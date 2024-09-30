КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Спартака»

Председатель КДК РФС рассказал, какие эпизода матча десятого тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» рассмотрит комитет.

По матчу «Локомотива» и «Спартака» рассмотрим следующие эпизоды. Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Болельщики «Спартака» же скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи.

Далее будет рассмотрено удаление тренера «Спартака» Сакича за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашён на заседание.

Также будет рассмотрено неподобающее поведение команды у «Спартака», а именно — неподобающее поведение шести футболистов и удаление одного официального лица клуба.