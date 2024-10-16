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Гвардиола убедил Эдерсона остаться в «Манчестер Сити»

вчера, 14:51

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон сообщил, что летом мог покинуть «горожан», но главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола убедил его остаться.

На столе действительно было одно предложение, которое имело большой вес, потому что это было необычное предложение.

У меня было много разговоров с Гвардиолой, и один из них был очень важным.

То, что он мне сказал, гарантии, процесс и эволюция, которую мы с ним прошли, — всё это было важно для того, чтобы я остался в «Сити»..

Напомним, «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» хотели подписать Эдерсона.

Ранее сообщалось, кто может заменить бразильца в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:05
С Холандом утки просто-напросто, его батя не тупой, сыну плохого не пожелает
allemz
allemz
вчера в 21:04
И зачем?) Энергии в ногах больше чем в мозгах
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:05
Мне кажется, что Эдерсон сделал мудрый выбор, оставшись в Сити. Под руководством Гвардиолы он может продолжать расти как вратарь и развивать свои навыки на самом высоком уровне. Учитывая, как клуб доминирует в английском футболе, у него есть отличные шансы на трофеи, что также играет огромную роль в карьере любого футболиста.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:30
Вроде как и сам Пеп готов продлить контракт с Сити. И вроде даже Ходанд не смотря на последние новости готов продлить контракт до 2029 года. Если все это сложится, будет просто замечательно.
tc7nv722zfk3
tc7nv722zfk3
вчера в 14:52
Наверное дали какие-то гарантии...
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