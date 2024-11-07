Бывший футболист «Манчестер Сити» возглавит молодёжную сборную Сербии

Бывший защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов займёт новую должность.
По данным источника, Коларов будет назначен главном тренером сборной Сербии до 21 года.
Бывший защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов займёт новую должность.
По данным источника, Коларов будет назначен главном тренером сборной Сербии до 21 года.
Вот его интервью 2106г.:
Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов признался, что после завершения карьеры намерен уйти в политику. 30-летний футболист уверен, что жители Сербии выберут его президентом страны.
«На данный момент - нет. Но в будущем я думаю, что сербы должны выбрать меня президентом», - ответил Коларов на вопрос одного из болельщиков в эфире клубного ТВ.
Вот его интервью 2106г.:
Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов признался, что после завершения карьеры намерен уйти в политику. 30-летний футболист уверен, что жители Сербии выберут его президентом страны.
«На данный момент - нет. Но в будущем я думаю, что сербы должны выбрать меня президентом», - ответил Коларов на вопрос одного из болельщиков в эфире клубного ТВ.