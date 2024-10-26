Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом.
Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков.
«Ростов» в домашнем матче 13‑го тура РПЛ проиграл грозненскому «Ахмату». Встреча в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 3:2. После 13 туров «Ростов» с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
Из сборной России тебе точно пора. Устроил из главной команды страны проходной двор. Не дай, Бог, придётся играть с сильными командами. Кто-нибудь назовёт мне костяк нашей сборной?
Из сборной России тебе точно пора. Устроил из главной команды страны проходной двор. Не дай, Бог, придётся играть с сильными командами. Кто-нибудь назовёт мне костяк нашей сборной?