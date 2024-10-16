Болельщикам ПСВ запретили посещать гостевой матч Лиги чемпионов с ПСЖ

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сегодня, 01:00

Французские власти запретили болельщикам ПСВ посещать выездной матч Лиги чемпионов с ПСЖ 22 октября.

Также для фанатов клуба из Эйндховена действует полный запрет на поездки в Париж его окрестности.

Правоохранительные органы в своём решении ссылаются на прошлые беспорядки с болельщиками, особенно произошедшие вокруг игры с «Лансом» год назад. Отмечается, что для голландской стороны решение стало неожиданным. Попытки оспорить его, а также принять дополнительные меры, чтобы избежать проблем, ни к чему не привели.