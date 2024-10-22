«Зенит» официально сыграет с «Фенербахче» 15 ноября

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вчера, 15:05

Санкт-петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале официально объявил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнётся в 20:00 мск.