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КДК РФС рассмотрит стычку защитника «Факела» с болельщиками

вчера, 12:08
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

КДК РФС рассмотрит конфликт, который произошёл между защитником «Факела» Игорем Калининым и болельщиками. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрим неспортивное поведение Калинина после матча, выраженное в конфронтационной манере в общении с болельщиками. Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов систематически выходил за пределы технической зоны, главный тренер «Пари НН» Саша Илич выходил за пределы технической зоны.

Напомним, в рамках восьмого тура РПЛ «Факел» сыграл дома вничью с «Пари НН». После матча Калинин в ходе словесной перепалки попытался выяснить отношения с кем‑то на трибуне, но его сдержали партнёры по команде.

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gorets004
gorets004
вчера в 14:55
кдк просто стрижет клубы.
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:28
А не хотят ли "многоуважаемые" КДК РФС установить истинную причину почему Калинин так отреагировал? Проще всего - штрафануть клуб, игрока и дело с концом.
А тот имбицил (наверняка еще и бухой), который спровоцировал на конфликт футболиста спокойно проспится и будет дальше ходить на матчи и вести себя как свинья
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:13
Каждый должен заниматься своим делом в рамках дозволенного...
lotsman
lotsman
вчера в 12:13
Значит болельщики довели его до срыва.
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