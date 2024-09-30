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КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Краснодара»

вчера, 11:42

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Краснодара» в адрес «Зенита» и эпизоды матча «Оренбург» — «Пари НН».

Болельщики «Краснодара» во время предматчевой разминки скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Это рассмотрим на ближайшем заседании КДК.

Кроме того, рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Деограссии — у него второе нарушение в сезоне. Аналогичное нарушение у главного тренера «ПАРИ НН» Илича — второе в сезоне. Также аналогичное нарушение у тренера «ПАРИ НН» Кашчелана — у него первое нарушение в сезоне.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Спартака».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:39
Надёжный способ заработка
antant1
antant1
вчера в 14:37
Всего то надо, что бы пышнолицый мюллер за свой счет начал содержать Зенит, а не сосать гос.кормушку
Wollet
Wollet
вчера в 13:24
Почему пользователь sihafazatron позволяет себе публиковать оскорбительные кричалки на столь уважаемом сайте?
qc9v7s4n5awp
qc9v7s4n5awp
вчера в 13:20
Не понятно почему на Соккере, продолжается цитирование этих кричалок безнаказанно.
2b8rwpcsny4e
2b8rwpcsny4e
вчера в 13:18
Нужно лишать команду права играть на своем стадионе и кричать будет некому.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:26
Ну и что, будут кричать и дальше... Так будет продолжаться до тех пор, пока клуб готов платить штрафы. Штрафы смешные, потому Галицкий молчит и платит. Чтобы это прекратить, нужно ужесточить наказание или не пускать крикунов на стадион.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:15
Никогда такого не было и вот опять))
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:03
Они сами и придумали этот вариант наказания, предполагая что эти наказания ещё больше будут подначивать болельщиков и им ещё больше можно будет приходить прибыль в виде штрафов. Болельщики, которые кричат, не понимают что их завели и продолжают опустошать бюджеты своих клубов.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:53
Тема Зенита очень прибыльная для комиссии)))
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