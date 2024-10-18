«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Хэнань Суншань Лунмэнь»

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вчера, 17:08

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого переиграл «Хэнань Суншань Лунмэнь» в 28-м туре китайской Суперлиги (2:1).

Неманья Чович вывел гостей вперед на 62-й минуте, Жоау Карлуш Тейшейра на 64-й сравнял счет, а победный гол на 89-й забил Си У.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» лидирует в таблице чемпионата Китая (73 очка), «Хэнань Суншань Лунмэнь» занимает 8-е место (34 балла).