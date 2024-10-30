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Гол Винда помог «Вольфсбургу» обыграть «Боруссию» Дортмунд в Кубке Германии

сегодня, 01:23
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияЗакончился в доп. время

«Вольфсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию» во 2-м раунде Кубка Германии (1:0).

В основное время команды голов не забили. На 117-й минуте отличился Йонас Винд.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:24
сильно выздоровел, когда предыдущих десяток тренеров убирали в МЮ? )
nx2fznkcdmw2
nx2fznkcdmw2
сегодня в 08:12
Не повезло Дортмунду с соперником.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:54
Боруссия погони за двумя зайцами не потянула.
5zm73h82fetk
5zm73h82fetk
сегодня в 07:18
Это был потрясающий матч! Обе команды продемонстрировали невероятную игру и стремление к победе. Результат оказался неожиданным, но справедливым.
xtk5vb6ajg2p
xtk5vb6ajg2p
сегодня в 06:57
Просто до ручки довёл шмелей Нурик Шахин
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:32
Тен Хаг убрали. МЮ ,надеюсь, выздоровеет. Остаётся ждать , когда и Шахина берут, Боруссия достойна лучшего!!!
nsfsfm9zwqn6
nsfsfm9zwqn6
сегодня в 04:17
Волльфсбург с победой над Дортмундом!!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:43
Уникальная игра!!!
Смотрел и думал: ну как, мог Реал получить два гола от такого Дортмунда?! Видимо, неслучайно случился разгром от Барселоны...
Ну и непосредственно об игре. Дортмунд стремительно превращается в пещерную команду, абсолютно безликую и деградирующую. Разве можно сравнить Боруссию Терзича- организованную, слаженную и думающую, с Дортмундом нынешним- пустым и серым. Никакого сравнения.

Совершенно пустая игра, без фантазии и выдумки, без, даже намёка на тренерскую мысль. Неумение организовать игру, читать слабые стороны соперника, извлекать из этого выгоду для себя, вот, лишь немногое из того, что представляет собой сегодняшний Дортмунд. Потерялся, даже грозный Гирасси...

А вот, Вольфсбург, несмотря на отсутствие в составе больших мастеров, ни в чём не уступал более сильному сопернику. Отвоевали, вызгрызли центр поля у Дортмунда, проводили острейшие контратаки, раз за разом ставя гостей, просто в неприличное положение!!! Ну и наконец- случился долгожданный, и надо признать справедливый гол, после банального заброса в штрафную гостей, в сутолоке, в окружении четырех защитников Дортмунда, нападающий хозяев поля нанёс разящий удар!!!

Следует сказать; что было много грубой игры и грязной, что, в прочем не испортило общего впечатления об игрe в целом. Вобщем, Вольфсбург произвёл приятное впечатление, своиm задором и настроем на победу!!! Ни сантиметра, ни клочка земли не оставляли хозяева поля гостям!!! Земля горела под ногами Дортмунда!!! Победа заслуженная и по игре!!! Конечно, мало шансов в дальнейшем у Вольфсбурга, но это футбол, тем более кубок, а значит- всё возможно...
Гость
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