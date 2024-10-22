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Намибия может сыграть с Россией, если РФС оплатит проживание и питание

вчера, 18:30

Старший специалист государственного координационного комитета по физической культуре и развитию школьного спорта Намибии Рогерделтры Камбатуку ответил на вопрос источника о том, возможен ли товарищеский матч со сборной России.

Я думаю, что да. Единственное — это вопрос стоимости. Как вы знаете, Намибия — одна из тех стран, у которых мало денег. Но, конечно, если такая страна, как Россия, пригласит Намибию и скажет, например: «Мы приглашаем вас сыграть в Москве или Санкт-Петербурге, и мы оплатим проживание и питание», то для нас это будет очень интересная перспектива. То есть Намибия может просто оплатить авиабилеты, а Россия оплатит проживание, питание и местный транспорт. Мне кажется, это очень интересно.

Возможно ли это в 2025 году? Почему бы и нет? Но, конечно, мы должны сделать всё правильно. Если это просьба из России, например, от Минспорта России, то она должна прийти к нам, в министерство. Оно передаст его в федерацию футбола.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:03
Конечно РФС оплатит и ещё сами попилят бабло,а депутаты будут рассказывать что Намибия наши друзья и партнёры 😁
протон
протон
вчера в 22:28
Будем толерантны Намибия одна из бедствующих стран африки, где нехватка продовольствия и питьевой воды для населения уносит жизни многих на этом континенте. 2020 году 1,4 млн человек в стране не могли позволить себе здоровое питание не говоря о ВИЧ инфекциях населения в массовости, зашкаливает безработица и засуха территорий, а ведь страна обладает большими ресурсами полезных ископаемых.  А почему бы нам русским не проявить акт милосердия и обеспечить проживание с питанием ? Это плюс в копилку России и положительный акт к странам Африки. Не знаю возможно я не прав.  
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ fn7u9kqf4xq7 (раскрыть)
вчера в 21:13
Нет , только мяч !!! )))))) Никакой формы ! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:12
Да они дальше соседней деревни ,когда ходили баб воровать , и не были нигде ! )))) А тут такое ...... ! )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:10
Ну ,бл.....дь ,совсем докатились !!!!!
R B
R B
вчера в 21:06
Ага, и девочек в придачу.
la-respect0
la-respect0
вчера в 20:41
Главное, чтобы эти дикари не решили остаться по доброте душевной от РФС , а то разбегут по всем уголкам страны)
h3rzqzz4xcyb
h3rzqzz4xcyb
вчера в 20:03
Так вся Африка в очередь выстроится поиграть со сборной России.
112910415
112910415
вчера в 19:40
за еду охотно сыграют !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:18
Кстати Намибия - мировой лидер по добыче алмазов и золота. А где деньжишки то?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:06
За всё надо платить...
Почему бы не заплатить за проживание и питание?
eqa694m7ke6f
eqa694m7ke6f
вчера в 18:58
Оплатить и счет, и приглашение, и результат, и тотализатор, да и все остальное!????
Мы себя то уважаем???
vwuyy6xg3cn4
vwuyy6xg3cn4
вчера в 18:54
А губа не треснет от такого удовольствия?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:52, ред.
О как за "топчан и харчи" - уже готовы играть...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:50
Африка в очередь выстроилась за еду... Может туда, где тепло...?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:46, ред.
Завтрак намибийца....после поражения Карпину со счётом 0:16......
fn7u9kqf4xq7
fn7u9kqf4xq7
вчера в 18:31
А за комплект формы готова сыграть даже три матча подряд
Гость
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