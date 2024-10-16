Гвардиола убедил Эдерсона остаться в «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон сообщил, что летом мог покинуть «горожан», но главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола убедил его остаться.
На столе действительно было одно предложение, которое имело большой вес, потому что это было необычное предложение.
У меня было много разговоров с Гвардиолой, и один из них был очень важным.
То, что он мне сказал, гарантии, процесс и эволюция, которую мы с ним прошли, — всё это было важно для того, чтобы я остался в «Сити»..
Напомним, «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» хотели подписать Эдерсона.
Ранее сообщалось, кто может заменить бразильца в «Манчестер Сити».