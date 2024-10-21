Стали известны финалисты премии «Джентльмен года-2024»

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вчера, 18:31

Определилась финальная тройка кандидатов на получение награды футбольный Джентльмен 2024 года.

Её составили нападающий московского «Динамо» , форвард «Крыльев Советов» и полузащитник «Краснодара» . Они стали победителями народного голосования, проходившего на официальном сайте премии.

Кривцов получил 26% голосов, Тюкавин — 19%, а Сергеев — 17%. Теперь победителя в середине ноября определит жюри, в которое входят прославленные тренеры и авторитетные эксперты.