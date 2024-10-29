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Интерес к Кристоферу Мартинсу проявляет европейский клуб

вчера, 11:31

Агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса ищет новый клуб для своего клиента.

По данным источника, футболистом интересуется команда из Испании, однако пока без какой-либо конкретики.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:56, ред.
Гранада наверное, или Валенсия, кто ещё может проявлять интерес к спартаковским граблям.

А Мартинса надо сливать, его гнусный вредительский поступок в матче с Пари НН многое говорит о его моральных качествах. Быть первым на мяче и решить подставить команду симуляцией это надо быть особо одарённым шарлатаном. Понимаю когда игрок мяч уже потерял и хочет хоть пенку заработать, но когда есть возможность продолжить атаку а он вытворяет такое это кроме как вредительством и избеганием выполнения своих прямых обязанностей я никак назвать не могу. Пусть едет об испанских вратарей спотыкаться раз так хочет.
Вещий
Вещий
вчера в 11:52
Ищет и пусть ищет... когда найдет тогда это будет новость, а пока ни о чем....
Гость
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