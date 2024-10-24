Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2024/2025

Названы претенденты на награду игроку недели в Лиге чемпионов

вчера, 08:32

УЕФА назвал кандидатов на получение приза лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.

В список вошли:

Винисиус Жуниор («Реал», хет-трик в игре с «Боруссией» Дортмунд)

Рафинья («Барселона», хет-трик в матче с «Баварией»)

Такуми Минамино («Монако», дубль в ворота «Црвены Звезды»)

Тиджани Рейндерс («Милан», дубль в поединке с «Брюгге»)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНазваны претенденты на приз лучшему тренеру Ла Лиги в октябре
23 октября
ОфициальноОпубликован список претендентов на приз лучшему игроку Ла Лиги в октябре
23 октября
Месси признали лучшим игроком месяца в МЛС
22 октября
Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистов
22 октябряЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии3
ОфициальноСтали известны финалисты премии «Джентльмен года-2024»
21 октября
ОфициальноСлуцкий признан лучшим тренером месяца в Суперлиге Китая
21 октября
Сортировать
Все комментарии
Barcelona
Barcelona
вчера в 14:00
Рафинья 100 %
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:46
Как я и писал уже в статье о победе Барсы, выбор сложный.

Бавария сильнее Дортмунда, это факт. Но Дортмунд действующий финалист Лиги Чемпионов, это тоже факт.

Правильно кто-то ниже отметил, у Вини голы были более индивидуальными. Плюс это был камбэк, что немного но добавляет в пользу Вини. Ну и ошибка Нойера в 3-м голе налицо.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 10:39
Распил на ВиниРуфу !! Ждемс от обоих по хит -трику в Классико! Соскучились по битвам Титанов !
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 10:00
Я был дал Ямалю. Вчера Дэвис был как Боатенг перед Месси.. 🤭
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:44
Вини- индивидуальные голы, 2 раза уничтожил несколько защитников и забил, 1 из них вообще почти со своей вратарской разбежался. Камбэчные голы, эпичные.
Givi 16
Givi 16
вчера в 09:18
Вини
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:16
Рафинья. Соперник был топовый.
mkcrn976zzap
mkcrn976zzap
вчера в 08:54
Нужно давать два первых приза Жуниору и Рафинье.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 08:48
Сложный выбор, у Реала камбэк, у Барсы долгожданный ответный разгром) я за Рафинью)
xb3pfg9c6zh7
xb3pfg9c6zh7
вчера в 08:47
Хет-трики явно весомее дублей. Из них и выбирать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:37
Рафинья ,хек - трик в игре с Баварией.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 