КДК РФС рассмотрит стычку защитника «Факела» с болельщиками

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вчера, 12:08

КДК РФС рассмотрит конфликт, который произошёл между защитником «Факела» и болельщиками. Об этом сообщил глава комитета .

Рассмотрим неспортивное поведение Калинина после матча, выраженное в конфронтационной манере в общении с болельщиками. Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов систематически выходил за пределы технической зоны, главный тренер «Пари НН» Саша Илич выходил за пределы технической зоны.