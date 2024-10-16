Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиШотландия. Премьер-лига 2024/2025

«Селтик» проявляет интерес к защитнику «Арсенала»

вчера, 12:52

«Селтик» хочет подписать защитника «Арсенала» и сборной Шотландии Кирана Тирни, который может покинуть «канониров» в январе. На прошлой неделе Тирни был замечен в кампании главного тренера «кельтов» Брендана Роджерса на благотворительном мероприятии в Лондоне.

Напомним, 27-летний левый защитник перешёл в «Арсенал» из «Селтика» в августе 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Трини не принимал участия, так как получил травму подколенного сухожилия на Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает шотландца в 10 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Байера» Джонатан Та привлёк внимание двух итальянских топ-клубов
Вчера, 12:07
Слухи18-летний игрок «Челси» Ачемпонг интересен европейским топ-клубам
Вчера, 11:53
СлухиПСЖ вновь активировал интерес к Маркусу Рэшфорду
Вчера, 08:51
Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины
15 октября
«Реал» разочарован в своём лидере. Регулярные травмы и кресты заставили искать замену
15 октябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
СлухиЛапорта надеется пригласить Холанда в «Барселону»
15 октября
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:16
Интересоваться можно вплоть до Нового года. Потом наступит трансферное окно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 