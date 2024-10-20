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Кристиан Бентеке выиграл «Золотую бутсу» МЛС

вчера, 10:29

Нападающий «Вашингтон Ди Си Юнайтед» Кристиан Бентеке получил «Золотую бутсу» по итогам регулярного чемпионата МЛС.

В 30 матчах турнира игрок забил 23 гола.

«Чёрно-красные» заняли 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышли в плей-офф турнира.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:53
Гном и тут не первый 👎😆
stanichnik
stanichnik ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 13:44, ред.
Доброго Здоровья Барсафобия!
А Месси, как и Суарес безнадёжно отстали от победителя аж на три гола, забив соответственно по двадцать голов каждый. Но если судить по кпд Месси и Бентеке, то Лео сыграл гораздо продуктивнее Кристиана, потому как провел меньше игр чем обладатель этого трофея, аргентинец сыграл в девятнадцати матчах, в то время как бельгиец выходил на поле в тридцати. Уверен, сыграй Лионель хотя бы в половине игр чемпионата и он был бы обладателем этого приза.
Болейте за своих, а не против чужих!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 12:12
У них много таких, как "Тайсон".. Люди в МЛС помнят, что футбол это ещё не вся жизнь.. Поэтому и откидки мяча после нарушений у них крайне редки.. Это я заметил.. ☝️😄
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 11:57
Криштиан Бентеке )

Но ему бы подошёл больше бокс, может быть стал бы звездой как Тайсон )
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 11:49
Чемпион и лучший по г+п.. Сыграв чуть больше половины матчей.. Неплохо?.. Хе.. ☝️🤣
3xqnjn78qs7b
3xqnjn78qs7b
вчера в 11:44
Скоро Миранчук ее выиграет.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 11:30
Молодец, Крестьяну.. 🤭👍
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:11
А где Месси?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:58
"Золотая бутса" - получилась Кристиану как утешительный приз...)
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