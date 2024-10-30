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«Атлетико Минейро» с Халком стал первым финалистом Кубка Либертадорес

вчера, 08:41
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)Атлетико МинейроМатч завершен

«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (0:0).

По сумме двух встреч бразильская команда, за которую выступает бывший нападающий «Зенита» Халк, выиграла со счётом 3:0 и стала первым финалистом турнира.

Второй финалист станет известен 31 октября, когда ответный поединок в Уругвае проведут «Пеньяроль» и «Ботафого». Первая игра завершилась победой бразильцев со счётом 5:0.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
борька
борька
вчера в 09:17
Кудесник Халк,российские болельщики скучают по твоей игре,желаем завоевать эту награду, а также ждем ,что ты залепишь в этом матче парочку голов,что бы их хватило для победы.
Таеже ждем тебя с командой в Россию, для показухи,покажесь себя и команду
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:54
Халк ещё и забьёт в финале Кубка Либертадорес. А ведь ему уже очень далеко за тридцать. Видимо Бог наградил его отличным здоровьем. Нам повезло видеть этого игрока живьём в России.
Гость
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