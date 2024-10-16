«Селтик» проявляет интерес к защитнику «Арсенала»

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вчера, 12:52

«Селтик» хочет подписать защитника «Арсенала» и сборной Шотландии , который может покинуть «канониров» в январе. На прошлой неделе Тирни был замечен в кампании главного тренера «кельтов» Брендана Роджерса на благотворительном мероприятии в Лондоне.

Напомним, 27-летний левый защитник перешёл в «Арсенал» из «Селтика» в августе 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Трини не принимал участия, так как получил травму подколенного сухожилия на Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает шотландца в 10 миллионов евро.