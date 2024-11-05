КДК РФС получил обращение «Спартака» об отмене красной карточки Литвинову

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику, что «Спартак» обратился в комитет для отмены красной карточки полузащитнику Руслану Литвинову, которая была показана ему в матче 14‑го тура РПЛ с ЦСКА.
В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате чего прямые красные карточки получили Виллиан из ЦСКА и Литвинов. Футболист «красно‑белых» был удалён на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо.
КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову.
- За то, что просто закрыл рот этому сквернослову? Чтобы дети на трибунах не слышали матерных слов?
- А в это самое время ему (втихаря, из-за спины) глаз выдавливали всей пятернёй?
- За то, что просто закрыл рот этому сквернослову? Чтобы дети на трибунах не слышали матерных слов?
- А в это самое время ему (втихаря, из-за спины) глаз выдавливали всей пятернёй?