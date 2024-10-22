«Зенит» официально сыграет с «Фенербахче» 15 ноября

Санкт-петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале официально объявил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнётся в 20:00 мск.
После 12 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Фенербахче», главным тренером которого является португальский специалист Жозе Моуринью, занимает четвёртую строчку в чемпионате Турции, заработав 17 очков.
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