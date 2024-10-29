У «Спартака» не в приоритете покупка Кордобы зимой

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вчера, 16:36

По информации источника, покупка форварда «Краснодара» не является приоритетом «Спартака» на ближайшее трансферное окно. Зимой московский клуб планирует усилить позиции центрального полузащитника и нападающего.

Спортивный директор «красно-белых» хотел бы приобрести более молодых футболистов, нежели 31-летний Кордоба, с перспективой роста.

При этом «Спартак» может вернуться к кандидатуре колумбийского форварда в случае, если не удастся договориться или возникнут какие-либо сложности иного характера с приоритетными кандидатами.