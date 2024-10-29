У «Спартака» не в приоритете покупка Кордобы зимой

По информации источника, покупка форварда «Краснодара» Джона Кордобы не является приоритетом «Спартака» на ближайшее трансферное окно. Зимой московский клуб планирует усилить позиции центрального полузащитника и нападающего.
Спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал хотел бы приобрести более молодых футболистов, нежели 31-летний Кордоба, с перспективой роста.
При этом «Спартак» может вернуться к кандидатуре колумбийского форварда в случае, если не удастся договориться или возникнут какие-либо сложности иного характера с приоритетными кандидатами.
В сентябре 2024 года в СМИ появились слухи о возможном переходе нападающего Кордобы в «Спартак». По данным «Спорт-Экспресс», московский клуб предложил футболисту 4 миллиона евро в год и один миллион – в качестве бонуса. Однако колумбиец хотел пять миллионов, поэтому трансфер не состоялся.