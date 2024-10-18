Файзуллаев претендует на звание лучшего игрока года в Азии

Азиатская конфедерация футбола (АФК) назвала кандидатов на получение приза лучшему молодому игроку 2024 года.
В список вошли нападающий Гаку Навата (Япония, «Камимура Гакуэн»), полузащитник Чжун Хо Бэ (Южная Корея, «Сток Сити») и вингер Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан, ЦСКА Москва).
Церемония награждения состоится 29 октября в Сеуле.
Пусть улыбнётся ему удача!!!
Пусть улыбнётся ему удача!!!
Да, я знаю.
Конечно парень растет!!! Пусть ему сопутствует Удача и главное- без травм!!!!!!!
Да, я знаю.
Конечно парень растет!!! Пусть ему сопутствует Удача и главное- без травм!!!!!!!
Кстати первый тренер Аббоса две недели стажировался в ЦСКА и Файзуллаев после совместных тренировок как на крыльях начал летать. Перед перерывом и забивал в каждом матче и пас отдавал. Растет парень на глазах
Кстати первый тренер Аббоса две недели стажировался в ЦСКА и Файзуллаев после совместных тренировок как на крыльях начал летать. Перед перерывом и забивал в каждом матче и пас отдавал. Растет парень на глазах
Файзуллаев не просто талантище и представитель азатского футбола- он его ярчайшее воплощение!!! А его происхождение- только добавляет пикантности его игре!!!
Файзуллаев не просто талантище и представитель азатского футбола- он его ярчайшее воплощение!!! А его происхождение- только добавляет пикантности его игре!!!
Остальных игроков не знаю, но мне кажется япошке дадут. Они всегда там первые. А если не выиграет харакири сделает))
Остальных игроков не знаю, но мне кажется япошке дадут. Они всегда там первые. А если не выиграет харакири сделает))
Но не он сегодня главный азиатский ньюсмейкер..
Слуцкий!
Но не будем лезть поперёд батьки и ждём новость от Соккера..)
Но не он сегодня главный азиатский ньюсмейкер..
Слуцкий!
Но не будем лезть поперёд батьки и ждём новость от Соккера..)