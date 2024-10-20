Кристиан Бентеке выиграл «Золотую бутсу» МЛС

Нападающий «Вашингтон Ди Си Юнайтед» Кристиан Бентеке получил «Золотую бутсу» по итогам регулярного чемпионата МЛС.
В 30 матчах турнира игрок забил 23 гола.
«Чёрно-красные» заняли 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышли в плей-офф турнира.
А Месси, как и Суарес безнадёжно отстали от победителя аж на три гола, забив соответственно по двадцать голов каждый. Но если судить по кпд Месси и Бентеке, то Лео сыграл гораздо продуктивнее Кристиана, потому как провел меньше игр чем обладатель этого трофея, аргентинец сыграл в девятнадцати матчах, в то время как бельгиец выходил на поле в тридцати. Уверен, сыграй Лионель хотя бы в половине игр чемпионата и он был бы обладателем этого приза.
Болейте за своих, а не против чужих!
А Месси, как и Суарес безнадёжно отстали от победителя аж на три гола, забив соответственно по двадцать голов каждый. Но если судить по кпд Месси и Бентеке, то Лео сыграл гораздо продуктивнее Кристиана, потому как провел меньше игр чем обладатель этого трофея, аргентинец сыграл в девятнадцати матчах, в то время как бельгиец выходил на поле в тридцати. Уверен, сыграй Лионель хотя бы в половине игр чемпионата и он был бы обладателем этого приза.
Болейте за своих, а не против чужих!