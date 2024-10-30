Гол Винда помог «Вольфсбургу» обыграть «Боруссию» Дортмунд в Кубке Германии

«Вольфсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию» во 2-м раунде Кубка Германии (1:0).
В основное время команды голов не забили. На 117-й минуте отличился Йонас Винд.
|Вольфсбург1 : 0Боруссия
|Закончился в доп. время
«Вольфсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию» во 2-м раунде Кубка Германии (1:0).
В основное время команды голов не забили. На 117-й минуте отличился Йонас Винд.
Смотрел и думал: ну как, мог Реал получить два гола от такого Дортмунда?! Видимо, неслучайно случился разгром от Барселоны...
Ну и непосредственно об игре. Дортмунд стремительно превращается в пещерную команду, абсолютно безликую и деградирующую. Разве можно сравнить Боруссию Терзича- организованную, слаженную и думающую, с Дортмундом нынешним- пустым и серым. Никакого сравнения.
Совершенно пустая игра, без фантазии и выдумки, без, даже намёка на тренерскую мысль. Неумение организовать игру, читать слабые стороны соперника, извлекать из этого выгоду для себя, вот, лишь немногое из того, что представляет собой сегодняшний Дортмунд. Потерялся, даже грозный Гирасси...
А вот, Вольфсбург, несмотря на отсутствие в составе больших мастеров, ни в чём не уступал более сильному сопернику. Отвоевали, вызгрызли центр поля у Дортмунда, проводили острейшие контратаки, раз за разом ставя гостей, просто в неприличное положение!!! Ну и наконец- случился долгожданный, и надо признать справедливый гол, после банального заброса в штрафную гостей, в сутолоке, в окружении четырех защитников Дортмунда, нападающий хозяев поля нанёс разящий удар!!!
Следует сказать; что было много грубой игры и грязной, что, в прочем не испортило общего впечатления об игрe в целом. Вобщем, Вольфсбург произвёл приятное впечатление, своиm задором и настроем на победу!!! Ни сантиметра, ни клочка земли не оставляли хозяева поля гостям!!! Земля горела под ногами Дортмунда!!! Победа заслуженная и по игре!!! Конечно, мало шансов в дальнейшем у Вольфсбурга, но это футбол, тем более кубок, а значит- всё возможно...
Смотрел и думал: ну как, мог Реал получить два гола от такого Дортмунда?! Видимо, неслучайно случился разгром от Барселоны...
Ну и непосредственно об игре. Дортмунд стремительно превращается в пещерную команду, абсолютно безликую и деградирующую. Разве можно сравнить Боруссию Терзича- организованную, слаженную и думающую, с Дортмундом нынешним- пустым и серым. Никакого сравнения.
Совершенно пустая игра, без фантазии и выдумки, без, даже намёка на тренерскую мысль. Неумение организовать игру, читать слабые стороны соперника, извлекать из этого выгоду для себя, вот, лишь немногое из того, что представляет собой сегодняшний Дортмунд. Потерялся, даже грозный Гирасси...
А вот, Вольфсбург, несмотря на отсутствие в составе больших мастеров, ни в чём не уступал более сильному сопернику. Отвоевали, вызгрызли центр поля у Дортмунда, проводили острейшие контратаки, раз за разом ставя гостей, просто в неприличное положение!!! Ну и наконец- случился долгожданный, и надо признать справедливый гол, после банального заброса в штрафную гостей, в сутолоке, в окружении четырех защитников Дортмунда, нападающий хозяев поля нанёс разящий удар!!!
Следует сказать; что было много грубой игры и грязной, что, в прочем не испортило общего впечатления об игрe в целом. Вобщем, Вольфсбург произвёл приятное впечатление, своиm задором и настроем на победу!!! Ни сантиметра, ни клочка земли не оставляли хозяева поля гостям!!! Земля горела под ногами Дортмунда!!! Победа заслуженная и по игре!!! Конечно, мало шансов в дальнейшем у Вольфсбурга, но это футбол, тем более кубок, а значит- всё возможно...