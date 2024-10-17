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«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Полем Погба по обоюдному согласию

вчера, 12:41

«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Полем Погба по обоюдному согласию.

Полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев.

Сообщается, что Погба уже сыграл свой последний матч за «Ювентус». Клуб работает над расторжением его контракта по обоюдному согласию, что позволит Погба стать свободным агентом и найти новую команду.

«Ювентус» хочет добиться именно обоюдного расторжения, поскольку в таком случае не придется выплачивать Погба бонусы и компенсацию.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:59
Надо бы реанимировать карьеру в Марселе или в Бетисе
Брулин
Брулин
вчера в 14:25
Меня удивляет почему Юве не может расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Челу сократили дискву, но не отменили же. У него так и так бан за допинг. Неужели в его контракте нет пункта о расторжении на такой случай?! Если так, то это огромный фэйл клуба.
xx93nhms6km5
xx93nhms6km5
вчера в 14:06
Непонятно кто кому еще штрафы должен выплачивать. Наверняка Погба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
Зачем? Суд признал факт нарушения, а это значит , что Поль нарушил контракт и перед клубом (не думаю , что в контракте прописано разрешение на употребление допинга). Значит расторгнуть контракт и "пусть идёт лесом" и тем более, ни в коем случаи, не платить ни каких компенсаций...
p7ujp2es4gqs
p7ujp2es4gqs
вчера в 13:08
Гнать надо его к чертям собачьим!
Гость
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