Месси оформил хет-трик и две голевые передачи в матче с Боливией

Сборная Аргентины обыграла команду Боливии в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года (6:0).
Счёт на 19-й минуте открыл Лионель Месси. На 43-й Лаутаро Мартинес с передачи Месси удвоил преимущество «альбиселесте».
Хулиан Альварес с передачи всё того же Лионеля Месси забил третий гол в компенсированное время к первому тайму.
На 69-й минуте Тьяго Альмада сделал счёт 4:0. На 84-й и 86-й минуте Лионель Месси забил ещё два гола и оформил хет-трик в этом матче.
Аргентина лидирует (22 очка). Боливия идёт на 7-м месте (12 баллов).
Это был матч отбора к мундиалю-2010, боливийцы выиграли его 6:1 (!)
Причём в составе Аргентины были Месси, Маскерано, диМария, Хайнце, Занетти,
Демикелис, Тевес, Гаго..
От одних имён голова может закружиться.
Вот она и кружилась, только у аргентинцев))
Стадион в ЛаПасе, на котором проходил матч, расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является самым высокогорным стадионом планеты,
на котором многие игроки-не боливийцы испытывают натуральное кислородное голодание, с головокружениями, рвотой, вялостью мышц и т.д.
ФИФА незадолго до этого хотела запретить международные матчи на нём, но многие футбольные авторитеты вступились за Боливию.
В частности, вступился и Диего Марадона.
Запрещать не стали, и вскоре Марадона увидел, чего он этим достиг))
Короче говоря, сегодня Аргентина с Месси, играя у себя дома, отомстили Боливии за тот злополучный денёк 1 апреля 2009 г..))
Это был матч отбора к мундиалю-2010, боливийцы выиграли его 6:1 (!)
Причём в составе Аргентины были Месси, Маскерано, диМария, Хайнце, Занетти,
Демикелис, Тевес, Гаго..
От одних имён голова может закружиться.
Вот она и кружилась, только у аргентинцев))
Стадион в ЛаПасе, на котором проходил матч, расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является самым высокогорным стадионом планеты,
на котором многие игроки-не боливийцы испытывают натуральное кислородное голодание, с головокружениями, рвотой, вялостью мышц и т.д.
ФИФА незадолго до этого хотела запретить международные матчи на нём, но многие футбольные авторитеты вступились за Боливию.
В частности, вступился и Диего Марадона.
Запрещать не стали, и вскоре Марадона увидел, чего он этим достиг))
Короче говоря, сегодня Аргентина с Месси, играя у себя дома, отомстили Боливии за тот злополучный денёк 1 апреля 2009 г..))
Победа над непростым соперником, Арги молодцы!
Победа над непростым соперником, Арги молодцы!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
После такого великого матча с Боливией France Football обязан пересмотреть список претендентов
После такого великого матча с Боливией France Football обязан пересмотреть список претендентов