Интерес к Кристоферу Мартинсу проявляет европейский клуб

Агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса ищет новый клуб для своего клиента.
По данным источника, футболистом интересуется команда из Испании, однако пока без какой-либо конкретики.
Агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса ищет новый клуб для своего клиента.
По данным источника, футболистом интересуется команда из Испании, однако пока без какой-либо конкретики.
А Мартинса надо сливать, его гнусный вредительский поступок в матче с Пари НН многое говорит о его моральных качествах. Быть первым на мяче и решить подставить команду симуляцией это надо быть особо одарённым шарлатаном. Понимаю когда игрок мяч уже потерял и хочет хоть пенку заработать, но когда есть возможность продолжить атаку а он вытворяет такое это кроме как вредительством и избеганием выполнения своих прямых обязанностей я никак назвать не могу. Пусть едет об испанских вратарей спотыкаться раз так хочет.
А Мартинса надо сливать, его гнусный вредительский поступок в матче с Пари НН многое говорит о его моральных качествах. Быть первым на мяче и решить подставить команду симуляцией это надо быть особо одарённым шарлатаном. Понимаю когда игрок мяч уже потерял и хочет хоть пенку заработать, но когда есть возможность продолжить атаку а он вытворяет такое это кроме как вредительством и избеганием выполнения своих прямых обязанностей я никак назвать не могу. Пусть едет об испанских вратарей спотыкаться раз так хочет.