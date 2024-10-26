Защитник «Динамо» Мх Табидзе пройдет МРТ в понедельник

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вчера, 18:02

Защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе, который получил травму в матче 13‑го тура РПЛ с «Акроном», в понедельник пройдет медобследование, после чего станет понятен характер повреждения, заявил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

У нас есть подозрения некие, но все будет известно в понедельник. Есть какой‑то надрыв. Послезавтра сделаем МРТ и все будет видно.

Субботняя встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:1. Гости сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время. Табидзе был заменен на 20‑й минуте из‑за травмы.