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КДК РФС получил обращение «Спартака» об отмене красной карточки Литвинову

вчера, 15:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику, что «Спартак» обратился в комитет для отмены красной карточки полузащитнику Руслану Литвинову, которая была показана ему в матче 14‑го тура РПЛ с ЦСКА.

В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате чего прямые красные карточки получили Виллиан из ЦСКА и Литвинов. Футболист «красно‑белых» был удалён на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо.

КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:25
- А в чём Литвинов-то виноват? За что ему красную?
- За то, что просто закрыл рот этому сквернослову? Чтобы дети на трибунах не слышали матерных слов?
- А в это самое время ему (втихаря, из-за спины) глаз выдавливали всей пятернёй?
112910415
112910415
вчера в 17:24
это лишнее, это без шансов !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:44
КДК РФС: "Обращение получили, посмеялись🤣... ждём ещё обращений из Спартака для поднятия настроения. Особая благодарность руководству Спартака, за то, что радуют в такое тяжёлое время для нас".
drug01
drug01
вчера в 16:06
Решение было принято верно!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:57
Если отменять КК Литвинову, то и Роше следует отменить ибо он ответил Литвинову за удар по лицу, Вряд ли КДК пойдёт на это ( Полная обструкция судейства Сухова).
a-league
a-league ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:49, ред.
Ага, и не надо после этого ни в коем случае останавливаться на достигнутом, а в дополнение потом ещё и "понедельники взять и отменить". Ну а чё - гулять, так гулять
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:27, ред.
Окей, но что то много сразу информации, тяжело переварить, можно же разбить на ещё большую кучу мелких новостей. Например Спартак направил заявление, следующая новость заявление прибыло на почту КДК, следующая что КДК получил заявление, КДК раскрыл файл с заявлением - куча инфоповодов.
Вещий
Вещий
вчера в 15:27
И с какого так сказать перепуга ему должны отменить КК.... фол на нее был.
Гость
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