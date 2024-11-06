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«Реал» рассматривает увольнение Анчелотти

вчера, 19:33

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен в случае не исправления ситуации в клубе. «Сливочные» проиграли дома «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

В планы руководства мадридского «Реала» не входило увольнять Анчелотти в середине сезона, но результаты не устраивают руководство клуба.

Официальные источники в мадридской команде не исключают, что Анчелотти может быть уволен, если клуб не начнёт побеждать в ближайших матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:58
тушить пожар бензином ?
интересная идея
протон
протон ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 00:16
Уволить тренера - клуб, который на 2й строчке турнирной таблицы. Чем хотят взять Карло на абордаж увольнением? Не рановато ли решили сделать рассмотрение об увольнении? Для меня милановский тренер который сделал больше чем за сам Милан. Тут такой послужной список за Реал. Хочется спросить у руководства. Вы серьезно? Спады и падения есть всегда у всех.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 23:25
С ума сошли
А кого вместо него ?
Идет перестройка
Крооса нет
Пришел Мбаппе
Анчелотти нельзя увольнять
Он всё сделает
Два матча проиграли и всё ?
Новый тренер вообще проигрывать не будет что ли ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:37
Хм... Вроде до 1- го апреля далеко ...
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
...но третье к ряду,это уже будет рецедив...! А главное, может не так сильно заметное, Джуд того года и сейчас,небо и земля,коэффециент полезности разве что в постоянном перемещении и усё! Ни должных пасов,ни ударов хотя бы в створ!
Старик Модрич и Он - мозг Реала притупляется,защита сплошной госпиталь, впереди девятка-не девятка и капризуля,лишённый золотой игрушки! Как то так, печалька,хала Мадрид! Я за Папу Карло,единственная надёга...!!!
d1metras
d1metras
вчера в 22:11
Хотят перехватить у Спортинга Юрана))))
Dosiaa
Dosiaa ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Ну если не тянет уже, что делать? Терпеть как Хави за былые заслуги? И быть униженными след 2 года и потом быть уволенным? Как быть? Возможно дальше пойдет лучше может и нет. Предупреждение как бы
Guankin
Guankin
вчера в 21:43
Утка конечно же, чтобы взбодрить Карло и команду. Но Реал такой клуб, что если такая тенденция будет продолжаться - то через пару месяцев могут и уволить, несмотря на все былые заслуги. Клуб ставит целью только первые места во всех турнирах и делает для этого все.
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:01
Рано еще говорить о кризисе и увольнениях, но всё может быть, все заслуги быстро забываются. Ну предположим, что Карло уволили....кого назначить вместо него?! Клопп, не пойдет, т.к с января вступает в должность в РБ, Тухель только подписал контракт со сборной Англии, Почеттино в сборной США, Алонсо скорее всего не бросит Байер по середине сезона, остается только Зидан! Думаю многие мадридисты будут рады этому, особенно Мбаппе....возможно он встряхнет команду и на "багаже Анчи" дотянет до конца сезона....
Если чесно, не вижу толковых вариантов
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:28
Мадридская благодарность. Он им трофеи, а они хотят его уволить за пару неудачных матчей. Зазнались однако.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:23
Какая тонкая грань и ирония судьбы.
От лучшего тренера года до возможного увольнения.
немного жаль Анчелотти. Но такова работа тренера.
Переса могу понять, у президента нет терпения.
Ему, как создателю Галактикос, сразу титулы подавай.
Но фанаты?! Они должны поддерживаиь Карло.
А Перес и фанаты Реала думают, что они всегда должны выигрывать ЛЧ и Примеру. Но время циклично, сегодня Реал силен, а завтра Барса.
и Милан размажет тебя.
п.с.
если уволят, или Зидан вернется в Мадрид, или Тен Хаг как крайний вариант.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:22
Видно всё таки "казачок" просочился, весенней талой водой, в ряды сливочных!))
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:56
Ну, думаю среди сезона его вряд ли уволят, разве что в самом крайнем случае, при самых плачевных результатах. Да и заменить Анчи посреди сезона будет некем, тот же помощник тренера в лице Давиде Анчелотти, понятное дело уйдет вместе с отцом, так что даже толкового помощника на должность и.о. тренера до конца сезона поставить будет некого. Ну разве что с Клоппом договоряться, но как по мне это очень маловероятный сценарий. А по окончании сезона папа Карло уйдёт в любом случае, а там как по мне, вероятнее всего будут сватать в Реал Хаби Алонсо, или может того же Клоппа. Но до конца сезона может ещё многое поменяться, так что поживём увидим. Одно ясно точно, в этом сезоне Реалу не светят трофеи. Уж сильно колбасит клуб. В Ла Лиге на всех парах мчится восставшая из пепла Барселона, в ЛЧ тем более делать нечего стакой игрой. Так что всем болельщикам Реала терпения, этот сезон просто нужно будет пережить, а дальше видно будет...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:55
Папа Карло по лезвию ножа ходит... Сливается под Саудовскую Аравию?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:50
Интересная петрушка получается. В неудачной игре команды виноват владелец " Реала", а козлом отпущения делают тренера. Кто хочет, тот поймёт, что я имею в виду.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:49
Все правильно! Надо назначить черепаху играющим тренером!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:38
Торопятся пока Юран свободен)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:36
Всему приходит свой конец и всему своё время. Пора !
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