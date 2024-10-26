Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают»

вчера, 21:39
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом.

Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков.

«Ростов» в домашнем матче 13‑го тура РПЛ проиграл грозненскому «Ахмату». Встреча в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 3:2. После 13 туров «Ростов» с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗамора вошёл в тренерский штаб «Брайтона»
Вчера, 16:29 Фото
ОфициальноДиректор по скаутингу Дэйв Фэллоус уйдёт из «Ливерпуля»
Вчера, 08:44
ОфициальноВ Федерации футбола Саудовской Аравии подтвердили уход Манчини
25 октября
СлухиМанчини покинул пост главного тренера Саудовской Аравии
24 октября
ОфициальноВ сборной Дании объявили о назначении нового главного тренера
24 октября Фото
ОфициальноРуководители «Норвича» покинут совет директоров спустя 28 лет
24 октября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ 3m9u2grq3537 (раскрыть)
сегодня в 13:26
...если Карп в 55-ть иссяк, то Анчелотти в 65-ть уже на связь не должен выхотить...!?!
Сп62
Сп62
сегодня в 11:18
У каждого тренера, как и у команды бывают подъёмы и спады. Меняется состав, меняются взгляды на футбол. Это естественный процесс. Несколько побед, несколько ярких игр и тренер вновь на коне. Валере переживать неудачи не в первой. Надеюсь и в этот раз он найдёт выход из ситуации.
3m9u2grq3537
3m9u2grq3537
вчера в 23:15
Карпин иссяк как тренер, пора уходить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:09
Жучара Валера, однако. Оказывается его мысли об отставке не связаны с игрой его команды ( фактически провальной), а с чем то иным. Явный намек на судейские происки против Ростова. Ну и неблагодарный Карпин. Сколько левых пенальти ему подарили, сколько карточек простили, а он намекает на отставку из-за судейства. Эх, Валера, а когда то и сам неплохо играл и тренер был неплохой. Вот к чему совместительство привело! Мания величия появилась. Пора видно в Эстонию на покой. Кстати, Мостовой уже ждет место в Ростове"
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:01
Карпин, да уходи уже...
Из сборной России тебе точно пора. Устроил из главной команды страны проходной двор. Не дай, Бог, придётся играть с сильными командами. Кто-нибудь назовёт мне костяк нашей сборной?
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:44
Видимо тогда пора собираться в отставку..
adekvat
adekvat
вчера в 22:42
Рожденному в прибалтике не суждено быстро мыслить.
протон
протон
вчера в 22:04, ред.
После 7 без побед подряд любого тренера посетят такие мысли. Но тут Карпин успокоил сам себя: Я ведь главный тренер России, и это есть моя броня)))).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
Сдувается Валерик....Но Бруней-то вынесем?))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:42
Правильно Валера - "Молчание - золото"...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 