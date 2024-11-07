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«Реал» Мадрид близок к соглашению с тренером Хаби Алонсо

сегодня, 00:20

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо близок к тому, чтобы устно согласиться возглавить мадридский «Реал».

По информации источника, президент испанского клуба Флорентино Перес уже несколько месяцев напрямую общается с окружением Алонсо, и сейчас испанский специалист наиболее близок к тому, чтобы ответить согласием. Это происходит на фоне неубедительной игры «сливочных» в последних матчах, в число которых входят поражения от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге и от «Милана» (1:3) в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 08:23
Форварда нет нормального, вместо этого есть Мбаппе, который не нужен абсолютно. А Анчелотти все равно лучший.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 07:58
Нужно всего-то вывести из состава мбупе и команда опять заиграет, токсичность от этого игрока влияет на настроение всей команды.
72vhvyydrzs4
72vhvyydrzs4
сегодня в 07:35
Перес с жиру бесится , если перестал Анчи доверять, невозможно каждый сезон всё выигрывать
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 06:39
Нее, Анчи можно понять, Перес сломал ему весь баланс, тренер он классный, даёт игрокам свободу, все его любят, какого-то прогматика позовут, начнутся скандалы, будет еще хуже
adekvat
adekvat
сегодня в 06:15
Зря он Анчелоти в подметки не годится.
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Хотят попробовать свежатины с острым соусом взамен проверенной отварной говядины
p7fva8vxxjrz
p7fva8vxxjrz
сегодня в 05:21
Похоже в папу Карло Перес больше не верит
112910415
112910415
сегодня в 04:24
вот тут-то и маячит полноценный кризис !
Capral
Capral
сегодня в 01:22
Перес- конченый псих неблагодарный. Да, Анчи немного потерялся, что-то не получается, кроме всего, его футбол достаточно изучен, а на новые творческие идеи сил похоже не хватает. Но такой же период у него был и в Милане. Да, случались разгромы от Депора-0:4 от Юве-0:3 и тп., но никто его не выгонял. А вспомнить Реал 1999г., так вообще у Тошака были рагромы в нескольких играх, в том числе от Мальорки-1:5.

Что касается Алонсо, то я практически не сомневаюсь, что он еще не созрел до уровня Реала, что красноречиво показывают игры Байера, как в ЛЧ, так и в Бундесе. Так это со средним немецким клубом, где Алонсо разрешают эксперементировать направо и налево. Но в Мадриде нужен результат- всё и сразу.

В успех Алонсо в Реале не верю. Он точно не стратег, да и тактик, как показали матчи с Аталантой и Ливером тоже слабый... Его чемпионство в Бундесе, как я неоднократно говорил и повторяю- ничто иное, как омерзительная и безобразная игра Баварии. Но я, почему то думаю, что Перес одумается и оставит Карло Великого.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:21
Классика для Переса. Итальянец свой уровень показал в полуфинале ЛЧ прошлого сезона, после такого позорища уже надо было гнать в шею
Colchoneros
Colchoneros ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:59
Ещё какой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:54
Плевок в сторону Анчи
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:50
Как знать, может как раз на фоне переговоров у Анчелотти дела и не идут..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39
Зидана пора возвращать .
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