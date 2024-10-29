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«РБ Лейпциг» выиграл у «Санкт-Паули» в матче Кубка Германии

вчера, 22:42
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг4 : 2Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-ПаулиМатч завершен

«РБ Лейпциг» обыграл «Санкт-Паули» во 2-м раунде Кубка Германии (4:2).

Юссуф Поульсен вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте. Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество команды на 17-й. Морган Гулавогуи отыграл один из мячей на 28-й. На 30-й Поульсен оформил дубль. Эрик Смит сократил разрыв в счете на 59-й. На 80-й отметился Антонио Нуса.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:59
Санкт-Паули бы в Бундеслиге удержаться, куда им вести борьбу на двух направлениях.
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сегодня в 02:43
Лейпциг конечно посильнее будет,они одни из претендентов на кубок
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:14
Нуса восходящая звезда РБ Лейпцига.
парню 19 лет, большой талант.
Челси хотел купить его в прошлом году....но были какие то проблемы с здоровьем.
зато красные быки взяли его как замену Дани Ольмо.
p9d43czgtd9k
p9d43czgtd9k
вчера в 23:46
Лейпциг стоит поздравить с победой!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:13
Лейпциг и в Кубке хорош...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:07
в принципе ожидаемая победа... класс РБ выше
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