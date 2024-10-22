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Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистов

вчера, 19:00
Марсьяль
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Ди Мария Анхель
Ди Мария Анхель
Полузащитник
Марсьяль Антони
Марсьяль Антони
Нападающий
Фернандеш Бруну
Фернандеш Бруну
Полузащитник

Судьба распорядилась иначе.

Часто круг футболистов, которые действительно претендуют на «Золотой мяч», широко известен публике. Эти игроки пусть и не выигрывают награды, но постоянно входят в топы лучших. А есть личности, которые сами решили или же за них решил клуб, что данный приз способен попасть в руки, но до этого очень и очень далеко.

Давайте вспомним игроков, в контрактах которых в разное время был пункт о ситуации, когда этот футболист может получить «Золотой мяч». Дело, конечно, в деньгах.

«Золотой мяч» — одна из самых престижных наград в футболе: с 2000 года ее смогли завоевать лишь 11 игроков, ведь была эра Месси и Роналду. Если спортсмен получает этот приз, то его популярность возрастает, как и его доход. Поэтому бывают случаи, когда клуб, который продает своего футболиста, включает в сделку пункт, согласно которому покупатель в будущем обязан будет заплатить некоторую сумму денег, если этот игрок получит «Золотой мяч» в составе команды, в которую непосредственно перебрался. Иногда, мягко скажем, такие пункты можно и не включать, но они были.

Антони Марсьяль

Когда-то француз был одним из самых перспективных игроков в мировом футболе. «Манчестер Юнайтед» выложил 44,7 млн ​​фунтов стерлингов, чтобы переманить его из «Монако» в 2015 году, а остальное — уже история.

По прибытии в Манчестер в контракт Марсьяля был добавлен пункт о «Золотом мяче», что означало, что «красным дьяволам» придется заплатить «Монако» дополнительно 7,2 млн фунтов стерлингов, если он выиграет эту награду. Неудивительно, что в Монако этих денег так и не увидели.

Где сейчас: АЕК

Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистов

Николо Дзаньоло

Еще в 2020 году Фабио Капелло охарактеризовал Дзаньоло как игрока с потенциалом на получение «Золотого мяча». «Галатасарай» явно воспринял эти слова всерьез, поскольку по прибытии в Турцию в 2023 году в контракт итальянца был добавлен пункт об этом призе.

Однако стамбульские болельщики нечасто видели 25-летнего игрока на стадионе, потому что он провел некоторое время в аренде в «Астон Вилле». И да, маловероятно, что Дзаньоло в ближайшее время выиграет «Золотой мяч».

Где сейчас: в аренде – играет за «Аталанту», контракт принадлежит «Галатасараю».

Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистов

Анхель Ди Мария

Из всех игроков в этом списке у Ди Марии, вероятно, были наибольшие шансы получить «Золотой мяч», учитывая его порой гениальную игру.

Когда Анхель играл в «Манчестер Юнайтед», у него был пункт о «Золотом мяче» в контракте. «Красным дьяволам» пришлось бы заплатить «Реалу» дополнительные 4 миллиона фунтов стерлингов, если бы аргентинец выиграл «Золотой мяч» во время своего пребывания в Англии. Но этого не случилось.

Где сейчас: Вернулся в «Бенфику» доигрывать свою карьеру.

Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистов

Бруну Фернандеш

И снова «Манчестер Юнайтед»! Впрочем, Бруну был хотя бы номинирован на «Золотой мяч» в 2021 году, чем многие из этого списка похвастаться не могут. Но занял по итогу 21-е место, разделив его с Лаутаро.

Манкунианцы обязаны будут платить «Спортингу» дополнительные 5 млн евро каждый раз, когда Фернандеш попадет в тройку лучших в номинации на «Золотой мяч». Пока платить ничего не пришлось.

Где сейчас: Продолжает играть за МЮ и является одним из лидеров команды, у которой куча проблем.

Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистов

Тьяго Алькантара

По прибытии в «Ливерпуль» Тьяго включил в контракт пункт, согласно которому он имел право на бонусное вознаграждение, если когда-нибудь получит «Золотой мяч».

Хотя многие его товарищи по «Ливерпулю» были номинированы на «Золотой мяч» во время пребывания футболиста на «Энфилде», сам Тьяго так ни разу в список и не попал.

Где сейчас: Пытается начать карьеру тренера.

Андре Гомеш

«Барселона» думала, что нашла золотую жилу, когда переманила Гомеша из «Валенсии» в 2016 году. Португальский плеймейкер тогда был настолько высоко оценен, что в его контракт был включен пункт о «Золотом мяче».

Если бы он выиграл приз, «Барселоне» пришлось бы заплатить «Валенсии» дополнительные 15 млн евро. Однако после нескольких невзрачных лет на «Камп Ноу» он был в конечном итоге продан в «Эвертон» в 2018 году.

Где сейчас: Играет за «Лилль», и у него мало шансов вернуться в топ-клуб.

Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистовПорой мечты так и остаются мечтами. Но важно никогда не сдаваться и всегда ставить перед собой цели, которые будут вас мотивировать! Желаем вам, друзья, получить свой личный «Золотой мяч»! Не забывайте, сегодня нас ждет интересный вечер — вернулась Лига чемпионов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:50
Не совсем понял задумку. Все они разные, но Марсьяля и Ди Марию не могу сравнить, а уж Бруну точно
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 20:13
Только 1 за последние 60 лет? Неожиданно.
Рефери
Рефери ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 19:59
1964 - Денис Лоу

1966 - Бобби Чарльтон

1968 - Джордж Бест

2008 - Криштиану Роналду
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:31
В МЮ так давно ЗМ не выиграли чтоли?
Гость
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