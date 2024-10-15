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Фанаты «Ромы» устроят акцию протеста во время матча с «Интером»

вчера, 19:59
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер20.10.2024 в 21:45 Не начался

Ультрас «Ромы» из группировки «Curva Sud» объявили о новой акции протеста в предстоящем матче с «Интером». Фанаты обвиняют владельцев клуба в невыполнении своих обещаний перед болельщиками.

Чтобы сделать наше недовольство ещё более очевидным из-за важности матча, «Curva Sud» будет отсутствовать в течение 15 минут во время матча «Интер» — «Рома» в знак протеста против руководства за то, что оно не подкрепило свои обещания фактами.

Оскорблённые флаги, так и не восстановленный герб, общая неорганизованность, поверхностный мерчендайзинг, выбор неадекватных людей для представления «Ромы» со всех точек зрения, учитывая их незнание городских реалий, истории «Ромы» и традиционных ценностей болельщиков «Ромы».

Тратить деньги недостаточно, чтобы руководить «Ромой», но необходимо создать и представить клуб, в котором каждый болельщик «Ромы» может отразить себя и гордиться им. Поскольку этого не происходит, болельщики «Ромы» во всех секциях призываются присоединиться к протесту. Семья Фридкин, мы требуем смены курса.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:36
Все серьезно у ребят там!
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 20:12
Присоединяюсь братушки!
Гость
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