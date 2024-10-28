Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Командой будет руководить Руд ван Нистелрой.
Коллектив идет на 14-м месте в АПЛ.
Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Командой будет руководить Руд ван Нистелрой.
Коллектив идет на 14-м месте в АПЛ.
Как по мне Рэдклифф себя показал ещё неадекватнее чем предыдущие управленцы. Передумал убирать Тен Хага после кубка, хотя авантюра была так себе. И ладно бы передумал, но ещё и контракт с ним продлил зачем-то. А могли в МЮ позвать Тухеля, почему-то кажется он подходит этой команде, но тут вообще такой идиотизм. А Тен Хаг, увы, оказался дутой фигурой, за пределами Аякса полный ноль. Запомнился только конфликтами с Санчо и Роналду и позорными сливами всем подряд, фаны МЮ наконец-то выдохнут ) хотя не факт, что дальше будет лучше, но хуже уже не будет....
Пи.Си. Ждем Хави?????
Как по мне Рэдклифф себя показал ещё неадекватнее чем предыдущие управленцы. Передумал убирать Тен Хага после кубка, хотя авантюра была так себе. И ладно бы передумал, но ещё и контракт с ним продлил зачем-то. А могли в МЮ позвать Тухеля, почему-то кажется он подходит этой команде, но тут вообще такой идиотизм. А Тен Хаг, увы, оказался дутой фигурой, за пределами Аякса полный ноль. Запомнился только конфликтами с Санчо и Роналду и позорными сливами всем подряд, фаны МЮ наконец-то выдохнут ) хотя не факт, что дальше будет лучше, но хуже уже не будет....
Пи.Си. Ждем Хави?????