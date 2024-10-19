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Министр спорта Ирака: «Будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году»

вчера, 10:58

Министр молодёжи и спорта Республики Ирак Ахмед аль‑Мубарка во время форума «Россия – спортивная держава» рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году. Если нам поступит такое предложение, то мы к нему открыты. Если всех устроит дата и другие факторы, то конечно.

В марте 2023 года россияне обыграли соперника со счётом 2:0.

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Ирак  Россия
Источник: sovsport.ru
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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:20
Почему бы и нет? Можно с ними поиграть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:19, ред.
Мы будем рады сыграть, если поступит предложение... Это
сказал:министр спорта Ирака. РФС может и не обратить внимание на слова представителя Ирака. Будет, как и прежде, рассылать приглашения всяким Австралиям...
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:19
В 2025 скажут, что не против бы сыграть в 2026 году.
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