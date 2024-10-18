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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Хэнань Суншань Лунмэнь»

вчера, 17:08
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа2 : 1Логотип футбольный клуб Хэнань Суншань Лунмэнь (Чжэнчжоу)Хэнань Суншань ЛунмэньМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого переиграл «Хэнань Суншань Лунмэнь» в 28-м туре китайской Суперлиги (2:1).

Неманья Чович вывел гостей вперед на 62-й минуте, Жоау Карлуш Тейшейра на 64-й сравнял счет, а победный гол на 89-й забил Си У.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» лидирует в таблице чемпионата Китая (73 очка), «Хэнань Суншань Лунмэнь» занимает 8-е место (34 балла).

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Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 21:08
Леня доказывает,что он уровнем повыше Юранов и Талалаевых и даже тренера Мусаева и Семака. Он четвертьфиналист ЛЧ.И он выиграл суперкубок Китая и может выиграть чемпионат Китая.Про слабость чемпионата Китая можно легко говорить,сидя в нашем болоте.Это всегда легче.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:09
До триумфа Леониду Викторовичу осталось два тура сыграть и две игры продержаться.)))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:11
Молодчина, Леонид!!!
112910415
112910415
вчера в 18:39
держись, Леонид !
7k57jsh5qfrp
7k57jsh5qfrp
вчера в 18:38
Поздравляю команду «Шанхай Шэньхуа» с победой над «Хэнань Суншань Лунмэнь»! Великолепная игра и потрясающий результат! Тренер Леонид Слуцкий показал своё мастерство, а его подопечные продемонстрировали отличную командную работу и индивидуальное мастерство. Жоау Карлуш Тейшейра и Си У забили важные голы, которые принесли победу. Эта победа укрепляет позиции «Шанхай Шэньхуа» на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая.
Capral
Capral
вчера в 18:09
Пончик бегемотский- ты лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи тебе, Лёнчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:29
все это так.
но в последнем туре выездной матч с Чэнду.
обе команды достойны на чемпионство - и Порт, и Шэньхуа.
весь сезон ноздря в ноздрю шли...скоро развязка))
баск
баск
вчера в 17:23
Я смотрел это, дело шло крайне тяжело, но Шеньхуа всё же вырвал волевую победу на самом флажке..

Так мало того, в параллельном матче в Чэнду ШанхайПорт при владении во втором тайме 70-30 бездарно пролетел и в результате уступил Шеньхуа первую строчку, впервые в сезоне.

Теперь всё зависит от команды Слуцкого, осталось 2 тура, причём ближайший матч у него дома со слабеньким Шеньдженем, который давно уже летит всем подряд..
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:20
Концовка огонь по ходу была
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:10
Лёня прет как танк)))
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