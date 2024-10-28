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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Agamaga_05
Agamaga_05 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 11:54
На моих площадках играют в футболок своих команд, а не европейских. Это вообще детская тема. А им мамы покупают, и не важно на какой площадке купили.
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:10
МЮ подошел бы Флик, но они его проспали пока с Хагом сюсюкались.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:54, ред.
Руководство МЮ обратило на него внимание после сногсшибательного сезона в Аяксе, под его руководством. Но, у любого тренера есть команда, где он может показать весь свой потенциал.
Тоже самое касается Алонсо в Баере. Никто не даст гарантии, что он будет таким же успешным в другом клубе
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 21:50
На каком еще рынке
Щас всё уже в инете озон и т .д.
А там случайно не ту футболку не купишь
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 21:39
Он бесполезным был изначально , смысл было его держать так долго …
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 20:57
действительно, зачем тогда продлевали закончившийся контракт? Может там какая та схема есть,по отмыву денег.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 20:54
Лично у меня никогда не было футболки Барселоны, я всегда играл в футболке Милана, Баварии.
Это не говорит о том, что я болельщик этих клубов.
С чего ты взял, что детки болельщики Реала?
Что мамки купили на рынке, то и носят.

В соц сетях больше подписчиков именно у каталонского суперклуба, вот это о многом говорит.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:52
они при таких зарплатах играют посредственно,а если их ещё резануть вдвое,прямая дорога в ЧШ. Команде нужна встряска,следовательно тренер должен быть мотиватором,который будет способен электрическим током,привести игроков в чувства. Я вот думаю,что бы Клопп справился,правда в середине 2010 тых,когда его подписал Ливерпуль и почему то МЮ его не подписали.
lobsterdam
lobsterdam ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:48
Свой свояка видит издалека… единственный, кому Хаг по душе! Ноу комментс!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:45
Тезич тоже был временным,в итоге команду вывел в финал ЛЧ.
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 20:41
У меня за домом футбольное поле
И ребята и 2рокласники и 9ти класники играют в футбол
Так вот у многих футболки Реала
У 2х Ливерпуля
И Аргентина есть
Но вот Барселоны ни у кого нет
Это наверное потому что у Барселоны нет таких успехов что б в нее можно было влюбиться
Конечно молодежь смотрит как играет Барса и во что и им это не надо , не интересно
Liouville
Liouville ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:38
Таблица исправлена.
azkan
azkan
вчера в 20:31
Челси и Ньюкасл еще не сыграли в таблице АПЛ от Сокерру?
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 20:19
Хоть иногда это по 3-4 раза подряд.
Два года назад громили с таким же счётом 0:4, а пишут давно не выигрывали у сливок. Значит нужно каждый год громить!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 20:13
Потому что Барселона создаёт честную конкуренцию без примесей, в её составе всегда играют воспитанники, основа сборной.

В основе Реала кроме Васкеса больше не было испанцев в основе.
faneng
faneng
вчера в 20:07
Давно пора. Совершенно бестолковый тренер-самодур.
Hamman
Hamman
вчера в 19:45
Ну наконец таки Фергюсон начнет снова посещать матчи МЮ
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:41
Моя интуиция говорить что следующим тренером будет Саутгейт
steel900
steel900
вчера в 19:39
Как неожиданно!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:27
Новость то конечно шикарная, но от команды одно пепелище, кто бы не пришёл будет тяжко с нуля начинать
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:10
Почему должно ?
Пусть барселона выигрывает чемпионат хоть иногда
Ладно
Так и быть
К Лиге чемпионов даже не подходить
Пусть в лиге европы Штутгарту сливают в 1/8
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 19:07
Почему должно ?
Bobon
Bobon ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:04
Почему же не возьмут. Даже Абаскаля тренером брали. Этот вообще дно. У 10Хага хоть с Аяксом что-то получалось. И потом, у него есть план. Этим не каждый тренер может похвастаться
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:56
не знаток Тен Хаага, но результата то не было, а клуб всё-таки не Мальорка
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 18:55
Хави выиграл чемпионат! И это факт! Сливочным и 0:4 зайдёт, куда денутся. Им должно нравится всё, что делает Барселона.
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 18:51
Хови очень нравился многим болельщикам Реала
Его зря убрали
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:50
Тренер импонировал мне своей выдержанностью, немногословностью, рассудительностью, но... результаты неудовлетворительны, следовательно - участь тен Хага определена. И в этом нет ничего удивительного. Терпели его долго, всё надеялись, что ситуация выправится. Чемпионат сложный, конкуренция сумасшедшая, команды из верхней половины напичканы футболистами высокого уровня, поэтому нет ничего удивительного, что "МЮ" частенько буксовал, как "ГАЗик" на просёлочных российских дорогах.
Как сложится в команде судьба нового тренера, не знаю. Гадать бессмысленно, как на кофейной гуще.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:31
И это верное решение, хотя и запоздалое. Но лучше поздно чем никогда.( 14 место подтверждает)))
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 18:26
И чем вам Хави не нравится? Он с кризисной Барсой чемпионат выиграл. Когда последний раз МЮ выиграл АПЛ? Я уж забыл совсем.
Сейчас кроме Гвардиолы никто не сможет помочь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:22
Великий клуб показывает не важную игру...
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