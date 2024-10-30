Манчини высказался об уходе из сборной Саудовской Аравии

Итальянский тренер Роберто Манчини прокомментировал отставку из сборной Саудовской Аравии.
Мне очень жаль. За последние месяцы мы проделали хорошую работу. Однако иногда результаты не приходят, и с обеих сторон возникает недовольство.
О разговорах про получение миллионных выплат за досрочное расторжение контракта (сообщалось о 20 млн евро)
Это всё ложь.
Про возможное возвращение в сборную Италии
В жизни никогда не знаешь. Это по-прежнему самая важная команда в Италии. Мы сделали замечательные вещи, помимо рекорда в 37 игр без поражений.