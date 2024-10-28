В «Локомотиве» рассказали о состоянии Батракова

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о нынешнем состоянии травмированного полузащитника .

Повреждение Батракова? На вчерашний день, по ощущениям Алексея, там ничего критичного нет. Опухоли на голеностопе тоже не появилось. Сегодня Батракову будет сделано контрольное МРТ , после которого все будет ясно. Пока еще никаких результатов нет.

Алексей чувствует себя хорошо — болевых ощущений уже нет, как и опухоли. Так что будем надеяться, что все обойдется.