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Винисиус — игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 16:45

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Бразилец сделал хет-трик в матче 3-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией» (5:2).

На приз также претендовали Рафинья («Барселона»), Такуми Минамино («Монако») и Тиджани Рейндерс («Милан»).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Справедлиао, если бы лучшим стал Рафинья тоже было бы справедливо, заслужили оба
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:49
Винисиуса в тот вечер не остановило бы и 10 защитников.
Dauletbek
Dauletbek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Тренер Боруссии ошибся, выигрывая 2-0, такое нельзя было позволять сопернику....
Брулин
Брулин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:47
В принципе оба заслужили, без разницы кому дали, оба были эффективны
eleven LC
eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Не ну Рафинья тоже не особо белый 😅
112910415
112910415
вчера в 19:22
Рафинья-то ничуть не хуже !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:07
Все таки Винисиус ,не Рафинья.
ABir
ABir
вчера в 18:57
Особых сомнений и не было
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:55
Рафинья забивает три мяча самой Баварии но лучший недели тот типсон который три мяча забил боруссии,где справедливость?
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 18:17
Можно было и золотой мяч выносить сразу, хоть и обесценился давно. Ну а кто больше заслужил
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:16
Ой зря перед класико Рафу злят
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:14
Ну тут выбора не было, иначе обвинил бы всех в расизме)
Так что Рафинья остался в стороне
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:57
Было фифти-фифти, но решили так. Рафинья не менее красавчик
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:39
Вини и Раф отлично сыграли, но первый чуток больше заслужил.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
Всё логично...
Винисиус забил три мяча и не кому-нибудь, а Боруссии из Дортмунда. Видимо бразилец очень хочет получить Золотой Мяч. Скорее всего финальное голосование будет в его пользу, хотя я лично считаю, что он не заслуживает престижную награду. Он отвратительно выглядит в сборной Бразилии.
allemz
allemz
вчера в 17:18
Винисиус не дает черепахе дышать, это бьет по репутации второго. Однако, Мбаппе не стоит отчаиваться, стиснув зубы, пусть продолжает дальше упорно работать над.....вытеснением бразильца из клуба, как его этому учил Неймар, иначе проект "Мбаппе - космическая легенда!" падет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:10
Да здорово сыграл. Но и Рафик тоже молорик.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:04
Он заслужил. Кто смотрел матч, тот поймёт
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Думаю что ни у кого никаких вопросов быть не должно.... заслуженно он получил приз.
vgw98r795qrf
vgw98r795qrf
вчера в 17:00
Вини молодец, держит марку
Гость
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