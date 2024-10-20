Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2024

Сейшелы могут провести товарищеский матч против сборной России

вчера, 12:24

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти поделился мнением о возможном товарищеском матче против сборной России.

Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть?

Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать — где, с кем и когда играть. Если он захочет матча с Россией, то мы будем готовы начать переговоры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия  Сейшелы
Источник: sport24.ru
ОфициальноУтверждён календарь 6-го раунда Пути регионов Кубка России
19 октября
В сборной Сирии подтвердили наличие договорённости об игре с Россией
19 октября
Министр спорта Ирака: «Будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году»
19 октября
В Федерации футбола Кении сообщили о возможном матче с командой России
18 октября
Чемпионат мира по медиафутболу планируют провести в следующем году в ОАЭ
18 октября
ОфициальноОпределено место проведения Суперкубка Испании-2025
18 октября
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:01
Выстрел в голову. Себе. Контрольный.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:18
Может Сейшелы в БРИКС принять без очереди ,а то и эти откажут с нами в мячик поиграть ??? Бусы для них заготовить !!! )))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:54
"Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз" - Жорж Милославский ( " Иван Васильевич..." )
борька
борька
вчера в 13:43
Чудесно,Вашу команду в Москве будет встречать В.И. Матвиенко, Мишка Хабаров и вся футбольная элита,Мутько ,представители ГазТРУБЫ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ организаций
lotsman
lotsman
вчера в 13:27
Хорошо, только матч проводить на Сейшелах. Наши поедут с радостью.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 13:23
Наверняка будет торг, кто оплачивает перелёт, проживание обеды и тренировки. А на Сейшелы наши сборники и сами с удовольствием поехали бы, особенно в сезон. Причём могли бы и за свой счёт. Стоит обдумать этот вариант...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 13:13
Вот, в РФС уже прислушались к моему предложению от 5 октября.
"Есть ещё: Шри Ланка, Оман, Бангладеш, Мальдивы, Мадагаскар, Лаос, Камбоджа, Сингапур и, наконец, Антарктида - пингвинам время на подготовку не надо, всегда готовы!"
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:52
Начать переговоры, чтобы сыграть товарищеский матч в следующем году. Да это будет какой-то суперматч, получше финалов ЛЧ, ЛЕ ,ЧМ. Ух жду не дождусь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:36
Элвис хватит нас уже интриговать, давайте собирайте чемоданы (или , что там у вас) и приезжайте - Ждём !...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:34, ред.
Возможные соперники сборной России по футболу вот самая главная тема. Обсуждают все возможные варианты. Только зачем? Сборной у нас сейчас просто нет. Есть только длиннющий список Карпина, который превратил главную команду в проходной двор...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 