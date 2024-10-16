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Месси оформил хет-трик и две голевые передачи в матче с Боливией

вчера, 08:23
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина6 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Сборная Аргентины обыграла команду Боливии в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года (6:0).

Счёт на 19-й минуте открыл Лионель Месси. На 43-й Лаутаро Мартинес с передачи Месси удвоил преимущество «альбиселесте».

Хулиан Альварес с передачи всё того же Лионеля Месси забил третий гол в компенсированное время к первому тайму.

На 69-й минуте Тьяго Альмада сделал счёт 4:0. На 84-й и 86-й минуте Лионель Месси забил ещё два гола и оформил хет-трик в этом матче.

Аргентина лидирует (22 очка). Боливия идёт на 7-м месте (12 баллов).

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 15:47, ред.
Лео, конечно, красавчик, в его-то возрасте, но он в матчах с Боливией отнюдь не рекордист, он всего лишь повторил результат боливийца Хоакина Ботеро весной 2009 года..

Это был матч отбора к мундиалю-2010, боливийцы выиграли его 6:1 (!)
Причём в составе Аргентины были Месси, Маскерано, диМария, Хайнце, Занетти,
Демикелис, Тевес, Гаго..
От одних имён голова может закружиться.

Вот она и кружилась, только у аргентинцев))
Стадион в ЛаПасе, на котором проходил матч, расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является самым высокогорным стадионом планеты,
на котором многие игроки-не боливийцы испытывают натуральное кислородное голодание, с головокружениями, рвотой, вялостью мышц и т.д.

ФИФА незадолго до этого хотела запретить международные матчи на нём, но многие футбольные авторитеты вступились за Боливию.
В частности, вступился и Диего Марадона.
Запрещать не стали, и вскоре Марадона увидел, чего он этим достиг))

Короче говоря, сегодня Аргентина с Месси, играя у себя дома, отомстили Боливии за тот злополучный денёк 1 апреля 2009 г..))
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:52, ред.
3-й гол Лео на загляденье - стеночка, фирменный проход под удар с левой ноги и непосредственно сам удар.
Победа над непростым соперником, Арги молодцы!
112910415
112910415
вчера в 11:00
силён однако !
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 10:12
Красавчик, Лео!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:58
Вчера про ив гели была крепкая боеспособная команда. Поэтому обе нули ))) а Боливия команда сильней Шотландии. Напомню, что боливийцы дома победила Колумбию, которая свою очередь нанесла поражение аргам
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 09:41
Уму не постижимо!!!!!!!!!!!!!! Любит пистон дешёвые эффекты...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
амурец
амурец
вчера в 09:34
ЗМ в студию, хет-трик, аж самой Боливии
vfukfkhtar82
vfukfkhtar82
вчера в 09:14
Это тот Меська ,который купил ЧМ и забивал голы только с левых пенальти!!!Этот футболёр-позор Мирового футбола!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 09:08
Молодец.. 👍.. Не зря Авейру вчера психовал.. Пфф.. 🤭
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 08:48
Гений👍
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:45
Месси просто монстр в этом матче...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:35
Уже сообщают, что Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам за сборную. У обоих по 10. Также Месси догнал Роналду по количеству голевых действий за сборную. Месси 112+57=169, Роналду 133+36=169, при этом сыграл на 27 матчей меньше. Про трофеи говорить смысла нет. Итак все знают.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:33
Когда слышишь Боливия, не возникает мысли о топ-сборной, но до Аргентины Боливия выиграла 3 матча подряд, включая победу над Колумбией. Соперник непростой, но не для Аргентины и Месси. 3+2 на глазах 85 000 аргентинцев. Это мощно.
shlomo
shlomo
вчера в 08:30
Принесли кадры из будущего. Лионель Месси и девятый «Золотой мяч» 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

После такого великого матча с Боливией France Football обязан пересмотреть список претендентов
lotsman
lotsman
вчера в 08:30
Месси не сдаёт позиции лучшего.)
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 08:29
Роналду вчера играл
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 08:28
Боливия выиграла у Колумбии и Чили, совсем не Лихтенштейн
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:26
король Лихинштейнов
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