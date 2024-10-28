«Манчестер Юнайтед» выгнал тен Хага. У команды меньше голов в АПЛ, чем у Холанда

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28 октября 2024, 16:30

В клубе завязали с мучениями?

Тен Хаг полностью и давно заслужил отставку

Три сезона подряд Эрик уступал «молотобойцам» в чемпионате. Гегель писал, что история повторяется дважды: сначала как трагедия, а потом как фарс. Тен Хаг в фазе настоящего фарса, поскольку тяжело опустить один из самых богатых клубов мира на 14-е место в чемпионате, где на пятой строчке «Брайтон». «Чайки» распродали самых талантливых игроков и пригласили главным тренером 31-летнего немца, работавшего раньше во Второй Бундеслиге.

Тен Хаг столько раз опозорился, что неудача против «Вест Хэма», когда по ходу матча Далот не сумел попасть в пустые ворота, смотрится не трагично, а комично. Снова этот нелепый «Манчестер Юнайтед» пыжился, старался. Снова Бруну Фернандеш отдал парочку классных передач. Гарначо осуществил несколько забегов. Сравняли счет, какие молодцы. А потом «Вест Хэм», у которого неудачная замена тренера, забил победный мяч и догнал МЮ в таблице.

У команд по 11 очков, но у клуба из Манчестера отрицательная разница мячей – минус три, и жалких 8 забитых мячей. Хуже не представить. У одного Холанда 11 голов в АПЛ с начала сезона. Сам Эрлинг, у которого есть парочка слабых поединков и привычно хватает промахов – шесть упущенных больших шансов, лучше всего «Манчестер Юнайтед». Когда один человек забивает больше, чем команда, в которую вложили несколько миллиардов евро, то всё ясно.

Можно долго и скучно рассказывать, будто «Манчестер Юнайтед» вот-вот вернется, но это неправда. Чтобы вернуться, нужно повторить путь «Арсенала». Артета потратил годы, чтобы «канониры» заиграли достойно, имели математические шансы на титул впервые за двадцать лет. МЮ будет без свежего чемпионского кубка минимум 12 сезонов. Но увольнение тен Хага – первый шаг, ведь нет на горизонте наставника, который рвется обыграть Гвардиолу и Слота.

Тренер оправдывал жуткие неудачи в Европе

«Твенте», «Фенербахче» и «Порту» не являются сильными соперниками. «Драконов» можно вывести в отдельную категорию, но они допустили достаточно ошибок именно в матче против «Манчестер Юнайтед», чтобы готовый к победам фаворит забрал три очка. У тен Хага и бывшей команды 3 мировые в поединках Лиги Европы. В общей таблице турнира формальный фаворит – не будет пополнения из Лиги чемпионов в этот раз, находится на грустном 21-м месте.

В кубке, где на первой строчке «Лацио», «Тоттенхэм» и «Андерлехт», тен Хаг подарил этим клубам фору в шесть очков после всего трех поединков. И это ещё повезло, что у «Твенте», «Порту» и «Фенербахче» не нашлось победного удара. «Манчестер Юнайтед» настолько не боятся, что их громил на «Олд Траффорд» не только «Ливерпуль», но даже «Тоттенхэм». Если твою команду с неприличным бюджетом дома могут обыграть «шпоры», то это сигнал тревоги.

Тен Хаг не выигрывал в Европе с «Манчестер Юнайтед». У наставника был карт-бланш, привезли почти всех голландцев, которых просил. Не доехал только Френки де Йонг. Но с учетом травм и ошибок хавбека, «красным дьяволам» хотя бы в этом случае повезло. Команда никакая, поскольку дергаются попеременно разные футболисты. Может проснуться ветеран Эриксен. Может провести несколько достойных матчей один из молодых футболистов. И на этом всё.

«Манчестер Юнайтед» давно не был на самом дне, но у них ужасные результаты. А качество футбола перехваливают. Да, футболисты МЮ почти догнали «Борнмут» по количеству пасов под удар за матч. Да, ещё немного и получится догнать «Вест Хэм» по количеству ударов за игру. По выстрелам в створ в АПЛ подопечные тен Хага оторвались от «Ноттингем Форест». А по xG уже на 12-м месте. А если без сарказма, то все эти «достижения» – повод выгнать наставника.

У «Манчестер Юнайтед» остался потенциал

Понимаем, что тяжело не воспринять такую фразу без ножа сарказма, но у «красных дьяволов» может получиться. Но только если появится главный тренер. Тен Хаг играл роль, причем слабо. У него не было футбольной совести, чтобы грамотно оценить ситуацию и уйти самому. А у нового совладельца клуба Рэтклиффа нет характера и чутья, чтобы не забирать пенсию у Фергюсона, а забрать зарплату у тен Хага раньше. Вернее, выплатить чертову неустойку.

Скорее всего, огромные отступные – одна из причин, почему Эрик до сегодняшнего дня тренировал «Манчестер Юнайтед». Вторая причина – отказы самых интересных кандидатов. «Ливерпуль» нашел Слота, хотя не обещал ему 200 миллионов евро на трансферы. Тен Хаг остался в МЮ , получил деньги на новичков, а затем не смог раскрыть их потенциал. Аналогично получилось с Маунтом и Антони. Как и со многими другими футболистами, угодившими в западню.

Тен Хаг напоминал загнанного в угол маньяка, который случайно с дочерью оказался на концерте поп-певицы. Только герой фильма «Западня» умнее, искал выход. А Эрик держался за должность, которая испортила его тренерскую репутацию. Как Саутгейт не получил десяток интересных приглашений после ухода из сборной Англии, так тен Хаг не получит интересную работу после тотального провала с «красными дьяволами». Довел великий клуб до ручки.

После поражения от «Вест Хэма» тренер жаловался на несправедливость. Можно придраться к пенальти, которые судьи поставили после фола Де Лигта. Но нарушение правил было. Защитник сыграл неаккуратно, хотя игрок атаки завалился на землю как мешок с картошкой. Мешками для битья стали игроки МЮ , получилась невероятно нелепая команда. Не реализовали 22 «явных момента» по официальной статистике АПЛ . Но с голами не стали бы другими.

Остаются командой уровня первых раундов плей-офф Лиги чемпионов. Не смелее, не интереснее и не сильнее, чем фавориты сезона. Не вышли в Лигу чемпионов, а вместо классического реванша видят, как «Астон Вилла» снова в четверке, невзирая на отвлечения на еврокубки. У «Манчестер Юнайтед» широкие возможности и много козырей. Надо возвращаться на вершину. Но Тухеля упустили, Хави не подходит и отказывается. Кто возглавит «Юнайтед»?