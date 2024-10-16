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«Торпедо» крупно проиграло «Балтике» в поединке Кубка России

вчера, 21:22
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Московское «Торпедо» потерпело поражение от «Балтики» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России (0:4).

На 19-й минуте калининградская команда открыла счёт — пенальти реализовал Алекс Фернандес. Илья Стефанович на 37-й удвоил преимущество гостей. Иван Зазвонкин на 45+1-й забил третий гол. Фернандес на 50-й сделал дубль.

В других матчах игрового дня «Тюмень» обыграла «Аланию» (0:0, 4:3 по пенальти), «Родина» уступила костромскому «Спартаку» (1:2), а «Сочи» оказался сильнее ульяновской «Волги» (2:0).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:18
Нежданчик....
8suxckfac735
8suxckfac735
сегодня в 10:15
Балтика 4 Безоговорочное)
112910415
112910415
сегодня в 05:56
во что играет Кононов ?!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:46
Похоже прошлогодний финалист Кубка России решил повторить прошлогодний успех, если так уверенно убирает со своего пути основных конкурентов на этой стадии розыгрыша второго по значимости турнира в нашем футболе. Удачи Балтийцам и на остальных этапах!
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 21:39
Типичный футбол Кононова- замок на песке. Никакого понятия об элементарных вещах. Сегодня, Торпедо напомнило Спартак- игра без центра поля и дикие провалы на контрах соперника. Фактически, все мячи были забиты на контратаках Балтики. Неужели Кононов этого не видел? А если видел и понимал, почему не ничего не поменял в игре, а продолжал также бездарно пропускать?

Куча вопросов к тренеру Торпедо... У Балтики всё проще- тренерская команда, понимающая тренерскую идею и точно выполняющая её на поле. Два три средних паса и весь торпедовский центр отрезан. Вопрос к Кононову: как ты объясняешь своим игрокам тренерскую установку, если они не знают- куда бежать, кого держать?! Торпедовские фланги, до безобразия дырявые, опорная зона и центр штрафной- космическая дырище!!!

И это лидер ФНЛ?! Нет, с такой игрой, лидер очень скоро поменяется, а в ПЛ, тем более делать нечего. Балтика очень понравилась. Понравилась движением, перемещениями и даже культурой паса. Очень тонко ловили соперника на контрах и грамотно находили свободные зоны в обороне Торпедо. Видна приличная работа Талалаева. Балтику с победой, заслужила!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:30
Молодцы балтийцы! Так держать !Ещё несколько таких матчей в чемпионате и будет вообще здорово!
Гость
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