Болейте за своих, а не против чужих!
Соглашусь с тобой, что Анатолий Фёдорович нечестный человек. Даже сейчас он обманул на счёт размера своей пенсии в двадцать пять тысяч рублей. Бышевец достиг пенсионного возраста ещё восемнадцать лет назад и с учётом его заслуг перед страной, а он имеет почётное звание Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного тренера СССР, дающие право получать дополнительную надбавку к пенсии, плюс доплаты москвичам и с учётом ежегодной индексации у него как минимум должна быть пенсия в два, а то и в три раза выше. Ну да Бог с ним, что заработал, как говорится, то заработал, считать чужие деньги дело неблагодарное и пусть его лукавство остаётся на его совести.
Болейте за своих, а не против чужих!
В нынешние времена один игрок РПЛ может получать больше чем вся высшая лига в один сезон 50 лет назад....
Почему так ??
Непонятно...
В нынешние времена один игрок РПЛ может получать больше чем вся высшая лига в один сезон 50 лет назад....
Почему так ??
Непонятно...
Насчёт зарплат, не знаю как во времена Бышовца, но позднее, в 70-х, киевляне получали премиальные в валюте.
Как человек- Бышовец не очень хороший, не очень честный. Много про него знаю... Но это не здесь, конечно.
Насчёт зарплат, не знаю как во времена Бышовца, но позднее, в 70-х, киевляне получали премиальные в валюте.
Как человек- Бышовец не очень хороший, не очень честный. Много про него знаю... Но это не здесь, конечно.
Правда я лично сомневаюсь, что они изменят отношение современных футболистов к деньгам. Тягу к демонстративной роскоши тяжело победить. Большинство игроков живут сегодняшним днём. Им обязательно публично иметь признаки богатства - дорогие автомобили, престижное жилье... Вон Жирков недавно хвастался расходами на антиквариат. Они другие люди.
Правда я лично сомневаюсь, что они изменят отношение современных футболистов к деньгам. Тягу к демонстративной роскоши тяжело победить. Большинство игроков живут сегодняшним днём. Им обязательно публично иметь признаки богатства - дорогие автомобили, престижное жилье... Вон Жирков недавно хвастался расходами на антиквариат. Они другие люди.