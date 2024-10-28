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В «Динамо» оценили сроки восстановления Лаксальта и Майсторовича

вчера, 11:59

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о сроках восстановления Диего Лаксальта и Милана Майсторовича.

Диего у нас уже на этой неделе начинает восстановление с беговой работой на поле. Поэтому в ближайшее время намерены возвращать его в группу для подготовки к играм. [Месяц] так где‑то и выйдет.

По Милану ситуация, как и планировали. Классическая ситуация при ARS синдроме: в течение этого месяца будем заниматься полноценно его возвращением. Поэтому в ближайшее время пока не рассчитываем на него.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:55
Да простят меня болельщики Ахмата и Акрона, недоразумение к их голкиперам не относится, это только касается только ростовских вратарей, а вот оборона в целом хуже только у названных команд.
whvf367st6f3
whvf367st6f3
вчера в 13:53
В общем могут начинать готовиться к весенней части чемпионата.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:46
Милана не хватает Динамо для надёжности))) прогресс игрока радовал. Жаль травма немного откат
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:45
Обоим здоровья и скорейшего восстановления.....не хватает их команде.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:54
Дырявая оборона больная тема для болельщиков Динамо. Очень не хватает этих футболистов на поле, потому как на мой взгляд это лучшие игроки на своих позициях и по качеству игры и по самоотдаче, поэтому наверное и часто травмируются, что не жалеют себя в любых моментах игры. И статистика выигранных противоборств с соперниками на их стороне. В предстоящем матче с Ростовом, который играет в такой же манере, как и Динамо для спокойствия было бы не лишним вернуть в состав хотя бы кого-то одного, иначе очередная перестрелка будет обеспечена и не факт, что нам повезёт больше, хотя у ростовчан в воротах играет в этом сезоне какое-то недоразумение. Хуже только у Акрона и Ахмата.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:49
Парням здоровья. Они нужны клубу
8j9zr6c47gnx
8j9zr6c47gnx
вчера в 12:35
По сути у Лички оба этих игрока являются ключевыми, поэтому чем быстрее они вернутся, те раньше Динамо ликвидирует дефицит в качестве организации игры и вернёт утраченный баланс атаки и защиты
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:27
Здоровья,и удачной игры в дальнейшем.
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