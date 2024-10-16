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Болельщикам ПСВ запретили посещать гостевой матч Лиги чемпионов с ПСЖ

сегодня, 01:00
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ22.10.2024 в 22:00 Не начался

Французские власти запретили болельщикам ПСВ посещать выездной матч Лиги чемпионов с ПСЖ 22 октября.

Также для фанатов клуба из Эйндховена действует полный запрет на поездки в Париж его окрестности.

Правоохранительные органы в своём решении ссылаются на прошлые беспорядки с болельщиками, особенно произошедшие вокруг игры с «Лансом» год назад. Отмечается, что для голландской стороны решение стало неожиданным. Попытки оспорить его, а также принять дополнительные меры, чтобы избежать проблем, ни к чему не привели.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:34
Ну ждите ответку теперь.
112910415
112910415
сегодня в 08:27
это перебор, однако
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:09
Без болельщиков , пусть даже с одной стороны - будет уже не тот "коленкор".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:02
Ну ладно, на стадион ещё можно как-то ограничить доступ болельщиков ПСВ, но как проконтролировать посещение самого Парижа и его окрестностей, придётся устраивать тотальную проверку всех, а это уже нереально.
xjqje4mx3awm
xjqje4mx3awm
сегодня в 07:38
Очень жесткое решение в отношении болельщиков ПСВ.
gr49ckkv28vg
gr49ckkv28vg
сегодня в 07:27
Значит надо голландцам в отместку оттянуть арабскую игрушку на её поле
shlomo
shlomo
сегодня в 06:56
Жалко настоящих болельщиков.... могли бы как то отфильтровать хулиганов...
борька
борька
сегодня в 06:55
Свои попядки,56ов неипустили жрать лягушек
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:48
Футбол для зрителей, всё правильно...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:56
Видимо есть на то веские причины.
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