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Моуриньо заинтересован в работе в «Ньюкасле» в случае ухода Хау

вчера, 20:47

По информации источника, главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо заинтересован в работе в «Ньюкасле», если команду покинет Эдди Хау.

Сообщается, что специалист связался с посредниками, попросив держать его в курсе всех событий в «Ньюкасле». Португалец познакомился с председателем совета директоров английского клуба Ясиром аль-Румайяном на Гран-при Саудовской Аравии в рамках светской встречи в марте и с тех пор поддерживает связь.

Хау не находится под непосредственным давлением, он не собирается покидать «сорок» в ближайшее время, но ему не гарантирована долгосрочная работа, учитывая амбиции владельцев, которые хотят, чтобы клуб попал в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:26
а ведь уже не возьмут !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:17
Это будет большой ошибкой владельцев Ньюкасла променять Хау на физрука-автобусника. От него уже ничего не осталось кроме громкого имени. Никаких свежих тренерских идей Моуриньо предложить не способен, только знает как парковать автобус.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:47
Жозе, похоже "наелся экзотики"....)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:12
Моуриньо выбирает богатые клубы. Именно их он снабжает обещаниями
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:56
Ой страшно мне, за Ньюкасл!
Гость
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