«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Полем Погба по обоюдному согласию

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вчера, 12:41

«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с полузащитником по обоюдному согласию.

Полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев.

Сообщается, что Погба уже сыграл свой последний матч за «Ювентус». Клуб работает над расторжением его контракта по обоюдному согласию, что позволит Погба стать свободным агентом и найти новую команду.

«Ювентус» хочет добиться именно обоюдного расторжения, поскольку в таком случае не придется выплачивать Погба бонусы и компенсацию.