Сейшелы могут провести товарищеский матч против сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти поделился мнением о возможном товарищеском матче против сборной России.

Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть?

Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать — где, с кем и когда играть. Если он захочет матча с Россией, то мы будем готовы начать переговоры.