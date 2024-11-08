Моуриньо заинтересован в работе в «Ньюкасле» в случае ухода Хау

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вчера, 20:47

По информации источника, главный тренер «Фенербахче» заинтересован в работе в «Ньюкасле», если команду покинет .

Сообщается, что специалист связался с посредниками, попросив держать его в курсе всех событий в «Ньюкасле». Португалец познакомился с председателем совета директоров английского клуба Ясиром аль-Румайяном на Гран-при Саудовской Аравии в рамках светской встречи в марте и с тех пор поддерживает связь.

Хау не находится под непосредственным давлением, он не собирается покидать «сорок» в ближайшее время, но ему не гарантирована долгосрочная работа, учитывая амбиции владельцев, которые хотят, чтобы клуб попал в Лигу чемпионов.