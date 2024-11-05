КДК РФС получил обращение «Спартака» об отмене красной карточки Литвинову

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вчера, 15:20

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал источнику, что «Спартак» обратился в комитет для отмены красной карточки полузащитнику , которая была показана ему в матче 14‑го тура РПЛ с ЦСКА .

В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате чего прямые красные карточки получили Виллиан из ЦСКА и Литвинов. Футболист «красно‑белых» был удалён на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо.