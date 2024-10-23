В РФС рассказали о планах сборной России на 2025 год

Генеральный секретарь РФС рассказал о планах по организации товарищеских матчей для сборной России на 2025 год.

Мы изучали календарь — год будет другим. В разные окна внутри 2025 года у разных конфедераций есть свободные даты. У нас есть уже предварительные договорённости на каждое окно, проводим работу.