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Стали известны финалисты премии «Джентльмен года-2024»

вчера, 18:31

Определилась финальная тройка кандидатов на получение награды футбольный Джентльмен 2024 года.

Её составили нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Они стали победителями народного голосования, проходившего на официальном сайте премии.

Кривцов получил 26% голосов, Тюкавин — 19%, а Сергеев — 17%. Теперь победителя в середине ноября определит жюри, в которое входят прославленные тренеры и авторитетные эксперты.

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Все комментарии
Donkert
Donkert
вчера в 19:44
Премия ни о чем, какие в футболе могут быть джентльмены, если футбол это борьба.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:36
Никита победит судя по всему.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:57
Нужно отдать этот приз Ивану...
shur
shur
вчера в 18:48
...игрок ниже по трансферной цене опередил мульти миллионера из "Динамо"...!(шутка) ...Чистая игра - бесценна!
yjgz2rc7gf9j
yjgz2rc7gf9j
вчера в 18:46
Финальная тройка кандидатов на получение награды «Футбольный Джентльмен 2024» впечатляет своим мастерством и талантом! Каждый из них — настоящий профессионал своего дела, который вносит значительный вклад в развитие российского футбола.
Константин Тюкавин, нападающий московского «Динамо», обладает невероятной скоростью и техникой, что позволяет ему создавать опасные моменты и забивать красивые голы. Иван Сергеев, форвард «Крыльев Советов», также демонстрирует высокий уровень игры, поражая ворота соперников своей точностью и умением находить слабые места в обороне противника.
Никита Кривцов, полузащитник «Краснодара», является одним из ключевых игроков своей команды, обеспечивая надёжность и стабильность на поле. Его умение читать игру и принимать правильные решения в сложных ситуациях делает его незаменимым игроком для любого клуба.
Жюри, состоящее из прославленных тренеров и авторитетных экспертов, несомненно, оценит мастерство и профессионализм каждого из этих футболистов. Мы с нетерпением ждём объявления победителя и желаем удачи всем участникам!
борька
борька
вчера в 18:38
Было тайное голосованеи трех человек
huc3x3mhbw4g
huc3x3mhbw4g
вчера в 18:31
Все трое нормальные неконфликтные ребята
Гость
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