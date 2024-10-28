В «Динамо» оценили сроки восстановления Лаксальта и Майсторовича

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о сроках восстановления и .

Диего у нас уже на этой неделе начинает восстановление с беговой работой на поле. Поэтому в ближайшее время намерены возвращать его в группу для подготовки к играм. [Месяц] так где‑то и выйдет.

По Милану ситуация, как и планировали. Классическая ситуация при ARS синдроме: в течение этого месяца будем заниматься полноценно его возвращением. Поэтому в ближайшее время пока не рассчитываем на него.