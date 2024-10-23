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В РФС рассказали о планах сборной России на 2025 год

вчера, 10:52

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации товарищеских матчей для сборной России на 2025 год.

Мы изучали календарь — год будет другим. В разные окна внутри 2025 года у разных конфедераций есть свободные даты. У нас есть уже предварительные договорённости на каждое окно, проводим работу.

Во-первых, мы хотим играть в России. Во-вторых, нас интересует максимальная заполняемость стадиона и обеспечение наших обязательств перед партнёрами и спонсорами. Некоторые интересуются, почему мы не проводим игры на «Лукойл Арене». Ответ прост: там проданы все ложи, мы не сможем выполнить обязательства перед спонсорами. В-третьих, матч должен быть востребован в регионе. Игра не может стать для РФС только тратой средств — вкладываем в организацию матч-дэй, шоу-программы, получаем билетный доход. Для футболистов очень важно видеть болельщиков, которые их поддерживают. Помните матч с Кубой? Не самая высокоранговая сборная, но заполненная арена поддерживала игроков. Футболисты чувствовали поддержку болельщиков, получали удовольствие от игры, для нас это очень важно.

Ранее в РФС объяснили отказ от игры против медийных команд и клубов РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:26
опять узнаем про новые для себя страны !
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:31, ред.
"Помните матч с Кубой?" Кто ж, его забудет. Футболисты получали удовольствие, зрители смотрели, завидовали, и одухотворялись. Лучше б он молчал.
Да, и должность-то, какая: Генеральный секретарь! Значит, есть просто секретари по направлениям: по работе со спонсорами, по организацию матч-дэй, по организации шоу-программы, по получению билетного дохода и т.д. Короче, после того, как отовсюду выгнали - РАБОТЫ ЗА ГЛАНДЫ!!!? Прямо, футбольный Брежнев!
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:58
Эту организацию РФС, в данный момент времени можно сократить. Они всё равно ничего не решают. Достаточно чиновников для организации РПЛ, низших лиг и кубка.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:51
"Мы изучали календарь — год будет другим." - Конечно , Максим - сейчас 2024 год , а будет 2025...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:28
"У нас все по плану, работаем не покладая рук" - это только на словах.
А потом пойдет то Пакистан откажется играть, то Мадагаскар не поедет играть за еду.....
Брулин
Брулин
вчера в 11:02
Спасибо деду за победу! Вот уже и до Брунея выросли!
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