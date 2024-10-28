В «Локомотиве» рассказали о состоянии Батракова

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о нынешнем состоянии травмированного полузащитника Алексея Батракова.
Повреждение Батракова? На вчерашний день, по ощущениям Алексея, там ничего критичного нет. Опухоли на голеностопе тоже не появилось. Сегодня Батракову будет сделано контрольное МРТ, после которого все будет ясно. Пока еще никаких результатов нет.
Алексей чувствует себя хорошо — болевых ощущений уже нет, как и опухоли. Так что будем надеяться, что все обойдется.
- Не вышло! Парень молодец. Честно играл до последнего... А что "молодой звезде" по ногам заехал? - Посмотрите повтор эпизода. У кого слабоватое зрение - в замедленном повторе...
- Мантуан, защищая свои ворота, с размаха выносил мяч в аут. Батраков это видел, но решил, что он супермен, и успеет к мячу быстрее. Хрена с два. Не вышло! Защитник выполнил свои прямые обязанности, выбив мяч, и ликвидировав угрозу для своих ворот. А то, что потом, "по инерции", он задел ногу Батракова ни по какому пункту правил не является основанием для карточки...
- Не вышло! Парень молодец. Честно играл до последнего... А что "молодой звезде" по ногам заехал? - Посмотрите повтор эпизода. У кого слабоватое зрение - в замедленном повторе...
- Мантуан, защищая свои ворота, с размаха выносил мяч в аут. Батраков это видел, но решил, что он супермен, и успеет к мячу быстрее. Хрена с два. Не вышло! Защитник выполнил свои прямые обязанности, выбив мяч, и ликвидировав угрозу для своих ворот. А то, что потом, "по инерции", он задел ногу Батракова ни по какому пункту правил не является основанием для карточки...