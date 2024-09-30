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КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Спартака»

вчера, 11:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизода матча десятого тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» рассмотрит комитет.

По матчу «Локомотива» и «Спартака» рассмотрим следующие эпизоды. Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Болельщики «Спартака» же скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи.

Далее будет рассмотрено удаление тренера «Спартака» Сакича за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашён на заседание.

Также будет рассмотрено неподобающее поведение команды у «Спартака», а именно — неподобающее поведение шести футболистов и удаление одного официального лица клуба.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:55
Штраф назначат и ничего рассматривать не будут
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:31
Тренерский штаб Спартака должен быть примером для игроков, а не бежать впереди всех нарушителей. Тренера надо примерно наказать и со стороны РФС, и со стороны клуба. Кстати, Локомотив тоже заслуживает наказания за оскорбительные кричалки.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:30
Рассматривали бы вы лучше экспонаты в музеях раз глаз требует. Обычная игра половины команды против конусов на обычном стадионе при обыкновенных болельщиках. Всё рассмотрено, в дополнительном рассмотрении не нуждается. Ну надо же как то свой хлеб отрабатывать.
Гость
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