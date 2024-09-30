КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Краснодара»

Председатель КДК РФС рассказал, что комитет рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Краснодара» в адрес «Зенита» и эпизоды матча «Оренбург» — «Пари НН».

Болельщики «Краснодара» во время предматчевой разминки скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Это рассмотрим на ближайшем заседании КДК .

Кроме того, рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Деограссии — у него второе нарушение в сезоне. Аналогичное нарушение у главного тренера «ПАРИ НН» Илича — второе в сезоне. Также аналогичное нарушение у тренера «ПАРИ НН» Кашчелана — у него первое нарушение в сезоне.