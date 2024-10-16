Месси оформил хет-трик и две голевые передачи в матче с Боливией

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вчера, 08:23

Сборная Аргентины обыграла команду Боливии в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года (6:0).

Счёт на 19-й минуте открыл . На 43-й с передачи Месси удвоил преимущество «альбиселесте».

с передачи всё того же Лионеля Месси забил третий гол в компенсированное время к первому тайму.

На 69-й минуте сделал счёт 4:0. На 84-й и 86-й минуте Лионель Месси забил ещё два гола и оформил хет-трик в этом матче.

Аргентина лидирует (22 очка). Боливия идёт на 7-м месте (12 баллов).