«Атлетико Минейро» с Халком стал первым финалистом Кубка Либертадорес

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вчера, 08:41

«Ривер Плейт» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (0:0).

По сумме двух встреч бразильская команда, за которую выступает бывший нападающий «Зенита» Халк, выиграла со счётом 3:0 и стала первым финалистом турнира.

Второй финалист станет известен 31 октября, когда ответный поединок в Уругвае проведут «Пеньяроль» и «Ботафого». Первая игра завершилась победой бразильцев со счётом 5:0.