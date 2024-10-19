Министр спорта Ирака: «Будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году»

Министр молодёжи и спорта Республики Ирак Ахмед аль‑Мубарка во время форума «Россия – спортивная держава» рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.
Мы будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году. Если нам поступит такое предложение, то мы к нему открыты. Если всех устроит дата и другие факторы, то конечно.
В марте 2023 года россияне обыграли соперника со счётом 2:0.
сказал:министр спорта Ирака. РФС может и не обратить внимание на слова представителя Ирака. Будет, как и прежде, рассылать приглашения всяким Австралиям...
сказал:министр спорта Ирака. РФС может и не обратить внимание на слова представителя Ирака. Будет, как и прежде, рассылать приглашения всяким Австралиям...