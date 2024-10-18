Чемпионат мира по медиафутболу планируют провести в следующем году в ОАЭ

Технический директор Медийной футбольной лиги рассказал источнику, что чемпионат мира по медиафутболу планируется провести в 2025 году в ОАЭ .

Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ . Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола. Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России. Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование.