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В «Локомотиве» рассказали о состоянии Батракова

вчера, 14:36

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о нынешнем состоянии травмированного полузащитника Алексея Батракова.

Повреждение Батракова? На вчерашний день, по ощущениям Алексея, там ничего критичного нет. Опухоли на голеностопе тоже не появилось. Сегодня Батракову будет сделано контрольное МРТ, после которого все будет ясно. Пока еще никаких результатов нет.

Алексей чувствует себя хорошо — болевых ощущений уже нет, как и опухоли. Так что будем надеяться, что все обойдется.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
ANATOLY KANDAUROV
Если ставишь кому либо игнор, то нечего и писать ему, если игнорируешь.
Rivera_11
Rivera_11 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:16
А за что тогда Бикфалви несколько лет назад на газпром арене удаляли??? Когда он сыграл в мяч и по инерции попал в ногу игроку зенитушки. Причём там такой опасности даже близко не было, а здесь кукла бразильская чуть голеностоп Батракову не сломала. Это относится к фолам по неосторожности, переходящим в опасную игру. ЖК спокойно показывать можно, что и делают арбитры в Европе. Да и в Питере соперникам зенитушк показывали, что и подтверждает эпизод с Бикфалви.
Rivera_11
Rivera_11 ответ 6bmhe2xfgqwd (раскрыть)
вчера в 18:12
Надеюсь, в следующих играх также на излом в голеностоп попадут обезьяне венделу, пуделиньо, глушенкову, мостовому и т.д. Пусть даже их голеностоп не выдержит. Вот и поглядим как они картинно будут кривляться.
Rivera_11
Rivera_11 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:10
И что дальше, что ты был на стадионе? Ещё скажи, что с трибун момент лучше видно. Я то прекрасно знаю, что нет.
Rivera_11
Rivera_11 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:01
Пересмотри момент кучу раз, раз не понимаешь его. То что кукла бразильская в мяч играет никто не спорит, но затем он попадает в голеностоп на излом. На повторе прекрасно видно как выгибается нога Батракова. Это действительно больно, это не то же самое из-за чего весь матч кривлялись бразильские размазни.
6bmhe2xfgqwd
6bmhe2xfgqwd
вчера в 17:47
Картинное падение и раздутая якобы травма игрока, которого судья не удалил за подобное.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:40
- Мантуана били по ногам с 1-ой по 90-ю минуты матча. И ведь били не случайно. Явно хотели или "вырубить наглухо", или разозлить, чтобы "психанул" и сам грубо сфолил, а тут бы ему и красная сразу наготове...
- Не вышло! Парень молодец. Честно играл до последнего... А что "молодой звезде" по ногам заехал? - Посмотрите повтор эпизода. У кого слабоватое зрение - в замедленном повторе...
- Мантуан, защищая свои ворота, с размаха выносил мяч в аут. Батраков это видел, но решил, что он супермен, и успеет к мячу быстрее. Хрена с два. Не вышло! Защитник выполнил свои прямые обязанности, выбив мяч, и ликвидировав угрозу для своих ворот. А то, что потом, "по инерции", он задел ногу Батракова ни по какому пункту правил не является основанием для карточки...
lotsman
lotsman ответ Rivera_11 (раскрыть)
вчера в 17:26
Я был на стадионе во время игры и прекрасно всё видел. дома ещё посмотрел повтор эпизода. Там очень хорошо видно что Мантуан играет в мяч, а Батраков, зацепившись за ноги Мантуана, валится на газон и начинает изображать смертельно травмированного. Судья это тоже видел и не стал свистеть.
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 17:14
А чего существо мантуановское валялось, там вообще обычная подножка была. И чего венделина на первых минутах кривлялась??? Жалкие актёришки из Бразилии.
Rivera_11
Rivera_11 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:12
Ты бы хоть момент смотрел и понимал, что видишь на картинке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:16
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:56
    У него был расчёт на красную Мантуану. А раз уловка не сработала, то чего изображать инвалида, играть надо, тренироваться. Вот если бы Мантуану красную дали, то и опухоль и ещё чего нибудь, можно было бы изобразить.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:59
    Тогда чего валялся на газоне, как-будто ногу оторвало? Театр?
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:38
    Ну и прекрасно, что ничего серьёзного, а то уже такой переполох поднялся.
    Гость
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