Стали известны финалисты премии «Джентльмен года-2024»

Определилась финальная тройка кандидатов на получение награды футбольный Джентльмен 2024 года.
Её составили нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Они стали победителями народного голосования, проходившего на официальном сайте премии.
Кривцов получил 26% голосов, Тюкавин — 19%, а Сергеев — 17%. Теперь победителя в середине ноября определит жюри, в которое входят прославленные тренеры и авторитетные эксперты.
Константин Тюкавин, нападающий московского «Динамо», обладает невероятной скоростью и техникой, что позволяет ему создавать опасные моменты и забивать красивые голы. Иван Сергеев, форвард «Крыльев Советов», также демонстрирует высокий уровень игры, поражая ворота соперников своей точностью и умением находить слабые места в обороне противника.
Никита Кривцов, полузащитник «Краснодара», является одним из ключевых игроков своей команды, обеспечивая надёжность и стабильность на поле. Его умение читать игру и принимать правильные решения в сложных ситуациях делает его незаменимым игроком для любого клуба.
Жюри, состоящее из прославленных тренеров и авторитетных экспертов, несомненно, оценит мастерство и профессионализм каждого из этих футболистов. Мы с нетерпением ждём объявления победителя и желаем удачи всем участникам!
Константин Тюкавин, нападающий московского «Динамо», обладает невероятной скоростью и техникой, что позволяет ему создавать опасные моменты и забивать красивые голы. Иван Сергеев, форвард «Крыльев Советов», также демонстрирует высокий уровень игры, поражая ворота соперников своей точностью и умением находить слабые места в обороне противника.
Никита Кривцов, полузащитник «Краснодара», является одним из ключевых игроков своей команды, обеспечивая надёжность и стабильность на поле. Его умение читать игру и принимать правильные решения в сложных ситуациях делает его незаменимым игроком для любого клуба.
Жюри, состоящее из прославленных тренеров и авторитетных экспертов, несомненно, оценит мастерство и профессионализм каждого из этих футболистов. Мы с нетерпением ждём объявления победителя и желаем удачи всем участникам!