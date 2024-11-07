«Реал» Мадрид близок к соглашению с тренером Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо близок к тому, чтобы устно согласиться возглавить мадридский «Реал».
По информации источника, президент испанского клуба Флорентино Перес уже несколько месяцев напрямую общается с окружением Алонсо, и сейчас испанский специалист наиболее близок к тому, чтобы ответить согласием. Это происходит на фоне неубедительной игры «сливочных» в последних матчах, в число которых входят поражения от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге и от «Милана» (1:3) в Лиге чемпионов.
Что касается Алонсо, то я практически не сомневаюсь, что он еще не созрел до уровня Реала, что красноречиво показывают игры Байера, как в ЛЧ, так и в Бундесе. Так это со средним немецким клубом, где Алонсо разрешают эксперементировать направо и налево. Но в Мадриде нужен результат- всё и сразу.
В успех Алонсо в Реале не верю. Он точно не стратег, да и тактик, как показали матчи с Аталантой и Ливером тоже слабый... Его чемпионство в Бундесе, как я неоднократно говорил и повторяю- ничто иное, как омерзительная и безобразная игра Баварии. Но я, почему то думаю, что Перес одумается и оставит Карло Великого.
Что касается Алонсо, то я практически не сомневаюсь, что он еще не созрел до уровня Реала, что красноречиво показывают игры Байера, как в ЛЧ, так и в Бундесе. Так это со средним немецким клубом, где Алонсо разрешают эксперементировать направо и налево. Но в Мадриде нужен результат- всё и сразу.
В успех Алонсо в Реале не верю. Он точно не стратег, да и тактик, как показали матчи с Аталантой и Ливером тоже слабый... Его чемпионство в Бундесе, как я неоднократно говорил и повторяю- ничто иное, как омерзительная и безобразная игра Баварии. Но я, почему то думаю, что Перес одумается и оставит Карло Великого.