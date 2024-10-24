Винисиус — игрок недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
Бразилец сделал хет-трик в матче 3-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией» (5:2).
На приз также претендовали Рафинья («Барселона»), Такуми Минамино («Монако») и Тиджани Рейндерс («Милан»).
Винисиус забил три мяча и не кому-нибудь, а Боруссии из Дортмунда. Видимо бразилец очень хочет получить Золотой Мяч. Скорее всего финальное голосование будет в его пользу, хотя я лично считаю, что он не заслуживает престижную награду. Он отвратительно выглядит в сборной Бразилии.
Винисиус забил три мяча и не кому-нибудь, а Боруссии из Дортмунда. Видимо бразилец очень хочет получить Золотой Мяч. Скорее всего финальное голосование будет в его пользу, хотя я лично считаю, что он не заслуживает престижную награду. Он отвратительно выглядит в сборной Бразилии.