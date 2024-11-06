«Реал» рассматривает увольнение Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен в случае не исправления ситуации в клубе. «Сливочные» проиграли дома «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).
В планы руководства мадридского «Реала» не входило увольнять Анчелотти в середине сезона, но результаты не устраивают руководство клуба.
Официальные источники в мадридской команде не исключают, что Анчелотти может быть уволен, если клуб не начнёт побеждать в ближайших матчах.
А кого вместо него ?
Идет перестройка
Крооса нет
Пришел Мбаппе
Анчелотти нельзя увольнять
Он всё сделает
Два матча проиграли и всё ?
Новый тренер вообще проигрывать не будет что ли ?
А кого вместо него ?
Идет перестройка
Крооса нет
Пришел Мбаппе
Анчелотти нельзя увольнять
Он всё сделает
Два матча проиграли и всё ?
Новый тренер вообще проигрывать не будет что ли ?