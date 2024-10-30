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Манчини высказался об уходе из сборной Саудовской Аравии

вчера, 12:59

Итальянский тренер Роберто Манчини прокомментировал отставку из сборной Саудовской Аравии.

Мне очень жаль. За последние месяцы мы проделали хорошую работу. Однако иногда результаты не приходят, и с обеих сторон возникает недовольство.

О разговорах про получение миллионных выплат за досрочное расторжение контракта (сообщалось о 20 млн евро)

Это всё ложь.

Про возможное возвращение в сборную Италии

В жизни никогда не знаешь. Это по-прежнему самая важная команда в Италии. Мы сделали замечательные вещи, помимо рекорда в 37 игр без поражений.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 18:21
...."счастье- это когда тебя понимают...!" (Фильм "Доживём до понедельника"
Вещий
Вещий
вчера в 13:13
Не получилось у Саудитов... теперь безработный.
Гость
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