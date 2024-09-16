КДК РФС рассмотрит стычку защитника «Факела» с болельщиками

КДК РФС рассмотрит конфликт, который произошёл между защитником «Факела» Игорем Калининым и болельщиками. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Рассмотрим неспортивное поведение Калинина после матча, выраженное в конфронтационной манере в общении с болельщиками. Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов систематически выходил за пределы технической зоны, главный тренер «Пари НН» Саша Илич выходил за пределы технической зоны.
Напомним, в рамках восьмого тура РПЛ «Факел» сыграл дома вничью с «Пари НН». После матча Калинин в ходе словесной перепалки попытался выяснить отношения с кем‑то на трибуне, но его сдержали партнёры по команде.
А тот имбицил (наверняка еще и бухой), который спровоцировал на конфликт футболиста спокойно проспится и будет дальше ходить на матчи и вести себя как свинья
А тот имбицил (наверняка еще и бухой), который спровоцировал на конфликт футболиста спокойно проспится и будет дальше ходить на матчи и вести себя как свинья