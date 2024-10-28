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«Манчестер Юнайтед» выгнал тен Хага. У команды меньше голов в АПЛ, чем у Холанда

28 октября 2024, 16:30
Эрик тен Хаг

В клубе завязали с мучениями?

Тен Хаг полностью и давно заслужил отставку

Три сезона подряд Эрик уступал «молотобойцам» в чемпионате. Гегель писал, что история повторяется дважды: сначала как трагедия, а потом как фарс. Тен Хаг в фазе настоящего фарса, поскольку тяжело опустить один из самых богатых клубов мира на 14-е место в чемпионате, где на пятой строчке «Брайтон». «Чайки» распродали самых талантливых игроков и пригласили главным тренером 31-летнего немца, работавшего раньше во Второй Бундеслиге.

Тен Хаг столько раз опозорился, что неудача против «Вест Хэма», когда по ходу матча Далот не сумел попасть в пустые ворота, смотрится не трагично, а комично. Снова этот нелепый «Манчестер Юнайтед» пыжился, старался. Снова Бруну Фернандеш отдал парочку классных передач. Гарначо осуществил несколько забегов. Сравняли счет, какие молодцы. А потом «Вест Хэм», у которого неудачная замена тренера, забил победный мяч и догнал МЮ в таблице.

У команд по 11 очков, но у клуба из Манчестера отрицательная разница мячей – минус три, и жалких 8 забитых мячей. Хуже не представить. У одного Холанда 11 голов в АПЛ с начала сезона. Сам Эрлинг, у которого есть парочка слабых поединков и привычно хватает промахов – шесть упущенных больших шансов, лучше всего «Манчестер Юнайтед». Когда один человек забивает больше, чем команда, в которую вложили несколько миллиардов евро, то всё ясно.

Можно долго и скучно рассказывать, будто «Манчестер Юнайтед» вот-вот вернется, но это неправда. Чтобы вернуться, нужно повторить путь «Арсенала». Артета потратил годы, чтобы «канониры» заиграли достойно, имели математические шансы на титул впервые за двадцать лет. МЮ будет без свежего чемпионского кубка минимум 12 сезонов. Но увольнение тен Хага – первый шаг, ведь нет на горизонте наставника, который рвется обыграть Гвардиолу и Слота.

Тренер оправдывал жуткие неудачи в Европе

«Твенте», «Фенербахче» и «Порту» не являются сильными соперниками. «Драконов» можно вывести в отдельную категорию, но они допустили достаточно ошибок именно в матче против «Манчестер Юнайтед», чтобы готовый к победам фаворит забрал три очка. У тен Хага и бывшей команды 3 мировые в поединках Лиги Европы. В общей таблице турнира формальный фаворит – не будет пополнения из Лиги чемпионов в этот раз, находится на грустном 21-м месте.

В кубке, где на первой строчке «Лацио», «Тоттенхэм» и «Андерлехт», тен Хаг подарил этим клубам фору в шесть очков после всего трех поединков. И это ещё повезло, что у «Твенте», «Порту» и «Фенербахче» не нашлось победного удара. «Манчестер Юнайтед» настолько не боятся, что их громил на «Олд Траффорд» не только «Ливерпуль», но даже «Тоттенхэм». Если твою команду с неприличным бюджетом дома могут обыграть «шпоры», то это сигнал тревоги.

Тен Хаг не выигрывал в Европе с «Манчестер Юнайтед». У наставника был карт-бланш, привезли почти всех голландцев, которых просил. Не доехал только Френки де Йонг. Но с учетом травм и ошибок хавбека, «красным дьяволам» хотя бы в этом случае повезло. Команда никакая, поскольку дергаются попеременно разные футболисты. Может проснуться ветеран Эриксен. Может провести несколько достойных матчей один из молодых футболистов. И на этом всё.

«Манчестер Юнайтед» давно не был на самом дне, но у них ужасные результаты. А качество футбола перехваливают. Да, футболисты МЮ почти догнали «Борнмут» по количеству пасов под удар за матч. Да, ещё немного и получится догнать «Вест Хэм» по количеству ударов за игру. По выстрелам в створ в АПЛ подопечные тен Хага оторвались от «Ноттингем Форест». А по xG уже на 12-м месте. А если без сарказма, то все эти «достижения» – повод выгнать наставника.

У «Манчестер Юнайтед» остался потенциал

Понимаем, что тяжело не воспринять такую фразу без ножа сарказма, но у «красных дьяволов» может получиться. Но только если появится главный тренер. Тен Хаг играл роль, причем слабо. У него не было футбольной совести, чтобы грамотно оценить ситуацию и уйти самому. А у нового совладельца клуба Рэтклиффа нет характера и чутья, чтобы не забирать пенсию у Фергюсона, а забрать зарплату у тен Хага раньше. Вернее, выплатить чертову неустойку.

Скорее всего, огромные отступные – одна из причин, почему Эрик до сегодняшнего дня тренировал «Манчестер Юнайтед». Вторая причина – отказы самых интересных кандидатов. «Ливерпуль» нашел Слота, хотя не обещал ему 200 миллионов евро на трансферы. Тен Хаг остался в МЮ, получил деньги на новичков, а затем не смог раскрыть их потенциал. Аналогично получилось с Маунтом и Антони. Как и со многими другими футболистами, угодившими в западню.

Тен Хаг напоминал загнанного в угол маньяка, который случайно с дочерью оказался на концерте поп-певицы. Только герой фильма «Западня» умнее, искал выход. А Эрик держался за должность, которая испортила его тренерскую репутацию. Как Саутгейт не получил десяток интересных приглашений после ухода из сборной Англии, так тен Хаг не получит интересную работу после тотального провала с «красными дьяволами». Довел великий клуб до ручки.

После поражения от «Вест Хэма» тренер жаловался на несправедливость. Можно придраться к пенальти, которые судьи поставили после фола Де Лигта. Но нарушение правил было. Защитник сыграл неаккуратно, хотя игрок атаки завалился на землю как мешок с картошкой. Мешками для битья стали игроки МЮ, получилась невероятно нелепая команда. Не реализовали 22 «явных момента» по официальной статистике АПЛ. Но с голами не стали бы другими.

Остаются командой уровня первых раундов плей-офф Лиги чемпионов. Не смелее, не интереснее и не сильнее, чем фавориты сезона. Не вышли в Лигу чемпионов, а вместо классического реванша видят, как «Астон Вилла» снова в четверке, невзирая на отвлечения на еврокубки. У «Манчестер Юнайтед» широкие возможности и много козырей. Надо возвращаться на вершину. Но Тухеля упустили, Хави не подходит и отказывается. Кто возглавит «Юнайтед»?

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Хитрый Лис (раскрыть)
30 октября в 22:35
16,2 млн., но не он один , а его весь штаб и потом, в Англии налоги 55%...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
29 октября в 22:08
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    29 октября в 22:05
    Сколько Сульшер, Мойес и Рангник выиграли трофеев?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    29 октября в 22:02, ред.
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ kovalev-barin (раскрыть)
      29 октября в 18:03, ред.
      Так я и говорю, что Тен Хаг сам заварил эту кашу и сам ее расхлебывал. Прежде чем делать нужно взвесить решение о том что стоит ли менять состав, менять Рэшфорда на Хейлунда, а Хейлунда на Зиркзее. А вдруг не заиграет и его попрут с клуба, но Тен Хаг об этом не думал, он упрямо гнул свою линию и не смог признать свою ошибку что поспешно сменил Рэшфорда, точно также когда его высокомерие не позволило ему помириться с Санчо. Рэтклифф не смог признать свою вину что зря продлил Тен Хага и тянул с увольнением. Одно сборище высокомерных людей, без спортивной мысли которая должна быть. Поэтому такие люди притягивает таких людей, так как хотят слышать то что говорят такие люди, а говорят они на таком же языке.
      Теперь Тен Хаг ничего не оставил и нормальный тренер обязательно проанализирует состав прежде чем возглавить МЮ и какие очередные гарантии даст для нового тренера. А с таким составом, где даже Бруно превратился в "овощ" многого не добиться, нужно заново собирать команду.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      29 октября в 12:18
      Надеюсь, никто больше не пригласит Тен Хага. Этот упрямый тренер так и не признал своих ошибок. Всё твердил, что сезон не потерян, трофеи будут, мы лучшие.
      kovalev-barin
      kovalev-barin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
      29 октября в 00:29
      В большинстве своем я обычно с Вами всегда согласен, но сейчас по поводу состава позвольте не согласиться...

      Это, конечно, далеко не Сити, и не совсем дотягивает до Ливерпуля. НО: в Лигу Чемпионов с таким составом можно и нужно выходить с запасом. Состав даже позволяет играть по любой схеме. Но что пытался сделать Тен Хаг - мне кажется, что он и сам не понял...
      youtomee
      youtomee ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      28 октября в 23:41
      ну Сульшера уволилили не за то, что он 2 место занял, а когда команда тоже была где-то в середине таблицы и не видно было прогресса. Там ситуация была похожа на нынешнюю, но может немного лучше. Если бы он и в следующем сезоне шел на втором месте или хотя бы уверенно боролся за место в лч, его бы не тронули.
      ew73qsgj5ecn
      ew73qsgj5ecn
      28 октября в 23:15
      Не получилось у тренера. что поделать!?
      vcbp96j3az56
      vcbp96j3az56
      28 октября в 23:14
      Гнать его в шею! Провалил старт
      DXTK
      DXTK
      28 октября в 23:02, ред.
      Все тренеры МЮ начинают одинаково хорошо, и все одинаково плохо заканчивают, .......Мойес начал с победы в суперкубке.....но был уволен по середине сезона......Моуриньо выиграл кубок лиги, ЛЕ, занял второе место, также был уволен, Сульшер занимал второе место, выходил в финал ЛЕ, также уволен по середине сезона, ........и тен Хаг...... 3 место, победа в кубке лиги и кубке Англии, итог уволен по середине сезона........... единственный кто еще более менее легко отделался - это ван Гал, так как после победы в КА ушел..........это уже просто тенденция МЮ последних 10 лет.

      Мне кажется сейчас лучше всего тренером назначить какого-нибудь Каррика или Сульшера вернуть до конца сезона, ........а после если Анчелотти покинет Реал, пригласить деда, если он только не закончит карьеру, папа Карло более менее держал стабильно Эвертон, чьи финансы явно уступают манчестерским...........про Челси вспоминать не буду......... сегодня МЮ явно не Челси тех лет, а ближе как раз к Эвертону........мне кажется приглашение итальянца будет более менее оздоровительным шагом для клуба...........

      Сейчас конечно скажут что ван Гал и Моуриньо были опытные тренеры, но они по сути своей токсичные тренеры, так что возможно повезло МЮ...... что Конте или Тухель проехали мимо........ они потратили бы еще больше тен Хага и результаты были может не лучше, а нытья услышали бы больше.........ваш любимый Тухель полностью провалился в Баварии 0 трофеев, куда ему в нынешний МЮ лезть, он и сам отказался от этой мысли возглавив сборную Англии, эти хоть финалисты Евро.

      Саутгейт в Мю тоже странное решение.... в сборной он обладал лучшими игроками среди англичан, в составе МЮ.......таких точно нет, а если МЮ будет показывать такой же невзрачный футбол, как сборная Англия на последнем Евро со скрипом и стонами проходя соперников, тем более не одну топовую сборную Саутгейт не прошел...........то думаю такой футбол точно не прокатит на клубном уровне...... отскакивать 1-0 или 1-1 не получится также часто, ..... тут нету группового раунда из трех матчей и легкой сетки плейоофф что бы попасть на среднююю команду.......
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ youtomee (раскрыть)
      28 октября в 19:51
      А Сульшером все были довольны? Он занимал 2-е место в АПЛ и доходил до финала ЛЕ.
      youtomee
      youtomee ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      28 октября в 19:40
      Никто и не говорит про выиграть АПЛ, но идти выше 14 места и забивать хотя бы 1 мяч за игру в среднем этот МЮ точно может
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
      28 октября в 19:22, ред.
      Санчо и Эланга обеспечивали быстроту флангов, убрав их поставив дриблеров Гарначо и Бруно, эффективность флангов пропала. Смена позиций игроков и адаптация новых игроков, выбор не тех игроков, выбор не лучших игроков за большие деньги. Ему не жилось спокойно когда Рэшфорд был лучшим бомбардиром и сам себе создал проблему купив Хейлунда, затем не разбираясь в причинах покупая Зиркзее. К чему вообще быть тренером совершая такие действия?
      Van Vanovich
      Van Vanovich ответ Rafael Benitez (раскрыть)
      28 октября в 19:02
      "Санчо, Эланга, Фред, Мактоминей, Теллес" - ключевые??? )))
      vlasovca
      vlasovca
      28 октября в 18:29
      На конец то решились.Давно уже это надо было сделать.
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez
      28 октября в 18:14
      Будем честны состав у МЮ слабый и самый слабый после ухода Фергюсона с поста главного тренера.
      Но нужно отметить, что этот состав Тен Хаг слепил сам и не из того что было, а из бюджета более 400 млн выделенные под трансферы.
      Сложилось впечатление, что Тен Хаг намерено хотел угробить команду финансово и спортивно.
      Теперь из этого шлака собрать команду еще нужно, а собрать из этих игроков топ команду будет невозможно, так как ключевых игроков (как Санчо, Эланга, Фред, Мактоминей, Теллес) Тен Хаг отправил в другие клубы. И финансово МЮ уже не будет вывозить под следующего тренера, потому что даже Фергюсону срезали оплату и с трудом выплатили неустойку Тен Хагу.
      Наверное это роковое фиаско после которого МЮ уже не оправится вследствии неверных действий руководства клуба и болельщиков при выборе тренера и на трансферном рынке. Не видно перспектив при которых МЮ вышел бы на новый уровень снова как при Фергюсоне, полная пустота на всех уровнях. А Рэтклифф не будет тратить отчаянно скорее всего.
      Marcus Corvinus
      Marcus Corvinus
      28 октября в 17:56
      Поставьте Слуцкова или Гончаренко, результаты хуже не будут
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис
      28 октября в 17:27
      Кто бы не пришел на замену тен Хагу, он ничего не исправит. Просто потратит сотни млн и всё. Просто большинство еще не свыклись с мыслью, что МЮ уже не та команда, вот и требуют от них невозможного. Выиграть АПЛ, когда есть МС, не получится, как не получилось у Челси и Арсенала с их безумными тратами. Про ЛЧ говорить смысла нет. Там Реал и МС шансов другим не дают.
      112910415
      112910415
      28 октября в 17:27
      ок, первый шаг правильный
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
      28 октября в 17:21
      Конечно, это план тен Хага. Несмотря на 2 трофея, его хейтили по всякому поводу. Особенно фанаты одного португальца. Видимо, это ему надоело, но самому уходить - значит лишиться неустойки. А так получит 22 млн за увольнение.
      зигзаг
      зигзаг
      28 октября в 17:01
      Пусть в Аль Наср едет к своему другу
      Варвар7
      Варвар7
      28 октября в 16:40
      Ну , что ждём игру от МЮ с эмоциональным подъёмом , как это обычно бывает после смены тренера...
      sihafazatron
      sihafazatron
      28 октября в 16:36
      Эх лысый... Тебя Пеп в кубке так подбодрил, а ты слил все)
      Интересно послушать его после увольнения) Неужели это все его план?))
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