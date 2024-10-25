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«Спартак» зимой рассчитывает продать Мартинса

вчера, 22:21

«Спартак» зимой рассчитывает продать полузащитника Кристофера Мартинса.

Ранее по люксембуржцу было конкретное предложение из Испании, также к нему сохраняется интерес из Франции.

Проблемой может стать высокая зарплата футболиста, Мартинс получает около 1,6 млн евро, однако хавбек готов рассматривать различные варианты.

27-летний Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Янг Бойз». Соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. На счету полузащитника 11 голов и 12 результативных передач в 88 матчах за «Спартак».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:30, ред.
Летом собирались его продать, но что то как то не задалось. Ну вот и посмотрим, три кандидатуры на выход есть, спортивного директора способного заключать сделки нет. Раскатали губу продать и Бонгонду, и Мартинса, и Зиньковского, но на деле 2 из 3х точно уедут свободными агентами потому что не футболисты. Амаралу надо сплавлять их за любые деньги и не торговаться. Это неликвид и чтобы их продать надо быть топовым аферистом.
995k2sx9rvcn
995k2sx9rvcn
сегодня в 04:49
Игрок из Люксембурга не может столько зарабатывать по определению. Навечно в Спартаке.
72qufrsmmy7u
72qufrsmmy7u
вчера в 23:26
Продадут Мартинса и купят такого же.
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 23:21
Ну и отлично. Никакого толку при обороне от него нет.
azkbkw59888s
azkbkw59888s ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:21
С Мартинсом такое не прокатит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:53
Я выше уже уточнил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:53
Получению статуса "Гении продаж" в значительной степени способствовали гении безнаказанного расходования бюджетных денег. Первое без второго не состоялось бы. Кстати сегодня и на хоккее Спартак - СКА было скандирование похожего по смыслу на футбольный лозунг лозунга, но с хоккейным оттенком. А предок этих лозунгов - великий Газпром. Так и живем.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:52
Если есть спрос, нужно отпускать, пускай играет больше, отрабатывает свою зарплату...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:48
В каком статусе люди которые купили Соболева?...просто уточнить)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:45
Минусы...
Чтоб окупить сделку продать надо дороже 7 млн....

Плюсы...
Люди которые умудрились продать Соболева...автоматически переходят в статус "Гении продаж"......
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:24
Не хватает денег на оплату контракта.
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