Министр спорта Ирака: «Будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году»

Министр молодёжи и спорта Республики Ирак Ахмед аль‑Мубарка во время форума «Россия – спортивная держава» рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году. Если нам поступит такое предложение, то мы к нему открыты. Если всех устроит дата и другие факторы, то конечно.