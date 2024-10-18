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Чемпионат мира по медиафутболу планируют провести в следующем году в ОАЭ

вчера, 14:52

Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава рассказал источнику, что чемпионат мира по медиафутболу планируется провести в 2025 году в ОАЭ.

Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола. Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России. Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:29
В киберспорте же как-то играют с нашими командами. Медийные клубы не подчиняются УЕФА, ФИФА и локальным федерациям, на них не окажут политическое давление.
nubom
nubom
вчера в 17:11
Насколько я помню, первая презентация подобного турнира обошлась васюкинцам в двадцать один рубль шестнадцать копеек. А до пригласительных телеграмм дело так и не дошло…
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:46
С флагом, гимном и мордобоем - это замечательно!!!
lotsman
lotsman
вчера в 16:42
Интересно будет, если получится.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:18
Медиафутбол — это действительно что-то новое в мире спорта! Интересно, как он будет сравниваться с традиционными футбольными чемпионатами, особенно в плане вовлечения зрителей и уникального контента. Думаю, это может привлечь молодую аудиторию и вдохновить новые поколения играть и следить за футболом.
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:48, ред.
Мне вообще все равно на медиалигу, даже не в курсе кто там и что. Меня только интересует вопрос кто в итоге все же приедет играть с нашей сборной пусть даже в ОАЭ
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:37
Испанская медиалига вроде была готова к коллаборации, в Бразилии эта тема тоже очень развита.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:26
Вроде должна быть, кроме Пакистана же есть сотни стран у которых футбол номер 1 в стране.
sihafazatron
sihafazatron ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 15:24
А кто будет с Россией играть?
У Пакистана там есть медиа лига?
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:22
Это как?
sihafazatron
sihafazatron ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 15:01
Даже столько набрать будет проблемно
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:56
Всего лишь 16 сборных?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:56
"Что обязательно, со своим флагом и гимном."
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Остальные 15 команд опять в африке набирать значит будут
Гость
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