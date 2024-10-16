«Торпедо» крупно проиграло «Балтике» в поединке Кубка России

Московское «Торпедо» потерпело поражение от «Балтики» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России (0:4).
На 19-й минуте калининградская команда открыла счёт — пенальти реализовал Алекс Фернандес. Илья Стефанович на 37-й удвоил преимущество гостей. Иван Зазвонкин на 45+1-й забил третий гол. Фернандес на 50-й сделал дубль.
В других матчах игрового дня «Тюмень» обыграла «Аланию» (0:0, 4:3 по пенальти), «Родина» уступила костромскому «Спартаку» (1:2), а «Сочи» оказался сильнее ульяновской «Волги» (2:0).
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Куча вопросов к тренеру Торпедо... У Балтики всё проще- тренерская команда, понимающая тренерскую идею и точно выполняющая её на поле. Два три средних паса и весь торпедовский центр отрезан. Вопрос к Кононову: как ты объясняешь своим игрокам тренерскую установку, если они не знают- куда бежать, кого держать?! Торпедовские фланги, до безобразия дырявые, опорная зона и центр штрафной- космическая дырище!!!
И это лидер ФНЛ?! Нет, с такой игрой, лидер очень скоро поменяется, а в ПЛ, тем более делать нечего. Балтика очень понравилась. Понравилась движением, перемещениями и даже культурой паса. Очень тонко ловили соперника на контрах и грамотно находили свободные зоны в обороне Торпедо. Видна приличная работа Талалаева. Балтику с победой, заслужила!!!
Куча вопросов к тренеру Торпедо... У Балтики всё проще- тренерская команда, понимающая тренерскую идею и точно выполняющая её на поле. Два три средних паса и весь торпедовский центр отрезан. Вопрос к Кононову: как ты объясняешь своим игрокам тренерскую установку, если они не знают- куда бежать, кого держать?! Торпедовские фланги, до безобразия дырявые, опорная зона и центр штрафной- космическая дырище!!!
И это лидер ФНЛ?! Нет, с такой игрой, лидер очень скоро поменяется, а в ПЛ, тем более делать нечего. Балтика очень понравилась. Понравилась движением, перемещениями и даже культурой паса. Очень тонко ловили соперника на контрах и грамотно находили свободные зоны в обороне Торпедо. Видна приличная работа Талалаева. Балтику с победой, заслужила!!!