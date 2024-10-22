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«Зенит» официально сыграет с «Фенербахче» 15 ноября

вчера, 15:05

Санкт-петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале официально объявил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Фенербахче», главным тренером которого является португальский специалист Жозе Моуринью, занимает четвёртую строчку в чемпионате Турции, заработав 17 очков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:09, ред.
После матча Моуриньо будет в общей очереди стоять за автографом Семака....

И вдохновлённый игрой Соболева будет готов сам оплатить половину от 40 млн евро за него.....
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:51
А сколько стоит эта игра в перерасчёте на газ?..
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Моуриньо, Моуриньо...... главное что это игра с европейской командой. Встреча на европейском уровне. Очень интересно посмотреть на что способна наша команда в такой встрече.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:46
Поедут только ради Моуриньо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:38
после Акронов это будет как любовь по-туреци и Зенит будет Наташей
борька
борька
вчера в 16:22
Значит на слкдующий год Мауриньо будет в России
6vm7283qff85
6vm7283qff85
вчера в 15:22
Соперник достойный, чего бы не сыграть.
Вещий
Вещий
вчера в 15:22
Хороший матч, хороший выезд, страна НАТО.....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:12
Маур и Турцию не тянет...
Гость
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