«Наполи» переиграл «Милан» в матче Серии А

«Милан» уступил «Наполи» в 10-м туре Серии А (0:2).
Ромелу Лукаку открыл счет на 5-й минуте, Хвича Кварацхелия забил на 43-й.
После этой игры «Милан» идет на 8-м месте (14 очков), «Наполи» лидирует (25 баллов).
«Милан» уступил «Наполи» в 10-м туре Серии А (0:2).
Ромелу Лукаку открыл счет на 5-й минуте, Хвича Кварацхелия забил на 43-й.
После этой игры «Милан» идет на 8-м месте (14 очков), «Наполи» лидирует (25 баллов).
По Милану... Какой смысл был расставаться с Пиоли непонятно. У россонери чё, типа хреново всё шло при таком тонком кошельке клуба?!
По Милану... Какой смысл был расставаться с Пиоли непонятно. У россонери чё, типа хреново всё шло при таком тонком кошельке клуба?!
Идет реабилитация .
Идет реабилитация .
у Милана последний пас хромает. и скоростей нет.
вот свежий Леау вышел и пешком ходить. Фонсека ноль авторитет для них.
это Конте имеет вес в футболе и авторитет.
игроки Наполи его слушают и уважают.
непутевого тренера Милана мало кто слушает.
вот и результат.
с победой, адзурри!
у Милана последний пас хромает. и скоростей нет.
вот свежий Леау вышел и пешком ходить. Фонсека ноль авторитет для них.
это Конте имеет вес в футболе и авторитет.
игроки Наполи его слушают и уважают.
непутевого тренера Милана мало кто слушает.
вот и результат.
с победой, адзурри!