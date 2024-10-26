Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают»

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вчера, 21:39

Главный тренер «Ростова» заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом.

Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков.