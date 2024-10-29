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«Атлетико Минейро» выкупит Бруно Фукса у ЦСКА

вчера, 14:59

«Атлетико Минейро» подтвердил, что выкупит у российского ЦСКА защитника Бруно Фукса после завершения арендного соглашения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Появившаяся в СМИ информация об отказе «Атлетико Минейро» выкупать Бруно Фукса целиком неверна — от суммы выкупа до других ключевых деталей. В «Атлетико Минейро» знают, что условия для автоматической активации опции игроком выполнены, и, более того, подтвердили нам, что выкуп состоится. По сути переход можно считать совершенным, однако формализовать трансфер можно будет только в регистрационный период, то есть с 11 января 2025 года.

«Атлетико Минейро» арендовал у ЦСКА Фукса в декабре 2022 года. За московский клуб он выступал с августа 2020 года, провел 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 20:26
Ужасный трансфер ЦСКА,один из самых неудачных...хорошо,что хоть что то поимеют с этого Фукса!
Борис2876
Борис2876
вчера в 19:14
Ну хоть какие деньги выручает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:53
Это отлично, ещё бы Адольфо Гайча сбагрить, красота была бы
lotsman
lotsman
вчера в 15:10
ЦСКА не откажет им, я думаю.Они уже пожалуй и забыли о нём.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:07
Хорошая новость, взаимно выгодная.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:05
Уже и забыл о нем))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:04
Могли бы просто написать "мохнатая" утка...)
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