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Файзуллаев претендует на звание лучшего игрока года в Азии

вчера, 17:01

Азиатская конфедерация футбола (АФК) назвала кандидатов на получение приза лучшему молодому игроку 2024 года.

В список вошли нападающий Гаку Навата (Япония, «Камимура Гакуэн»), полузащитник Чжун Хо Бэ (Южная Корея, «Сток Сити») и вингер Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан, ЦСКА Москва).

Церемония награждения состоится 29 октября в Сеуле.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:05
Аббос очень хорош.
Пусть улыбнётся ему удача!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:49
Молодой,хороший полузащитник - достоин,это точно!!!
Capral
Capral
вчера в 18:31
Анатолий Кандауров

Да, я знаю.
Конечно парень растет!!! Пусть ему сопутствует Удача и главное- без травм!!!!!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:49
Аббос должен выиграть, он показывает себя на другой стране, стал лидером команды в первом году который не гегемон в своей стране.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:49
CapralCapral
Кстати первый тренер Аббоса две недели стажировался в ЦСКА и Файзуллаев после совместных тренировок как на крыльях начал летать. Перед перерывом и забивал в каждом матче и пас отдавал. Растет парень на глазах
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:36
Будем болеть за Аббосбека, пусть ему благоволит госпожа удача.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:21
Хотелось бы чтобы ему дали
Capral
Capral
вчера в 17:21
Неудивительно, ведь первый его учитель- сын Великолепного М.Ана, Самая Светлая ему Память!!!
Файзуллаев не просто талантище и представитель азатского футбола- он его ярчайшее воплощение!!! А его происхождение- только добавляет пикантности его игре!!!
adekvat
adekvat
вчера в 17:13
Японцу скорее всего отдадут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:09
Аббосу удачи!)
Остальных игроков не знаю, но мне кажется япошке дадут. Они всегда там первые. А если не выиграет харакири сделает))
баск
баск
вчера в 17:04, ред.
Аббосбек- красавчик, пожелаем ему выиграть этот приз)

Но не он сегодня главный азиатский ньюсмейкер..
Слуцкий!
Но не будем лезть поперёд батьки и ждём новость от Соккера..)
Гость
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