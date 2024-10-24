Названы претенденты на награду игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал кандидатов на получение приза лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.
В список вошли:
Винисиус Жуниор («Реал», хет-трик в игре с «Боруссией» Дортмунд)
Рафинья («Барселона», хет-трик в матче с «Баварией»)
Такуми Минамино («Монако», дубль в ворота «Црвены Звезды»)
Тиджани Рейндерс («Милан», дубль в поединке с «Брюгге»)
Бавария сильнее Дортмунда, это факт. Но Дортмунд действующий финалист Лиги Чемпионов, это тоже факт.
Правильно кто-то ниже отметил, у Вини голы были более индивидуальными. Плюс это был камбэк, что немного но добавляет в пользу Вини. Ну и ошибка Нойера в 3-м голе налицо.
Бавария сильнее Дортмунда, это факт. Но Дортмунд действующий финалист Лиги Чемпионов, это тоже факт.
Правильно кто-то ниже отметил, у Вини голы были более индивидуальными. Плюс это был камбэк, что немного но добавляет в пользу Вини. Ну и ошибка Нойера в 3-м голе налицо.