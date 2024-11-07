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Бывший футболист «Манчестер Сити» возглавит молодёжную сборную Сербии

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:59, ред.
Так это же президент Сербии))) удачи Саньку))

Вот его интервью 2106г.:

Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов признался, что после завершения карьеры намерен уйти в политику. 30-летний футболист уверен, что жители Сербии выберут его президентом страны.

«На данный момент - нет. Но в будущем я думаю, что сербы должны выбрать меня президентом», - ответил Коларов на вопрос одного из болельщиков в эфире клубного ТВ.
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