Винисиус — игрок недели в Лиге чемпионов

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вчера, 16:45

Пресс-служба УЕФА сообщила, что нападающий «Реала» стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Бразилец сделал хет-трик в матче 3-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией» (5:2).

На приз также претендовали Рафинья («Барселона»), Такуми Минамино («Монако») и Тиджани Рейндерс («Милан»).