«РБ Лейпциг» выиграл у «Санкт-Паули» в матче Кубка Германии

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вчера, 22:42

«РБ Лейпциг» обыграл «Санкт-Паули» во 2-м раунде Кубка Германии (4:2).

Юссуф Поульсен вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте. Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество команды на 17-й. Морган Гулавогуи отыграл один из мячей на 28-й. На 30-й Поульсен оформил дубль. Эрик Смит сократил разрыв в счете на 59-й. На 80-й отметился Антонио Нуса.