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«Наполи» переиграл «Милан» в матче Серии А

сегодня, 00:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Милан» уступил «Наполи» в 10-м туре Серии А (0:2).

Ромелу Лукаку открыл счет на 5-й минуте, Хвича Кварацхелия забил на 43-й.

После этой игры «Милан» идет на 8-м месте (14 очков), «Наполи» лидирует (25 баллов).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:40
Витькин " любимчик " Хвича отличился.)

По Милану... Какой смысл был расставаться с Пиоли непонятно. У россонери чё, типа хреново всё шло при таком тонком кошельке клуба?!
hcx76vpq43j5
hcx76vpq43j5
сегодня в 08:10
Похоже не быть Милану чемпионом в этом сезоне.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:09, ред.
Конте реанимировал Носорога. Парень расцвел. Вот что значит свой тренер. Не думаю что приди Лукаку к другому тренеру в Наполи, был бы тот же результат.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:08
Наполи идёт по-чемпионски, после невероятного поражения от Вероны они пришли в себя и потеряли очки только в поединке с Юве
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:54
Что то совсем Милан посыпался....
112910415
112910415
сегодня в 04:34
Конте пока что уверенно демонстрирует класс !
fxpch8gj8eud
fxpch8gj8eud
сегодня в 02:56
Мощный ход набрали Хвича и компания
3mm77gjktq7f
3mm77gjktq7f
сегодня в 02:13
Наполи с нужной победой над Миланом!!!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 01:57
Трансферы у Наполи в точку, если Конте по традиции не пересрется со всеми, вполне претенденты на скудетто
Roman73
Roman73
сегодня в 01:46, ред.
Весной позапрошлого года Милан нанес тяжёлую психологическую травму , выиграв в Неаполе 4--0 , ценой того поражения для Наполи стали полуфинал Лиги Чемпионов и провальный прошлый сезон .
Идет реабилитация .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:01, ред.
Наполи забили 2 гола и сели в оборону, зная, что у Милана мертвейшая атака.
у Милана последний пас хромает. и скоростей нет.
вот свежий Леау вышел и пешком ходить. Фонсека ноль авторитет для них.
это Конте имеет вес в футболе и авторитет.
игроки Наполи его слушают и уважают.
непутевого тренера Милана мало кто слушает.
вот и результат.
с победой, адзурри!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:51
Наполи действительно переиграл хозяев. Гости могли забить и больше, моментов они много создали. Хорош был Хвича Кварацхелия, свой гол создал из ничего. Мало того, грузинский игрок ещё и в обороне отрабатывал. Милан? А вот у него сейчас большие проблемы в организации игры...
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:49
Милан идёт путём МЮ или наоборот...
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:43
Опять этот Хвича забивает, да что ты будешь делать!
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