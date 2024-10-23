В РФС рассказали о планах сборной России на 2025 год

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей для сборной России на 2025 год.
Мы изучали календарь — год будет другим. В разные окна внутри 2025 года у разных конфедераций есть свободные даты. У нас есть уже предварительные договорённости на каждое окно, проводим работу.
Во-первых, мы хотим играть в России. Во-вторых, нас интересует максимальная заполняемость стадиона и обеспечение наших обязательств перед партнёрами и спонсорами. Некоторые интересуются, почему мы не проводим игры на «Лукойл Арене». Ответ прост: там проданы все ложи, мы не сможем выполнить обязательства перед спонсорами. В-третьих, матч должен быть востребован в регионе. Игра не может стать для РФС только тратой средств — вкладываем в организацию матч-дэй, шоу-программы, получаем билетный доход. Для футболистов очень важно видеть болельщиков, которые их поддерживают. Помните матч с Кубой? Не самая высокоранговая сборная, но заполненная арена поддерживала игроков. Футболисты чувствовали поддержку болельщиков, получали удовольствие от игры, для нас это очень важно.
Ранее в РФС объяснили отказ от игры против медийных команд и клубов РПЛ.
Да, и должность-то, какая: Генеральный секретарь! Значит, есть просто секретари по направлениям: по работе со спонсорами, по организацию матч-дэй, по организации шоу-программы, по получению билетного дохода и т.д. Короче, после того, как отовсюду выгнали - РАБОТЫ ЗА ГЛАНДЫ!!!? Прямо, футбольный Брежнев!
Да, и должность-то, какая: Генеральный секретарь! Значит, есть просто секретари по направлениям: по работе со спонсорами, по организацию матч-дэй, по организации шоу-программы, по получению билетного дохода и т.д. Короче, после того, как отовсюду выгнали - РАБОТЫ ЗА ГЛАНДЫ!!!? Прямо, футбольный Брежнев!
А потом пойдет то Пакистан откажется играть, то Мадагаскар не поедет играть за еду.....
А потом пойдет то Пакистан откажется играть, то Мадагаскар не поедет играть за еду.....