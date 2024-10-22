Претендовали на «Золотой мяч», но об этом мало кто знал. Особенные пункты в контрактах футболистов

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вчера, 19:00

Судьба распорядилась иначе.

Часто круг футболистов, которые действительно претендуют на «Золотой мяч», широко известен публике. Эти игроки пусть и не выигрывают награды, но постоянно входят в топы лучших. А есть личности, которые сами решили или же за них решил клуб, что данный приз способен попасть в руки, но до этого очень и очень далеко.

Давайте вспомним игроков, в контрактах которых в разное время был пункт о ситуации, когда этот футболист может получить «Золотой мяч». Дело, конечно, в деньгах.

«Золотой мяч» — одна из самых престижных наград в футболе: с 2000 года ее смогли завоевать лишь 11 игроков, ведь была эра Месси и Роналду. Если спортсмен получает этот приз, то его популярность возрастает, как и его доход. Поэтому бывают случаи, когда клуб, который продает своего футболиста, включает в сделку пункт, согласно которому покупатель в будущем обязан будет заплатить некоторую сумму денег, если этот игрок получит «Золотой мяч» в составе команды, в которую непосредственно перебрался. Иногда, мягко скажем, такие пункты можно и не включать, но они были.

Антони Марсьяль

Когда-то француз был одним из самых перспективных игроков в мировом футболе. «Манчестер Юнайтед» выложил 44,7 млн ​​фунтов стерлингов, чтобы переманить его из «Монако» в 2015 году, а остальное — уже история.

По прибытии в Манчестер в контракт Марсьяля был добавлен пункт о «Золотом мяче», что означало, что «красным дьяволам» придется заплатить «Монако» дополнительно 7,2 млн фунтов стерлингов, если он выиграет эту награду. Неудивительно, что в Монако этих денег так и не увидели.

Где сейчас: АЕК

Николо Дзаньоло

Еще в 2020 году Фабио Капелло охарактеризовал Дзаньоло как игрока с потенциалом на получение «Золотого мяча». «Галатасарай» явно воспринял эти слова всерьез, поскольку по прибытии в Турцию в 2023 году в контракт итальянца был добавлен пункт об этом призе.

Однако стамбульские болельщики нечасто видели 25-летнего игрока на стадионе, потому что он провел некоторое время в аренде в «Астон Вилле». И да, маловероятно, что Дзаньоло в ближайшее время выиграет «Золотой мяч».

Где сейчас: в аренде – играет за «Аталанту», контракт принадлежит «Галатасараю».

Анхель Ди Мария

Из всех игроков в этом списке у Ди Марии, вероятно, были наибольшие шансы получить «Золотой мяч», учитывая его порой гениальную игру.

Когда Анхель играл в «Манчестер Юнайтед», у него был пункт о «Золотом мяче» в контракте. «Красным дьяволам» пришлось бы заплатить «Реалу» дополнительные 4 миллиона фунтов стерлингов, если бы аргентинец выиграл «Золотой мяч» во время своего пребывания в Англии. Но этого не случилось.

Где сейчас: Вернулся в «Бенфику» доигрывать свою карьеру.

Бруну Фернандеш

И снова «Манчестер Юнайтед»! Впрочем, Бруну был хотя бы номинирован на «Золотой мяч» в 2021 году, чем многие из этого списка похвастаться не могут. Но занял по итогу 21-е место, разделив его с Лаутаро.

Манкунианцы обязаны будут платить «Спортингу» дополнительные 5 млн евро каждый раз, когда Фернандеш попадет в тройку лучших в номинации на «Золотой мяч». Пока платить ничего не пришлось.

Где сейчас: Продолжает играть за МЮ и является одним из лидеров команды, у которой куча проблем.

Тьяго Алькантара

По прибытии в «Ливерпуль» Тьяго включил в контракт пункт, согласно которому он имел право на бонусное вознаграждение, если когда-нибудь получит «Золотой мяч».

Хотя многие его товарищи по «Ливерпулю» были номинированы на «Золотой мяч» во время пребывания футболиста на «Энфилде», сам Тьяго так ни разу в список и не попал.

Где сейчас: Пытается начать карьеру тренера.

Андре Гомеш

«Барселона» думала, что нашла золотую жилу, когда переманила Гомеша из «Валенсии» в 2016 году. Португальский плеймейкер тогда был настолько высоко оценен, что в его контракт был включен пункт о «Золотом мяче».

Если бы он выиграл приз, «Барселоне» пришлось бы заплатить «Валенсии» дополнительные 15 млн евро. Однако после нескольких невзрачных лет на «Камп Ноу» он был в конечном итоге продан в «Эвертон» в 2018 году.

Где сейчас: Играет за «Лилль», и у него мало шансов вернуться в топ-клуб.

Порой мечты так и остаются мечтами. Но важно никогда не сдаваться и всегда ставить перед собой цели, которые будут вас мотивировать! Желаем вам, друзья, получить свой личный «Золотой мяч»! Не забывайте, сегодня нас ждет интересный вечер — вернулась Лига чемпионов.