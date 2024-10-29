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У «Спартака» не в приоритете покупка Кордобы зимой

вчера, 16:36

По информации источника, покупка форварда «Краснодара» Джона Кордобы не является приоритетом «Спартака» на ближайшее трансферное окно. Зимой московский клуб планирует усилить позиции центрального полузащитника и нападающего.

Спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал хотел бы приобрести более молодых футболистов, нежели 31-летний Кордоба, с перспективой роста.

При этом «Спартак» может вернуться к кандидатуре колумбийского форварда в случае, если не удастся договориться или возникнут какие-либо сложности иного характера с приоритетными кандидатами.

В сентябре 2024 года в СМИ появились слухи о возможном переходе нападающего Кордобы в «Спартак». По данным «Спорт-Экспресс», московский клуб предложил футболисту 4 миллиона евро в год и один миллион – в качестве бонуса. Однако колумбиец хотел пять миллионов, поэтому трансфер не состоялся.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:03
если есть варианты усиления круче Кордобы безусловно нужно работать по ним, качественный полузащитник в пару к Барко не помешает...
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:48
Кордоба может перейти в Спартак, если Спартак ему будет платить золотыми слитками и ни как иначе.
Сп62
Сп62
вчера в 19:40
Зачем Амаралу Кордоба, если у него есть Жозе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05
Правильная сделка....глазами Зенита....

Лучше почётное 4-е место Спартака вместо 6-го......чем 1-е место Краснодара....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:05, ред.
Идиотизм какой то, ни одного вингера в команде способного играть в футбол, просто мертвейшие фланги, все вингеры Спартака за 13 туров РПЛ забили 1 гол на четверых, а они усилять центр собрались где есть Барко и Угальде. Менеджмент просто никакой. Куча какого то шума, а толку ноль. И на эти то позиции тоже вряд ли кого нибудь достойного возьмут как обычно. Единственное разумное в этом всём это идея не покупать стариков типа Кордобы больше, итак уже дом престарелых футболистов на базе клуба открыть можно.
112910415
112910415
вчера в 19:03
хитрит источник
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:51
...правонарушители голландские, теперь потомки Эскобара, весело в
Народной Команде...!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:58
А зачем Кордобе менять чемпионские надежды на 0,1%?
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:06
Опять приобретут ненужных ... ничего нового.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:56
Это как в анекдоте. Петух за курицей бежит и бубнит, не догоню так хоть согреюсь. Кордоба Спартаку и не по зубам и не по карману.
drug01
drug01
вчера в 16:37
Значит будет такой результат в игре
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