«Торпедо» крупно проиграло «Балтике» в поединке Кубка России

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вчера, 21:22

Московское «Торпедо» потерпело поражение от «Балтики» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России (0:4).

На 19-й минуте калининградская команда открыла счёт — пенальти реализовал Алекс Фернандес. Илья Стефанович на 37-й удвоил преимущество гостей. Иван Зазвонкин на 45+1-й забил третий гол. Фернандес на 50-й сделал дубль.

В других матчах игрового дня «Тюмень» обыграла «Аланию» (0:0, 4:3 по пенальти), «Родина» уступила костромскому «Спартаку» (1:2), а «Сочи» оказался сильнее ульяновской «Волги» (2:0).