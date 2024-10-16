Гвардиола убедил Эдерсона остаться в «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии сообщил, что летом мог покинуть «горожан», но главный тренер английского клуба убедил его остаться.

На столе действительно было одно предложение, которое имело большой вес, потому что это было необычное предложение.

У меня было много разговоров с Гвардиолой, и один из них был очень важным.

То, что он мне сказал, гарантии, процесс и эволюция, которую мы с ним прошли, — всё это было важно для того, чтобы я остался в «Сити»..